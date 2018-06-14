Тихий подвиг: как мир отмечает День донора крови

Они всегда готовы отдать часть себя людям, даже тем, которых никогда не узнают. Сегодня во всем мире отмечается День донора. Подробнее о «тихом подвиге» во имя других рассказал корреспондент «МИР 24» Артем Васнев. Они никогда не узнают, кому достанется их биоматериал. Но тот, кто благодаря их помощи вырвется из цепких лап болезни, будет слезно благодарить неизвестного донора.

Их кровь врачи разбирают на компоненты. Современные технологии это позволяют. А дальше — адресное переливание.

«Раньше мы заготавливали плазму и эритроциты. Все, на этом мы останавливались. Сегодня спектр заготавливаемых сред расширился, и абсолютно приближен к тому или иному пациенту, который у нас сегодня уже находится. То есть, такая адресная заготовка крови», — пояснил президент ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 ДЗМ» Владимир Вторенко.

Четверокурсник Максим Юпринцев идет на рекорд, мечтая о сотой донации. В свои 22 он уже почетный донор Москвы. Его фото можно увидеть в числе «передовиков» сдачи крови.

«У меня день рождения, очень символично, 14 июня, в Международный день донора. Поэтому эта символика повлияла на то, что я стал донором крови», — рассказал Юпринцев.

По всей стране сбор крови помогают осуществлять волонтеры. В основном это студенты-медики, как Оксана Ибрагимова.

«Доноры чувствуют себя очень прекрасно после донации. Это прилив положительных эмоций, энергии, ты понимаешь, что сделал благое дело. и лично я очень люблю свои донации, потому что именно в этот день говорят отдыхать много, много кушать — я думаю, что это самое любимое дело всех людей», — поделилась Ибрагимова.

После сдачи крови, как говорят, чувствуется небольшое головокружение, но состояние очень приятное. И тут главное — что-нибудь отправить в желудок. Например — съесть гематоген.

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