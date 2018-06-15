Умер Игорь Аристов — общественник и публицист

Вчера, 15 июня, стало известно, что Игорь Аристов скончался в больнице. В последнее время Игорь серьезно болел, потерял зрение, но был полон надежд. К сожалению, ночью он умер. Игорь Аристов был знаком многим новосибирцам. Кому-то как журналист: печатался во многих изданиях. Кто-то знает его как литератора и человека, который выпускал интересное приложение к «Сибирской газете» «Северо-Восток». Многие вспомнят его активное участие в кампаниях по выборам губернатора и в деятельности Фронта национального спасения. Запомнился Аристов и на посту председателя Общественного движения вкладчиков НСО. Позже он руководил Новосибирским студенческим центром.

Пик известности Игоря Аристова пришелся на середину 90-х. Он прославился защитой «обманутых вкладчиков», массовыми волнениями и неоднократными перекрытиями центральных магистралей Новосибирска.

Лидер общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов на своей странице «Вконтакте» опубликовал прощальное письмо Игорю Аристову. «Ты так и жил, каждый день для тебя был как последний. Прекрасный публицист, тонко владеющий словом; пламенный оратор, собиравший под свои знамена тысячи людей — вряд ли кто в то время в Новосибирске был способен на такое, — говорится в публикации. — Ты хотел сломать ельцинский режим, хотел революции, русской России, но режим сам всех переломал и перекорежил. И не твоя вина, что ты родился не в свое время, что твой звездный час, так и остался лишь часом, за которым последовал черный провал на долгие годы».