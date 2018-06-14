Старейший москвовед Владимир Муравьев отмечает 90-летие

Никто не знает Москву лучше, чем он ! И любит он город до головокружения. Он изучал его с детства, не прекращает делать это и теперь. И на свои царские 90 не выглядит. Комната, заваленная книгами, научной литературой, наброски будущих работ — так знаменитый москвовед встречает юбилей.

Владимир Брониславович родился в центре, не исключено — именно там, где Москва и началась, на Таганском холме, 15 июня 1928 года.

— Таганский — это который Красный, Швивая горка? — уточняю я.

— Да Вшивая она, — смеется Муравьев, — «Швивая» — для благозвучия сочинили. Рынок там был вшивенький, дешевый. Вот и все.

И так — о чем бы ни пошел разговор. Как он умеет рассказывать, знают почитатели его книг. Миг — и ты уже бродишь по Москве прошлого, а вот она уже меняется, растет, и уже не скрип тележных колес звучит на улице, а перезвон суетливых трамваев. Только Москва-река все течет и течет.

…По биографии Владимира Муравьева можно было бы снять фильм.

Автор тридцати историко-биографических и краеведческих книг, член президиума Экспертной комиссии общественного совета, Комиссии по наименованию улиц, председатель знаменитой «Старой Москвы», которую он возродил в 1990-м, он еще и заслуженный работник культуры Марийской АССР. ХХ век отразился в его биографии полностью.

Москва, уверен Муравьев, старше, чем мы думаем. Богатство города — его особый дух. А вот секрета своей феноменальной памяти он не открыл. Говорит — «профессиональное». И хитро улыбается. Но, надеюсь, к столетию своему он секретом все же поделится. А пока — с юбилеем, от души!