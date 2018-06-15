Сначала гуглишь все о нейронках, потом часами смотришь на котиков: отучитесь прокрастинировать раз и навсегда

Прокрастинация — это, пожалуй, тот порок, который очень сложно преодолеть, потому что борьбу с ним ты постоянно откладываешь на завтра. Мне, например, сложно заставить себя начать что-то делать, а потом довести начатое до конца. Поговорка про то, что если в сессию запереться в комнате с кроватью, едой, гитарой и учебниками, то к ее концу можно стать выспавшимся жирным хорошим музыкантом — про меня.

Свою проблему я осознала еще в школе, когда из-за прокрастинации завалила экзамен, просто потому что даже не садилась учить материал… Получив заслуженный нагоняй от родителей и потратив половину лета на репетиторов, я поняла, что надо что-то менять, и раз победить прокрастинацию невозможно, то надо научиться с ней эффективно функционировать. Все-таки у меня были планы на жизнь, включающие в себя не только серфинг в интернете. И в этой статье я хочу поделиться правилами и лайфхаками, которые я для себя открыла.

Ставьте реальные дедлайны

Если вы можете поставить дедлайн сами себе и выполнить его, то вы, скорее всего, мутант, и вас как раз сейчас ищет доктор Ксавьер, чтоб принять в отряд людей Х. Без дедлайнов я не могу работать вообще. С дедлайнами, которые ставлю себе сама, могу начать работать, но не закончить, потому что свой дедлайн я могу произвольно сдвигать.

Самый действенный способ — это иметь «железный» дедлайн, такой как экзамен, конференция, конец распродажи модных сумочек и так далее. Если у вас в голове давно хранится гениальная идея, но вы даже не приступили к ее осуществлению, то подайте заявку на конкурс или на участие в выставке, где вы должны будете представить проект. Это даст вам очень хороший стимул начать работать.

Нужна команда

Бороться с прокрастинацией в одиночку очень сложно: интересных отвлекающих вещей вокруг много, а ты один. В команду лучше выбирать не друзей, которые, скорее всего, уже давно в курсе вашей проблемы, и любят вас таким, а малознакомых и авторитетных для вас личностей, которых не хотелось бы разочаровывать.

Команда помогает ставить и соблюдать дедлайны, с ней можно обсудить детали и возникающие проблемы, она не дает вам расслабиться. Даже если вы просто решили пройти какой-то курс обучения, лучше делать это не в одиночку, а вместе с кем-то. Обсуждение процесса и наблюдение за работой коллеги поможет вам не выпасть из графика.

Работайте в офисе

Тут все просто, перед коллегами прокрастинировать как-то стыдно, а перед начальником еще и страшно. В идеале, если он может видеть ваш монитор, хотя это уже из области садомазохизма. В офисе, конечно, множество отвлекающих факторов, но лично для меня дома их намного больше.

Нагружайте себя работой

Чем больше работы, тем меньше возможностей отвлечься. Ведь прокрастинация — это как курение: легко начать и сложно бросить. Мне очень сложно поднять свою производительность резко после затяжного тихого периода. Так что лучше в это время брать дополнительные задачи, просто чтобы не расслабляться.

Составляйте план работ

У меня есть подруга, которая затягивает выполнение задач буквально до последнего, а потом за пару бессонных ночей делает ВСЕ. В университете она звонила мне за день перед экзаменом и жаловалась, что даже еще не садилась за билеты, а потом сдавала на 5, отделавшись лишь синяками под глазами.

Я так не могу. Если я дотяну до последнего, мой мозг просто скажет мне: «Давай смотреть правде в глаза, тут столько всего, что ты не успеешь. Так что смысл тратить на это время, тем более что есть видео с котиками».

В итоге по дороге к «железному» дедлайну я ставлю себе множество промежуточных дедлайнов, стараясь распределить работу небольшими порциями.

Когда осознаешь, что дедлайн близко

Конечно же, часто я выбиваюсь из этого графика, но по крайней мере часть работы (и немалая) оказывается сделанной в нормальные сроки. Тем более что, план работ поможет вам правильно распределить время на задачи, не потратив его львиную часть на идеальное создание презентации, хотя сам проект будет сырым. Или наоборот.

Составляйте список дел Нет ничего приятней, чем вычеркивать задачу из списка дел. Это помогает поверить в то, что на самом деле ты не такой уж и прокрастинатор. К тому же списки помогают организовать время и структурировать дела у себя в голове.

Отключайте интернет

Думаю, что многим знакома ситуация, когда вы начинаете искать информацию про нейронные сети и через какое-то время обнаруживаете себя смотрящим фильм про китобоев. Самый простой и жестокий способ борьбы с этим — отключить интернет.

Иногда (когда моей силы воли на это хватает) я собираю всю нужную информацию, которая может мне понадобиться для статьи в файл в Word, а потом отключаю Wi-Fi. Если в процессе работы мне чего-то не хватает, то я просто помечаю, что после стоит проверить вот эти данные. Это значительно увеличивает производительность.

Обманывайте себя

Самообман — это не всегда плохо. Один из работающих способов заставить себя делать не очень интересную задачу, которым со мной недавно поделились и который работает, это внушить себе, что тебе это очень-очень интересно. Внушение происходит посредством внутреннего повторения этих слов. Мозг и правда обманывается и сосредоточиться становится легче.

Вполне возможно, у вас есть свои способы борьбы с прокрастинацей, и мир должен о них узнать, потому что, как говорит Тим Урбан в своей лекции TED, непрокрастинаторов не существует.

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