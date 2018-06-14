«Когда шел на Северный полюс, брал с собой Библию и Толкиена»

Вы четыре раза были на Южном полюсе и три на Северном. Осталось еще место на планете, где вы мечтаете побывать?

— Может быть хотел бы посетить Японию. Но для меня важно не само место, а цели. Может быть я бы хотел поехать вокруг света на электромобиле, это было бы очень интересно.

Где вам больше всего понравилось, что запомнилось и почему?

— Мне очень нравится в Польше, там, где я живу. Но на полюсах Северном и Южном мне тоже нравилось, потому что для меня это был опыт на всю жизнь.

Это путешествие из Варшавы в Токио вы совершаете на электромобиле. Что можете сказать об этом виде транспорта и когда он заменит автомобили повсеместно?

— Электромобиль — это совсем другое дело, это другая философия вождения. Смартфон и телефон двадцать лет тому назад — это как электромобиль и обыкновенный автомобиль. В электромобиле много возможностей. Здесь важно не только, что он электрический и экологичный, он меняет реальность. Ведь можно сказать, что смартфон тоже поменял нашу жизнь.

Я думаю, что через 5 — 10 лет будет много электромобилей. А через 10 лет электромобилей будет больше, чем обычных автомобилей.

В списке вещей, которые вы берете обычно в дорогу, есть необычные?

— Я часто беру с собой книги. Когда шел на Северный полюс брал с собой Библию, Толкиена: такие маленькие книжки. Я придумал так, чтобы взять книги, в которых много хороших слов на один грамм, потому что вес очень важен в пути. Но теперь я могу взять книги в смартфоне или айпаде.

Теперь для меня очень важно, чтобы быть здесь и сейчас. Беру с собой в дорогу «ружанец» (в переводе с польского на русский что-то вроде четок). Это очень важно для меня.

В одном из интервью вы говорили, что когда чувствуете усталость в пути начинаете считать. Когда люди долго не могут уснуть или волнуются, тоже считают. По вашему мнению, как это работает?

— Может быть это как медитация: можно войти в другое состояние ума. У нас много мыслей неважных. Самое важное, что через считание эти мысли можно отодвинуть. Перестать мыслить для нас иногда лучше.

Марек, вы — путешественник, бизнесмен, снимаете фильмы, когда все успеваете?

— Я пробую делать одно дело в один час. Но я делаю проекты, в которых уверен, поэтому проблем с мотивацией нет. Я стараюсь не потерять время. Ведь жизнь нужна не только, чтобы делать проекты. Самое важное в жизни — это гармония с собой.

Фото: Екатерина Кириченко.