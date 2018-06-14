Белгородка из Германии о Белгороде и Европе

Белгородка, которая уже несколько лет живёт в Германии, рассказала об особенностях европейской жизни и европейских людей. В Германии нет такого кофе

Дарья Шевчук приехала в Белгород впервые за два года. Она белгородка, училась в университете на журфаке, но с детства мечтала стать юристом и путешествовать. Мечта её, усилиями самой Дарьи, потихоньку воплощается в жизнь: девушка учится на юриста в Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера на востоке Германии.

Этот «универ» возник в 1817 году после слияния двух — Виттенбергского (основан в 1502 году) и в городе Галле (основан в 1694 году). Как рассказывает будущий юрист, там очень сильная юридическая школа, а библиотека юридической литературы — так и вовсе лучшая в Европе.

Дарья заказала себе в одной из белгородских кофеен раф, которого в её уже почти родном немецком городке не найти.

В Галле такого кофе и таких кофеен нет. Есть кафе, в которых можно перекусить и выпить обычный капучино или латте. При этом почти везде можно курить, что не очень приятно для некурящих посетителей.

Девушка в Германии обжилась, её уже выдаёт акцент («да свиданиа») и европейский взгляд на многие вещи. Она рассказала ИА «Бел.Ру», чем, на её взгляд, русский отличается от немца, а Белгород — от немецких городов.

Белгород удивил высокими ценами

В последний раз Дарья была в Белгороде два года назад. И если тогда восприняла город как родной — приучала своего молодого человека — немца к русской еде и семечкам, то теперь многое изменилось.

Заметила, что торговые центры как-то пустеют. Многие знакомые уехали за лучшей жизнью в другие города. Зашла в магазин и подумала: сейчас поменяю евро и гульну. Но увидела цены, и у меня глаза были круглые. Помню времена, когда шоколад стоил 40 рублей, порой вижу интересную одежду, но смотрю на цену и понимаю, что не сэкономлю, а то и в Германии куплю дешевле.

Зато в Белгороде выбор больше — и продуктов, и вещей. В Германии торгуют сетевики, в интернете заказывать сложнее из-за строгих правил по ввозу, платной доставки и пошлины.

Её парню два года назад в Белгороде бросилось в глаза множество богато убранных церквей. Он говорил: «Едешь по городу, видишь дома, которые нужно ремонтировать, а среди них церковь золотая».

В Германии люди улыбаются

Первые дни в Белгороде девушке было тяжело: всё другое, погода другая, люди другие. Удивлялась тому, что ей где-то не улыбнулись, где-то нахамили. Её мама говорит, что она ждёт здесь от людей слишком многого.

Мне кажется, в России люди боятся улыбаться. У нас подумают, что ты слабый либо дурачок. В Германии вежливость — это нормально. Даже если у тебя плохое настроение, не раздавай его другим. Я знаю многих русских, которые говорят: мне лучше, чтобы честно в лицо. Я тоже так считала, но сейчас думаю: лучше улыбайтесь, мне неважно, что вы думаете, я вас всё равно никогда больше не увижу. В России есть понятия русский и россиянин. Если русский переехал жить в Германию, его дети всё равно русские. Немцы не понимают разницы: родился в Германии — значит, немец.

Галле — для Германии город большой

Галле — самый населённый город немецкой земли Саксония — Анхальт с населением около 240 тысяч человек. В 40 километрах находится Лейпциг: полчаса на электричке по льготному «студенческому», когда захочется отдохнуть более культурно.

В Галле много людей, которые учили в школе русский язык, много поклонников России. Там можно найти русскую еду — солянку, пельмени. Популярна итальянская, азиатская и турецкая еда. Пасту, пиццу или денёр найти проще, чем что-то исконно немецкое. Правда, нет пирожков, по которым Дарья тоже скучает.

В Германии этот город считается большим. По обустройству он сильно отличается от Белгорода и других российских городов:

В России очень широкие улицы. У нас — проезжая часть, тротуар, газон, потом только дома. У них там всё «в прилипочку», маленькие улочки, такого размаха позволить себе не могут. По словам Дарьи, Галле — город спокойный. Многие ездят на велосипедах. Особого выбора, как провести время, нет. Нет аквапарков, ледовых дворцов, кофеен, как в Белгороде. Есть клубы, где идёт «тусня», но университетский народ в них не ходит.

Жильё в городе, как и по всей Германии, дорогое, как и коммунальные услуги.

В квартирах немцев довольно часто бывает холодно. Причина проста: высокие цены на коммуслуги. Я привыкла ходить зимой в квартире в футболке, а там ходят в нескольких слоях одежды.

Ещё её бесит немецкий интернет: он очень дорогой и медленный. Дарья платит около 30 евро в месяц, ещё 15 — за два гигабайта интернета на смартфоне.

Учишься в университете — ты уже особенный

Немцы любят русскую кухню — салаты, борщи, квас. Не любят только солёную рыбу. Когда друзья попросили Дарью посоветовать немецкую еду, она не нашлась, что ответить.

Жить в Германии дорого. Но и зарплаты выше. Дарья в свободное от учёбы время работает репетитором русского языка, зарабатывает уже нормально. Рассказывает, что разницы в ценах сейчас большой нет, в Европе они за последние годы не изменились, разве что сезонное повышение есть, если где-то яблоки не уродили.

Минимальная зарплата в Германии — 8,84 евро в час. Получил университетское образование — сразу прибавка к жалованию. Высшее образование в Германии бесплатное. Но если в России большинство стремится закончить «вышку», то там чёткое деление на тех, кто идёт в университет, а кто нет.

Если ты учишься в университете в Германии, ты там уже особенный. Хотя это бесплатно, и государство помогает. Но у нас на юридический приходит 450 студентов каждый год, а до конца остаются от силы 50. Учиться очень тяжело, нужно посвящать этому всё своё время. Но не сдал итоговый «экзамен» — всё, ты не получаешь ничего, и учёба для тебя закрыта навсегда. Взятки преподавателям исключены.

Юристы, педагоги и медики в Германии не заканчивают бакалавриат и магистратуру — у них два квалификационных «экзамена»: юристам до первого учиться четыре с половиной года, до второго — ещё два. А у юристов даже оценочная система своя — 18-балльная.

Четыре балла — это сдал, стандарт — получить пять баллов, девять — это супер, а 18 я не видела, чтобы кто-то набирал. На бакалавриате высшая оценка — один, шестёрка — низшая, это кол, но редко используется.

Студенты там сами решают, какие экзамены и когда будут сдавать. Из-за этого, правда, учёба затягивается. Мы спросили, что будет делать Дарья, если сама не сдаст выпускные экзамены.

Мне страшно, что я не сдам. Но настраиваю себя на то, что, если я буду работать и учить, то сдам, труд даром не пропадает. Я вижу людей, которые просто не подходят к месту, у них нет этого мышления. На подготовку к экзамену даётся целый год — ничего не делаешь, только готовишься, по десять часов в сутки, с репетиторами. Будущий юрист считает, что за эти годы стала более зрелой, ведь ей никто не помогал. Учиться Дарье ещё четыре года, поэтому конкретных планов на будущее она пока не строит. Хочет пройти практику в Гаагском суде и уехать на новое место.

Немец русскому — товарищ

В Германии обожают Рождество и Пасху, делится гостья Белгорода. К Рождеству всё наряжается уже в сентябре, после готовятся ко Дню святого Валентина, а когда сердечки уходят на задний план, им на смену сразу приходят пасхальные яйца и зайцы.

Немцы живут не сердцем — головой. У них всё по букве закона: как написано, так и должно быть. К обычным русским людям негатива в Германии нет, но в газетах порой критикуют Россию, Путина, решения российских властей.

Ко мне относятся нейтрально. Уважение вызывает то, что я учусь в Германии, да ещё и на их языке.

Несмотря на немецкий акцент, Дарья себя к европейцам не причисляет. Рассказала историю, что, когда прилетела в Москву, уже в аэропорту разговорилась с женщиной лет на 15 старше себя. В итоге даже телефонами обменялись.

Наши люди более открытые, любят поболтать. В Германии такого нет, и довольно сложно найти друзей. Но в целом, когда говорят, что люди там относятся к русским плохо, — это не так. Агрессии к русским у рядовых европейцев нет, в Германии уж точно.

Текст: Евгений Грицков.

Оригинал: https://vk.cc/8aCrB9

По материалам: «Белгород — это интересно».