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Колумбийский болельщик на самарской фан-зоне: «Праздник мне очень нравится»
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Колумбийский болельщик на самарской фан-зоне: «Праздник мне очень нравится» 

Волга Ньюс 14 июня 2018
О своих ощущениях рассказал и самарский студент, гражданин Колумбии Давид Мартинез.
"Я в принципе считаю, что все колумбийцы очень сильно болеют за футбол. Когда наша сборная играет, всегда болеем за нее. Праздник мне очень нравится. Мне повезло — я успел купить билеты на три групповых матча Колумбии — и в Саранск, и в Казань поеду. То, что город перекрыли, это не страшно — это же для людей. Я живу в Самаре уже шесть лет. Вначале было очень сложно, я совсем не говорил по русски, учиться приходилось на русском — было очень сложно. А сейчас мне здесь хорошо. Окончил аэрокосмической, собираюсь поступать в магистратуру", — рассказал Давид Мартинез.
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