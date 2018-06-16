Горячее футбольное лето: праздник, который сейчас с тобой

В нашей стране — время футбола, во всем мире — время футбола, и весь мир смотрит на Россию. А что мы? Как мы умеем радоваться празднику, который пришел на нашу улицу, размышляет Анна Кудрявская-Панина.

Если бы мне сейчас было лет 10-15, я была бы в полном восторге от того, что происходит. В моей стране, да что там в стране — в моем городе, почти на моей улице, чемпионат мира по футболу! Но я давно уже не в том возрасте, потому мои эмоции чуть ровнее и тише. Но все равно я рада, хотя знаю, что многие не разделяют этого чувства. Трудно быть взрослым: взрослые в отличие от детей задаются вопросами: а зачем это надо? А сколько денег потрачено? А ведь можно было… А есть еще и те, кто не любит и не понимает футбол. Имеют право. И на вопросы, и на сомнения, и брюзжание. Ну и откуда, скажите, в таком случае взяться чистой беспримесной радости от того, что на твоей улице праздник? Но все же у нас традиционно любят футбол и от души умеют поболеть за своих фаворитов.

Вот вроде мы и не Бразилия с Италией, а все же. И даже те, кто равнодушны к клубному футболу и не знают, кто играет в чемпионате страны, да и вообще когда он проходит, не интересуются Лигой чемпионов или другими турнирами, все равно заражаются футбольной лихорадкой мундиаля, удивляясь сами себе. Например, мама двух девочек, весьма условно интересующаяся футболом, у которой на 14 июня были билеты в театр, вместо храма Мельпомены неожиданно для себя отправилась с сестрой в спортбар смотреть матч открытия. Как вы думаете, она пожалела? И была ли драматургия матча, в котором наши выиграли 5:0, слабее, чем в постановке, на которую она собиралась вместо этого?

У меня есть приятельница, по натуре интроверт и довольно инертный человек, которая вдруг решила стать волонтером ЧМ-2018, и пока ей это занятие очень нравится.

Я вообще человек хоккейный, но и меня трогает магия большого футбола. Я помню, как в детстве поздними вечерами смотрела чемпионаты мира и Европы с папой вдвоем, примостившись на полу у его кресла и тихо (чтобы не разбудить маму, и она не отправила меня спать) расспрашивая его о том, что происходит на поле. И с тех самых — уже очень далеких времен — у меня есть команда-фаворит (конечно, та, за которую болели мы с папой): сборная Италии, которой я не изменяла даже в самые черные для нее времена.

На этом чемпионате моих любимцев не будет, но этот чемпионат у меня дома и на нем играет наша сборная — при всем моем сложном к ней отношении, я, конечно, буду сопереживать ей до конца, когда бы он ни наступил для наших футболистов. Я буду болеть за потомков викингов — удивительных исландцев, ставших сенсацией мирового футбола на прошлом ЧЕ. Я, конечно, как и всегда, буду симпатизировать Аргентине (Месси нельзя не любить). Я буду болеть за тех, кто сразится со сборной Германии (при всем моем уважении к немецкой машине). Я буду делать ставки и щекотать себе нервы. Или просто уложу ребенка спать, закажу суши или пиццу и буду яростно «топить» за своих.

Конечно, можно быть взрослым и подозрительным: искать подвохи, выдумывать теории заговора, бурчать: «договорняк…» после внушительной победы наших. А можно развернуть собственный взгляд на 180 градусов и увидеть другое: нас глазами иностранцев, которые не увидели бы Россию, если бы не… Которые составляют мнение о нашей стране по публикациям своих СМИ, и поверьте: то, что они видят в реальности, меняет их мнение в лучшую сторону. Вот слова моей подруги, бизнес-партнеры которой сплошь иностранцы и которая сама ежедневно разбивает стереотипные представления о страшных русских и ужасной России: «Для меня, человека, от футбола бесконечно далекого, польза от этого мероприятия очевидна. Я вижу на практике — один приехавший в страну и своими глазами увидевший ее человек, рассказывает о ней правду десяткам, сотням людей».

Нет, я не собираюсь идеализировать. У всего есть обратная сторона, не всегда приглядная изнанка, в том числе и у грандиозного события. Все дело лишь в нашем взгляде на него.

Можно найти повод для недовольства и брюзжания, а можно просто по-детски порадоваться празднику, который с тобой раз в четыре года, а на твоей улице так и вообще, может, раз в жизни. Я, пожалуй, на ближайший месяц выберу второе.