«Когда шел на Северный полюс, брал с собой Библию и Толкиена» 

Вы четыре раза были на Южном полюсе и три на Северном. Осталось еще место на планете, где вы мечтаете побывать?
— Может быть хотел бы посетить Японию. Но для меня важно не само место, а цели. Может быть я бы хотел поехать вокруг света на электромобиле, это было бы очень интересно.
Где вам больше всего понравилось, что запомнилось и почему?
— Мне очень нравится в Польше, там, где я живу. Но на полюсах Северном и Южном мне тоже нравилось, потому что для меня это был опыт на всю жизнь.
Это путешествие из Варшавы в Токио вы совершаете на электромобиле. Что можете сказать об этом виде транспорта и когда он заменит автомобили повсеместно?
— Электромобиль — это совсем другое дело, это другая философия вождения. Смартфон и телефон двадцать лет тому назад — это как электромобиль и обыкновенный автомобиль. В электромобиле много возможностей. Здесь важно не только, что он электрический и экологичный, он меняет реальность. Ведь можно сказать, что смартфон тоже поменял нашу жизнь.
Я думаю, что через 5 — 10 лет будет много электромобилей. А через 10 лет электромобилей будет больше, чем обычных автомобилей.
В списке вещей, которые вы берете обычно в дорогу, есть необычные?
— Я часто беру с собой книги. Когда шел на Северный полюс брал с собой Библию, Толкиена: такие маленькие книжки. Я придумал так, чтобы взять книги, в которых много хороших слов на один грамм, потому что вес очень важен в пути. Но теперь я могу взять книги в смартфоне или айпаде.
Теперь для меня очень важно, чтобы быть здесь и сейчас. Беру с собой в дорогу «ружанец» (в переводе с польского на русский что-то вроде четок). Это очень важно для меня.
В одном из интервью вы говорили, что когда чувствуете усталость в пути начинаете считать. Когда люди долго не могут уснуть или волнуются, тоже считают. По вашему мнению, как это работает?
— Может быть это как медитация: можно войти в другое состояние ума. У нас много мыслей неважных. Самое важное, что через считание эти мысли можно отодвинуть. Перестать мыслить для нас иногда лучше.
Марек, вы — путешественник, бизнесмен, снимаете фильмы, когда все успеваете?
— Я пробую делать одно дело в один час. Но я делаю проекты, в которых уверен, поэтому проблем с мотивацией нет. Я стараюсь не потерять время. Ведь жизнь нужна не только, чтобы делать проекты. Самое важное в жизни — это гармония с собой.
Фото: Екатерина Кириченко.