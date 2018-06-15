Новый робот сам возьмёт кровь из вены и проанализирует её

Инженеры создали роботизированную систему, которая самостоятельно берёт у пациента кровь и выполняет анализ полученных образцов. Правда, пока его испытали лишь на искусственных аналогах крови и сосудов. Устройство и результаты тестов описаны в научной статье, опубликованной в журнале Technology командой во главе с Мартином Ярмушом (Martin Yarmush) из Ратгерского университета в США.

Анализ крови — самая распространённая диагностическая процедура в мире. Без него не обходится ни одно полноценное врачебное обследование.

Между тем, как и любое действие, выполняемое «хомо сапиенс», этот анализ сопровождают ошибки, связанные с пресловутым человеческим фактором. Известны, например, случаи, когда по небрежности медицинского работника люди заражались опасными инфекциями. Кроме того, иногда нет времени везти образец в лабораторию, ибо для пациента счёт идёт на часы, если не на минуты. Да и персонал больниц неплохо бы «разгрузить» от рутинных процедур и позволить им тратить время на что-то более продуктивное, что машины выполнить пока не в состоянии.

Эти соображения и сподвигли команду Ярмуша на создание устройства, заменяющего человека. Вначале робот с помощью системы компьютерного зрения находит на руке у пациента вену, в которую и вонзает иглу. Вот уж действительно, вкалывают (в буквальном смысле) роботы, а не человек. Забранная кровь прямо на месте поступает в анализатор, где и исследуется при помощи компьютера.

"Это устройство представляет собой Священный Грааль в технологии анализа крови", — заявляет Ярмуш в пресс-релизе исследования.

На сегодняшний день робот уже умеет определять количество лейкоцитов. Правда, в испытаниях использовалась имитирующая кровь жидкость с микроскопическими флуоресцирующими шариками в роли белых кровяных телец. Само собой, «вены пациента» тоже были искусственными.

Однако тесты показали, что компьютер верно определяет, куда колоть, и выдаёт правильные и воспроизводимые результаты анализа. Впереди испытания на добровольцах и доработка системы, которая позволит расширить клинический арсенал робота.

"При разработке системы основное внимание уделялось созданию модульного и расширяемого устройства, — объясняет первый автор статьи Макс Бэлтер (Max Balter). — Благодаря нашим относительно простым методам проектирования и анализа чипов устройство может быть доработано для включения [в его арсенал] в будущем более широкого набора анализов".

Возможно, в будущем такой анализатор также оснастят не причиняющими боль иглами, а, например, пластырем с микроиглами.

Напомним, что ранее «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) писали о том, как сделать анализ на ВИЧ с помощью смартфона. Не обошли мы вниманием и вклад роботов в медицину, рассказав об открытом «железным разумом» средстве от малярии.