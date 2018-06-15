Медицина в Нижнем Новгороде доступна не всем

В хорошую погоду приятно прогуляться по городу, но моя экскурсия не оставляет положительных эмоций. Светлана Куполова, общественный деятель, защищающий права инвалидов, сама передвигается на инвалидной коляске, показывает подъезды к Нижегородскому диагностическому центру. Чтобы подъехать к нему, мы нарушаем правила — нет никакой навигации, только бескрайние парковочные поля бизнес-центра «Столица Нижний» огороженные знаками, шлагбаумами и парковочными блокираторами. У самого диагностического центра — небольшая парковка для служебного транспорта.

— Когда-то это были места для инвалидов, теперь — для служебных машин. Для инвалидов оставили всего два места. Но и эти места не соответствуют нормам — парковочное место для инвалидов по стандартам должно составлять в ширину 3 м 60 см, а здесь оно — 2 м 60 см. А если вы не инвалид, а просто болеете и приехали на приём, припарковаться вам будет негде, и как вы доберётесь до входа — большой вопрос, — вздыхает Светлана Куполова.

— А кроме проблем с парковкой что ожидает инвалида или просто маломобильного гражданина в медицинских учреждениях Нижнего Новгорода?

— Большая проблема многих учреждений, и не только медицинских, — наличие пандусов. Они строятся с нарушениями, ими невозможно пользоваться. Вот, например, вход в медицинский центр «Юлианна» на Рождественской — пандус полностью загораживается открытой входной дверью. К тому же площадка для коляски на этом пандусе неожиданно заканчивается, на фото это хорошо видно. Или пандус на входе с Московский вокзал — он очень широкий, для кого? Для двустороннего движения на инвалидных колясках? Пандус должен быть метр шириной — чтобы поднимаясь, можно было держаться за перила руками.

— А есть чёткие нормы, каким должен быть такой пандус?

— Конечно! Всё это давно написано и ни для кого не секрет. Это СНИП-59. Почему эти нормы не соблюдаются — по незнанию, по глупости или по нежеланию?

— Там, где нет пандусов, иногда можно увидеть кнопку вызова. Вам приходилось пользоваться такими?

— Кнопки практически нигде не работают. Я как-то приезжала в Ленинский районный суд, звонила — не слышат. Пока туда не зашли и не сказали, что вот к вам приехали, они и не в курсе были. Такая же фальш-кнопка в Автозаводском районе в полиции. Мы ездили, проверяли специально, звонили — не работает. Можно сказать, работающие кнопки вызова — исключение для нашего города. Но доказать, что кнопка не работает — нереально. Всегда скажут, что батарейки сели, что всегда срабатывает, а сегодня впервые не сработала. Вот женская консультация в ленинском районе от 4-го роддома: звоню — не работает. Люди пошли, предупредили, что у вас инвалид не может в учреждение попасть — они говорят: ну и что? Что мы сделаем?

— То есть кроме неработающей кнопки ничего нет?

— Да, пандус отсутствует, и для чего нужна эта кнопка? На руках они меня не понесут. Каким образом я получу услугу? В моей коллекции пандусов есть также пандус из поликлиники №47. Это отвесный пандус, сделанный для профанации — им невозможно пользоваться.

— Допустим, инвалид попал в медицинское учреждение. Какие сюрпризы ожидают его дальше?

— То, что я оказалась внутри больницы или поликлиники, не гарантирует мне ни медицинской услуги, ни элементарных удобств. Скажем, кабинет гинеколога: ни в одной женской консультации нет кресла, которое бы было снабжено подъёмным механизмом, позволяющим получить консультацию маломобильной женщине. Маломобильной — это необязательно инвалиду. Моя знакомая на приличном сроке беременности была у гинеколога и отказалась залезать в высокое кресло — просто испугалась, что упадёт оттуда. Ей пришлось писать отказ от консультации. А если пожилая женщина пришла? Мы просто не привыкли, что кресло должно опускаться-подниматься и должно быть удобным не только для врача.

Стоматология — тоже больная тема. Раньше не было платных кабинетов, и мы требовали, чтобы были доступны бесплатные муниципальные кабинеты. А мне говорили: зачем? Мы инвалидов на дому обслуживаем. Начинаешь интересоваться, с помощью каких технических средств это обслуживание происходит — оказывается, это бормашина с таким количеством оборотов, что это, скорее, дрель.

Недавно я ходила к гастроэнтерологу. Кушетка не опускается, она мне по плечо высотой. И меня никто туда не может поднять. А если сможет, то вдруг уронит? У меня хрупкие кости, легко сломать, травмировать. Ведь специальные кушетки с подъёмным механизмом относительно недорого стоят, просто никому даже не приходит в голову оснастить ими больницы. О нас просто не думают. Я видела платные палаты в 33 больнице, в кардиологии. Стоят низенькие кроватки красивые — это что, гостиничный номер? Кровати должны быть функциональными, с приспособлениями, чтобы можно было подняться, держась рукой, чтобы кровать поднималась, чтобы спинка поднималась. Ведь туда идут не отдыхать, а лечиться.

Наша медицина недоступна для инвалидов. Абсолютно.

— А что с удобствами в больницах?

— Тоже больная тема. У нас нет ни одной больницы, где был бы доступен туалет. Представьте, я лягу в больницу и буду лежать с вами в одной палате. Вам будет очень неприятно, если я буду прямо в палате ходить в туалет на судно. Потом оно будет стоять, я буду просить медсестёр вынести его. Это унизительно. Не делать туалетов для инвалидов в больницах — просто преступление.

Вот, например, больница №39, нейрохирургия. Туалетов с поручнями — нет. А ведь люди там лежат в травмами позвоночника, с грыжами, с травмами черепа, у них у всех могут быть двигательные проблемы. Вот фото туалета хирургической больницы №7 в Ленинском районе. О доступности речь не идёт вообще. Вот диагностический центр, крупнейшее медицинское учреждение области: ни одного туалета для инвалидов.

Прошлым летом в больнице им. Семашко нам показывали отделение, где есть туалет для инвалидов. Общий. В конце коридора. И в палатах тоже есть — обычные туалеты с узкими дверками. То есть человек с инвалидностью должен на коляске ехать в конец коридора, а человек, который ходит — может далеко не ходить. Где логика? Обидно, когда видишь, что площадь позволяла, техническая возможность сделать широкие двери была. Не сообразили. Также никто почему-то не может сообразить при установке пластиковых окон в больницах перенести ручку чуть пониже. Я себе дома такие окна ставила — установить ручку ниже ничего не стоит, просто нужно упомянуть об этом при заказе окон. Но это позволяет человеку открыть без посторонней помощи форточку.

В России, когда ты сталкиваешься с проблемой доступности, люди воспринимают это как должное. А так не должно быть. И когда ты обращаешься к структурам, в которых этой доступности нет, они просто разводят руками: да, это так, ничего не поделаешь. И это твои проблемы, так что сиди дома. И мы молчим, и терпим, и считаем это своей личной проблемой, а не общества.

Об этом не принято говорить вслух: туалет, невозможность наблюдения у врача. И многие терпят, молча, ищут решение проблемы самостоятельно.

— Что же делать? Отказаться от медицинской помощи? Лечиться в платных клиниках? На дому?

— Многие инвалиды просто не лечатся: лечь в больницу или получить консультацию специалиста очень и очень сложно. Я своих знакомых на колясках опросила — 99% женщин не были на нормальном приёме у гинеколога по тридцать лет. Под это можно подвести какую угодно основу — мне, например, однажды было сказано, что вам и не надо смотреться на кресле, что вообще дело врача — решать, каким образом проводить осмотр. Я в таких случаях интересуют у советующих: а зачем вы лечите зубы в стоматологическом кабинете? Не лучше ли у себя дома — пригласите врача, лечите, сидя на табуретке.

Обращение в платные клиники тоже не гарантирует качественный осмотр специалиста, если нет специальных кресел и кушеток, а их практически нигде нет.

— А вообще в Нижнем Новгороде есть медучреждения, где маломобильный гражданин может получить полноценную медицинскую помощь?

— Я была в Онкоцентре (ул. Деловая) — новый, построенный, прекрасно оборудованный центр. Там есть туалеты для инвалидов, есть гинекологическое кресло, которое опускается и поднимается, но ты туда не попадёшь, если у тебя нет онкозаболевания. А ведь мы должны проходить эти обследования как раз для того, чтобы такого заболевания не было. Мы должны пользоваться этими креслами, но — увы. Консультация доступна только тогда, когда диагноз поставлен. Пока ты здоров — услуга недоступна.

Удивляет также и отношение медучреждений. Ты приходишь и говоришь: я готов это сделать за деньги. Без направлений, без бюрократии. Нельзя. Только по направлению от другого врача. И после этого нам говорят, что вот эти вот разбитые убогие унитазы — от недостатка финансирования. У них даже на сайте написано, что они принимают только по направлению, от врача к врачу.

— А как в других городах России, есть с чем сравнивать?

— Я была недавно в онкоцентре в Казани — это небо и земля. Наш онкоцентр значительно проигрывает. Во всём: от обслуживания и отношения до оборудования. В наш центр попасть очень сложно, а в Казанском для тебя ищут и находят оптимальную возможность для приёма. Даже если ты просто для самоуспокоения хочешь показаться к какому-то специалисту, тебя примут на платной основе. А у нас и за деньги не попадёшь.