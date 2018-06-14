Отпусти мечту в небо

Признайтесь: когда вы последний раз смотрели на небо? Не утром, в окошко, с целью узнать — какая будет погода и надо ли брать зонтик. А так, как в детстве.

Лечь на траву, закинуть руки за голову. И долгодолго смотреть на проплывающие облака.

Каждое облако на что-то похоже. Вот огромный медведь, вот дракон, вот зайчик. Если не нашлось сравнения — всегда можно сказать: на айсберг. А что, облако — тот же айсберг, только воздушный и небесный, «Титаник» не пробьет. Высший пилотаж — когда наблюдаешь за облаками вместе с друзьями и говоришь им, что именно видишь; а они вдруг — тоже видят. Огромного медведя, дракона… Игра удалась!

Ученые давным-давно объяснили все про облака, про мельчайшие частицы воды, поднявшиеся в тропосферу, про слоистые, кучевые и перистые их виды.

А детям все равно в каждом облаке видится мечта. Мечта, постоянно меняющаяся. То подсвеченная красной вечерней зарей. То вдруг — скопившаяся темной тучей, свинцовая, суровая, но несущая долгожданный дождь. То сияющая ослепительной белизной на фоне яркого июньского синего полотна. А тут вдруг — еще одно чудо: божья коровка. Красная, в черных точечках, похожая на крошечную матрешку размером с горошину. Ты сажаешь божью коровку на руку и наблюдаешь за ней. А она ползет вверх, на указательный палец, и уже там, на пике своего восхождения, расправляет красную броню, и из-под нее появляются нежные, тоненькие бежевые крылышки. На них она вот-вот улетит. Туда, в белоснежную облачную пену…

— Божья коровка, улети на небо. Принеси мне хлеба… — шепчешь ты.

И она улетает. Так быстро, стремительно, будто действительно была посланницей небес.

Мы вырастаем и перестаем смотреть на эти чудесные облака, уже не отпускаем мечту в небо. Хотя — не все. У меня есть один знакомый — совсем уже взрослый. В свой дачный домик он привез подзорную трубу. Он разглядывает облака, хотя со стороны это и выглядит по-детски и чуточку наивно. Как любит его малышня! Он дает им посмотреть на облачные царства в подзорную трубу. А они говорят ему, захлебываясь от восторга:

— Я видел небесного слона! Я видел там кошку с головой единорога!

И я знаю: это чистая правда. Где-то там, далеко, в небе, живут небесный слон и кошка с головой единорога. И именно туда, в снежно-белое облако, улетели сотни, тысячи божьих коровок, похожих на красную сургучную каплю, — тех самых, которых мы с вами когда-то отпустили в свободный полет. Они прекрасные почтальоны и обязательно передадут наши желания туда, на небо. Ну и еще чтобы принесли откуда-то нам хлеба. Черного и белого, только не горелого.