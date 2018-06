«Подъём» с Сергеем Доренко от 15 июня 2018 года

8 часов 37 минут. Пятница, 15 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва»! Говорит Москва! Анастасия Оношко — ведущая этой программы.

А. ОНОШКО: И Сергей Доренко! Доброе утро!

С. ДОРЕНКО: Настя! Великие, лучшие — наши футболисты! Лучшие, великие, топовые, чумовые! Ура!

А. ОНОШКО: Смогли порадовать.

С. ДОРЕНКО: Я просто счастлив и всё! Боги! Чёрт бы их задрал! Гении! Как приятно и как приятно ругать. Вот сейчас обосрутся и будем ругать опять. Но сейчас пока — боги, герои, атланты! Циклопы, нет это я уже не туда пошел. Гиганты! Ну, скажи.

А. ОНОШКО: Да! Я говорю «да»!

С. ДОРЕНКО: А почему ты говоришь «да»? Ты наш человек или ты чужая? Ты засланная какая-нибудь.

А. ОНОШКО: Нет, я «наш человек».

С. ДОРЕНКО: Да весь футбольный мир ликует по поводу победы русских.

А. ОНОШКО: И не футбольный тоже ликует.

С. ДОРЕНКО: Я вчера на первом голе был еще в 144 автобусе. Рядом со мной сидела дама. Я ехал с важнейшего совещания. Я говорю «гол!» Я ожидал, что весь народ начнет бегать по автобусу, раскачивать. Нет, сидели три старушки и рядом со мной дама. И дама мне говорит: забили? Я говорю: да! Первый гол, 1:0! Ха-ха! Говорю я. Она говорит: а игра во сколько началась? Я говорю: в 18:00. А было 18:13 например, потому что мы забили на 12-й минуте. Хорошо, говорит она. И я думаю: боже, чтоб ты сдохла. Мне хотелось задушить ее собственными руками. И три старушки, которые ехали в 144 автобусе, вообще никак, они проигнорили! Наверно это были шпионки какие-нибудь.

А. ОНОШКО: А наши старушки, которые живут на районе…

С. ДОРЕНКО: Расскажи про настоящих старушек.

А. ОНОШКО: У нас есть настоящие старушечьи дома. Они очень тревожились сначала и говорили «ой, что будет, если наши проиграют».

С. ДОРЕНКО: Вот консьержка у нас правильная, она меня встретила, всхлипывая. Она всё время очень эмоциональная. Она сказала: гол! Забили! Я говорю: два уже! Консьержка молодец, наш человек! А потом я слышал, как всё здание орало — гол! Из всех форточек — гол!

Справедливо люди думали: ну, во-первых, впереди еще чемпионатище и надо беречь силы и всё такое. И все думали: 2:0 и подсушат, дальше аккуратно пойдут. Дзюба — герой! Мне сладостно хвалить Дзюбу! Сладостно хвалить его и сладостно ругать его!

А. ОНОШКО: А Путин на всех будет присутствовать наших матчах?

С. ДОРЕНКО: Нет. Это же открытие, официальная церемония. Дзюба годится и для этого, и для этого. «Эти старушки были сотрудницами ФСБ. Им на службе радоваться не разрешается», — говорит Name Is. «На работе нам организовали большой зал с проектором, попкорном и кока-колой», — говорит Михаил Жуков. Как это прекрасно!

«Под новости о НДС и пенсии мне вчера не так было весело смотреть», — говорит Алексей Фрэй. Алексей Фрэй, вы давно пенс? Сколько вам лет? Напишите. Вы же пенс, какая вам разница? Это всё не про вас. Вы уже в счастливой стране Маниту, охотитесь в месте Маниту.

«Почему тогда Робби Уильяс показал нам… (просто господи, непонятно что)». «Дзюба сказал, что у него есть мандраж, и он обернет его в свою пользу. Так и получилось». «Я там был! — говорит Саня. — Круто!» Беги скорее, зови Кравченко!

А. ОНОШКО: Я бегу.

С. ДОРЕНКО: Антон, зайдите к нам! Антон тоже был там! Сейчас к нам идет Антон Кравченко, который там был лично!

А. ОНОШКО: В шляпе и раскрашенный в цвета российского флага или нет?

С. ДОРЕНКО: С нами Антон Кравченко.

А. КРАВЧЕНКО: Доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Вы там были. Расскажите. Это же электричество невероятное!

А. КРАВЧЕНКО: Да, действительно электричество. Я больше люблю хоккей и люблю, в том числе, за то…

С. ДОРЕНКО: Начинает оправдываться.

А. КРАВЧЕНКО: Взаимоотношения футбольных болельщиков и хоккейных болельщиков несколько разные.

С. ДОРЕНКО: Какие же?

А. КРАВЧЕНКО: На хоккее они более добрые, более терпимые друг к другу, они братья.

С. ДОРЕНКО: Терпимые циники! А футбольные — люди правды!

А. КРАВЧЕНКО: Футбольные болельщики друг с другом устраивают всякие разборки, выяснение отношений. Но на этом чемпионате мира, на этой игре по крайней мере, я этого вообще не увидел, не почувствовал и здесь действительно была какая-то дружба.

С. ДОРЕНКО: Настоящее братство.

А. ОНОШКО: Творческая интеллигенция собралась со всего мира.

С. ДОРЕНКО: Ну, правда!

А. ОНОШКО: Я правда, я же их видела, они же шли мимо нас.

С. ДОРЕНКО: Это принципиальность. И, во-вторых, действительно все дружелюбны. Мы понимаем, что мы хозяева, мы должны быть щедрыми хозяевами — возьми бутылку пива в холодильнике.

А. КРАВЧЕНКО: Да, именно так и было.

С. ДОРЕНКО: А это электричество, когда все запели гимн. Говорят, это был волшебный момент.

А. КРАВЧЕНКО: Да.

А. ОНОШКО: «Союз нерушимых» пели или настоящие слова пели?

А. КРАВЧЕНКО: Настоящие слова пели, конечно.

А. ОНОШКО: Молодцы! Новое поколение подросло.

А. КРАВЧЕНКО: Там был включен телевизор, на котором были слова.

С. ДОРЕНКО: Караоке, дорогая! Но еще не забывай, что радио «Говорит Москва» в шесть утра сандалит гимн по полной со словами.

А. ОНОШКО: Я не забываю. И в двенадцать.

С. ДОРЕНКО: Не знаю насчет «двенадцати», я ни разу не слышал. Я просто сплю в это время. А в шесть утра мы сандалим гимн со словами. И уже люди подучили, кроме нас с тобой, которые уже в это время на работы, и мы не можем подучить.

И еще говорят: первый момент, когда взаимная вибрация сердец, когда сердца бились в унисон — это когда гимн пели. А второй раз — это когда наша сборная обошла арену, благодаря зрителей; они подошли к зрителям, аплодировали зрителям — это было волшебно тоже.

А. КРАВЧЕНКО: Конечно, потому что поддержка была очень сильная, стадион ревел на протяжении всей игры. 5:0 — это что-то сказочное.

С. ДОРЕНКО: Вы в футболе разбираетесь.

А. КРАВЧЕНКО: Ну, не очень.

С. ДОРЕНКО: В отличие от нас с Оношкой. Мы по восторгу первые в стране, а по футболу нет. Обычно после второго гола (2:0 есть) подсушивают. Правильно? Ну, зачем играть?

А. КРАВЧЕНКО: Да. Но здесь играла сборная Саудовской Аравии так, что давала возможность нападать.

С. ДОРЕНКО: Вот это вопрос! Это мы хороши или они плохи? Давайте проголосуем. Факторов, конечно, всегда много и правда лежит посредине, истина лежит посредине. Но, тем не менее, главным фактором во вчерашней игре было то, что мы блистательные, да — 134-21-35; то, что саудовцы плохие, — 134-21-36. То есть мы играли хорошо — 134-21-35 или саудовцы играли плохо — 134-21-36. Вот так пиши: чего больше во вчерашнем матче: блистательной игры русских — 134-21-35; плохой игры саудовцев — 134-21-36.

Антон, скажите мне про атмосферу. Я был на футболе, может быть, два раза в жизни. Один раз в Минске на чемпионате мира среди юниоров, это совсем «лохматые» годы, 80-е. И еще однажды меня два циника-хирурга знакомых затащили на «Спартак», и я болел за «Спартак».

А. КРАВЧЕНКО: Здесь в Москве?

С. ДОРЕНКО: Да. Что богопротивно, потому что мой отец болел всегда за ЦСКА. Но я решил, что батя не знает, и нормально, и я болел за «Спартак». Я помню, что я пришел с разодранными лёгкими. Я так орал за наших. Сейчас не помню, с кем мы играли. С какими-то подонками, какие-то абсолютно деклассированные подонки, которым чистить парашу надо. О чём мы им и сообщали каждый раз. Я должен сказать, что я так орал, что у меня порвались лёгкие, бронхи, вообще вся система вдыхания-выдыхания. Вы тоже так орали?

А. КРАВЧЕНКО: Я как-то один раз сорвал на хоккее голос, и после этого мне нужно было вести эфир. И поэтому, когда я сейчас хожу на массовые мероприятия, я конечно кричу, но я стараюсь себя сдерживать.

С. ДОРЕНКО: А-а, значит, не взаправду.

А. КРАВЧЕНКО: Я всё равно кричал, есть немножко осиплость в голосе.

С. ДОРЕНКО: А вы знаете какие-нибудь оскорбления на арабском?

А. КРАВЧЕНКО: На арабском, нет.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, что противника надо оскорблять. Я всегда так делаю.

А. ОНОШКО: Только если стихотворно: что за мелкие козявки бегают по нашей травке, «Торпедо-Москва»!

С. ДОРЕНКО: «Интер» — параша, победа будет наша! «Интер» — параша, победа будет наша!

А. ОНОШКО: Руки — в масле, … — в мыле, мы работаем на ЗИЛе!

С. ДОРЕНКО: Я ругаюсь довольно бойко на разных языках, но не знаю ни одного приличного оскорбления на арабском.

А. ОНОШКО: И правильно, не надо знать, и будет мир в душе и покой.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, главное на матче — это ощущение вибрации совместной, этого счастья.

А. ОНОШКО: Сергей, даже матч не нужен, просто чтобы люди собрались.

С. ДОРЕНКО: Десятки тысяч человек вместе — это уже сильно, это уже другое ощущение.

А. ОНОШКО: Я словила в пятках щекотку, когда ехала мимо, от просто идущих людей.

С. ДОРЕНКО: Совершенно верно. А Антон был внутри! Вот чего мы хотим от него — ощущения вибрации адской!

А. КРАВЧЕНКО: Я еще обратил внимание на то, что «волна», которую пускали зрители, была такая хиленькая, вялая. Почему? Потому что был такой динамичный матч, что людям просто некогда было пускать «волну». Когда счет 0:1 или 0:0…

С. ДОРЕНКО: И делать нефиг…

А. КРАВЧЕНКО: Да, делать нечего, тогда люди сами как-то организовываются, а здесь такой «волны» не было. Несколько раз проходила она, но она была такая не очень.

С. ДОРЕНКО: С Аланом Дзагоевым не понятно. В смысле, он теперь пропустит весь чемпионат мира. Ну, это ужасно. Так говорят, что может быть, что он пропустит.

А. КРАВЧЕНКО: Ужасно.

С. ДОРЕНКО: А он же сильный.

А. КРАВЧЕНКО: Сильный конечно, да.

С. ДОРЕНКО: Чёрт побери! Но наш цээсковец, Головин, да?

А. КРАВЧЕНКО: Головин.

С. ДОРЕНКО: Цээсковец, нашенский! Ты понимаешь, что я за ЦСКА? Мне плевать на ЦСКА, на самом деле, но мой батя был за ЦСКА.

А. ОНОШКО: Я это поняла уже.

С. ДОРЕНКО: Наш цээсковец Головин, артисты просто высший, высший! Месси пошел нервно курить в угол. Я серьезно говорю, я сейчас не шучу ни разу. Роналду, Роналдиньо, все пошли нервно курить в угол.

А. КРАВЧЕНКО: Красавчик, конечно.

С. ДОРЕНКО: Высочайший, высочайший!

А. КРАВЧЕНКО: А Дзюба?

А. ОНОШКО: Ритор и оратор.

А. КРАВЧЕНКО: Я помню момент, когда я выглядывал Дзюбу на поле, когда он знаменился. И буквально я смотрю: он бежит к воротам, тут же ему дают мяч и тут же он забивает головой.

С. ДОРЕНКО: Все говорят, что у наших какая-то невероятная, избыточная физическая сила. То есть физподготовка на каком-то запредельном уровне, они чуть ли не сразу забирали мяч. Они не просто не экономили силы, а видно было, что у них дюрасел стоит в жопе и так далее, то есть они полностью были электрические.

А. КРАВЧЕНКО: Мне кажется, что Черчесов при подготовке к этому матчу и вообще чемпионату мира сливал все предыдущие матчи, и, может быть, они как-то экономили силы, что ли. Ни одной же победы не было в последнее время.

С. ДОРЕНКО: Я думаю, Черчесов здесь, конечно, абсолютно гениально сделал, почему — он не знает, сколько им суждено сыграть. И он говорит: это последняя игра, братцы, это и есть ваш чёртов финал; сыграйте как в финале. И они такие — а-а-а — пошли такие, ну просто запредельные. Ведь наши из мяса и костей, как все остальные.

А. КРАВЧЕНКО: Абсолютно.

С. ДОРЕНКО: Но чего они раньше ходили, будто в штаны наложили? А вчера — ну просто артисты!

А. КРАВЧЕНКО: Мне кажется, всё-таки Саудовская Аравия давала играть. Я здесь больше за то, что здесь проиграла Саудовская Аравия, а не наши выиграли.

С. ДОРЕНКО: А что с ними, то ли они не жрут, то ли наоборот жрут, какой-то у них праздник. Они голодные, что ли, были все? Им можно сосать леденцы. Я сам видел в Египте — они леденцы сосут.

А. КРАВЧЕНКО: На самом деле, по-моему, даже нельзя слюну сглатывать.

С. ДОРЕНКО: Можно, можно, и леденцы можно. Я был на нырялке в Египте во время такого поста. Египтяне не имели права. Нам наш гид объяснял, что можно леденцы.

А. ОНОШКО: Вы же большой знаток голодательной практики, вы знаете, что это наверно дает силы, энергию, злость.

С. ДОРЕНКО: По-китайски «би гу» — это отказ от злаков. То есть ты можешь жрать всё, кроме злаков.

А. КРАВЧЕНКО: И еще момент: после того как матч закончился, все начали выходить из «Лужников», кстати, выход был довольно неплохо организован, то есть мы нигде не стояли в очередях. Помогали нам очень хорошо волонтеры, они стояли через каждые пятнадцать метров, и можно было спросить на любом языке практически у них, как пройти, на чём можно отсюда выехать. Мы выехали на бесплатном автобусе до метро «Парк Культуры», потому что «Спортивная» была закрыта, там было очень много народу.

Что хотел отметить: то, что болельщики из других стран поддерживали всю феерию, поддерживали настроение праздника.

С. ДОРЕНКО: Знаешь, кто зажигает больше всего — Перу.

А. КРАВЧЕНКО: Да, точно!

С. ДОРЕНКО: Перу — просто ураган! Я вчера шел мимо сада, где была гостиница «Россия»…

А. КРАВЧЕНКО: «Зарядье».

С. ДОРЕНКО: И на месте, где был ресторан «Токио» в гостинице «Россия», прямо на этом месте я столкнулся с толпой перуанцев. Я заорал «вива, Перу!» И они так откликнулись! Я думаю — наши люди! Они горячие такие ребята.

А. КРАВЧЕНКО: Все горячие из Южной Америки. Аргентинцы были, бразильцы были, перуанцы, из Ганы.

С. ДОРЕНКО: Найди мне, дорогая, и кинь в «Связь с эфиром» интервью бразильского журналиста со старушкой, которая говорит «на каком канале показывать будут?»

А. ОНОШКО: Она пыталась понять: на английском или на французском он с ней говорит.

С. ДОРЕНКО: Бесстыжая, она лезла в камеру постоянно, будто она арабский мальчик. Спасибо большое, Антон, за впечатления, это очень живо. Вы чувствовали эту вибрацию. Чёрт, у меня бы волосы дыбом, как будто я «Игру престолов» смотрю, восьмой сезон. Если бы я попал на такой матч, это всё равно что мне дали бы посмотреть Game of Thrones, не меньше!

А. КРАВЧЕНКО: Я надеюсь, что я еще попаду на сборную России. У меня билет куплен на 3 июля, на четвертьфинал.

С. ДОРЕНКО: Нет, нет, так долго не может продолжаться счастье. Но из группы выйдут. Я останавливаю голосование. 19% наших слушателей утверждают, что вчерашний колоссальный, огромный, красивый успех связан с нашей игрой в большей степени. А 81% полагает, что это плохая игра саудовцев. Как ты написала текст?

А. ОНОШКО: Чего больше во вчерашнем матче: блистательной игры русских…

С. ДОРЕНКО: Блистательной игры русских — 19% наших слушателей, и плохой игры саудовцев — 81%. Всё-таки саудовцев благодарит большее число. Я вчера прям Riesling за саудовцев пил, я говорю «ребята, не подкачайте». И первая бутылка пошла, потом вторая. Потом я сказал себе: если за каждый гол пить, то я скончаюсь к концу… Они бьют и бьют, а у меня бутылки кончились, а это вино далековато, я пропущу тогда игру. И я на двух окончательно остановился, думаю «ну, хватит, не могу больше». Правильно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Я так и написал вчера в Twitter: «Я не могу столько выпить». Что ты ищешь, бабу эту?

А. ОНОШКО: Бабу ищу.

С. ДОРЕНКО: Ты ищи. А, может, я тебе потом кину на «Новостях». Я пока буду общаться со слушателями. 7373-94-8, звоните, пожалуйста. Хотя у нас 8:58, давайте «В движении».

В ДВИЖЕНИИ

С. ДОРЕНКО: Движения не должно быть никакого, мне кажется, все должны замереть. В центре огромнее количество иностранцев, которые не футболисты, а наоборот в шапочках таких. Где «Алексеевская», проспект Мира, Марьина Роща.

А. ОНОШКО: Я нашла.

С. ДОРЕНКО: Спасибо, выложи. И Большую Татарскую сегодня в шесть утра перекрыли, прямо от трамвайных путей. И очень много господ шло. А Настя спрашивает: а где женщины?

А. ОНОШКО: Да, женщины где? Где они празднуют, дома?

С. ДОРЕНКО: Они же тоже должны.

А. ОНОШКО: Я так понимаю, они должны угощение готовить мужчинам.

С. ДОРЕНКО: Почему?

А. ОНОШКО: А как они празднуют, мне интересно.

С. ДОРЕНКО: Давай не будем вообще об этом говорить.

А. ОНОШКО: Давайте не будем.

С. ДОРЕНКО: Я тебе скажу, почему. Потому что можно оскорбить чувства верующих. Надо вести себя как трактирщик Паливец, всё равно он сел в тюрьму в результате. Он сказал, что портрет императора загадили мухи. Из охранки пришел и спрашивает его: а где у вас тут портрет императора, висел раньше. Он говорит: портрет императора загадили мухи. Ему говорят «о, Панкрац, в тюрьму» и повели в тюрьму. Поэтому не надо говорить ни о каких вещах, связанных с культами и доктринами религиозного свойства. Как говорил трактирщик Паливец «так можно и в Панкрац загреметь с этим императором». Ну его нафиг.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 9 часов 5 минут. Можно я расскажу про Настю. Настя была скептиком и остается им, а я был скептиком и превратился в восторженного почитателя русского футбола. Теперь я просто в слезах от счастья, товарищи! Молодцы и всё! Понятно, что это сложение многих факторов и понятно, что наши были блистательные, себя не жалели, хотели проявить себя, был и дух, и артистизм, и душа в игре, всё было. Но, тем не менее, я задал вопрос: а чего больше было во вчерашней игре — русского мастерства или плохой игры саудитов? Русского мастерства — сказали мне 19%; плохой игры саудитов — сказал мне 81%. Вот это интересно, давайте обсудим. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Сергей Алексеевич. Откровенно слабая игра Саудовской Аравии, оборона дырявая, играли отвратительно. В нападении, такое впечатление создавалось, что они боялись как бы в наши ворота гол не забить. А наши, естественно, играли на уровне…

С. ДОРЕНКО: Играли хорошо, с огоньком.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Играли хорошо, потому что им позволили так играть.

С. ДОРЕНКО: Могли подморозить после второго гола и ходить, засунув руки в карманы. Ну нет же! Играли с огоньком, красиво, с артистизмом, с душой!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Раззадорились.

С. ДОРЕНКО: Давайте поздравим мы с вами. Не будьте ворчуном, Сергей Алексеевич, я вас умоляю. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Михаил.

С. ДОРЕНКО: Михаил, я жду от вас всеобъемлющего анализа.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Давайте я объясню, а то эта медвежья услуга затянулась уже на сорок минут.

С. ДОРЕНКО: Какая? Вы опять ругаете вёрстку, меня и так далее. Какое счастье, что не вы мой начальник.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В основе деятельности FIFA по организации чемпионата мира (и это правильно) лежит принцип представительства, то есть территориальный принцип. Должны попасть представители всех регионов, хоть Антарктиды, если бы там был футбол. Поэтому Саудовская Аравия объективно — это самая слабая команда из тридцати двух. Она попала на чемпионат мира не потому, что она умеет играть в футбол, и я приветствую это, территориальный принцип, представительство. Все союзные республики должны прислать в Москву свои «балетные коллективы», в том числе и Туркмения.

Поэтому эта победа совершенно никакого отношения к расположению футбольного состояния не имеет. Сыграли просто нормально. Я в ту субботу на тренировке, где собираются у нас серьезные футболисты, я сказал: четыре, пять мы забьем. И даже один из официальных чиновников нашего футбольного союза сказал: нет, Миш, не получится. Я говорю: получится.

Этот матч ничего не дает. Пир во время чумы нам не нужен с первого дня. Не надо об этом сейчас говорить. А то я напомню вам Ташкент. Что было в Ташкенте в 1970 году, когда в перерыве золотого матча ЦСКА—«Динамо», когда «Динамо» вело 3:0, поступила телеграмма от Щёлокова: «Ребята, поздравляю, вы победили». Ящик шампанского открыли. И один только Бесков, мудрый человек, главный тренер «Динамо», кричал: «Что вы делаете? Нам еще играть 45 минут». Вы понимаете, была эйфория, Яшин закурил «Беломор», все друг друга поздравляли.

Вышли на второй тайм, и ЦСКА им двинуло три гола, и 4:3 выиграл ЦСКА. И эта сцена в раздевалке «Динамо» в 1970 году осталась навечно, как образец непрофессионализма. Бесков, старший тренер, упрашивал игроков не радоваться, еще матч не закончился.

С. ДОРЕНКО: Но это дело Черчесова, не наше с вами.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну вы же не смотрели матч. Меня что убило, сразу вы…

С. ДОРЕНКО: Подождите. В 18:00 закончилось совещание, я сел в 144 автобус и поехал.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Но вы выставляете напоказ, как будто…

С. ДОРЕНКО: Я онлайн-трансляцию смотрел на телефоне, оглашая автобус воплями.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Наши играли слабовато, первые двадцать минут было оцепенение.

С. ДОРЕНКО: Почему? Первый гол закатили на 12-й минуте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вы понимаете, это команда районного масштаба.

С. ДОРЕНКО: Я умаляю!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сейчас ключевой матч в нашей группе — Уругвай будет играть с Египтом. Это очень важный, очень интересный матч.

С. ДОРЕНКО: Сегодня в 15:00 на «Матч ТВ», ребята.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И конечно Испания—Португалия. Это наши будущие соперники, если сборная России выйдет. А я думаю, что она выйдет, должна выйти.

С. ДОРЕНКО: В 21:00 на Первом канале — Испания—Португалия.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это будет уже немножко другое. Вы знаете, я восхищаюсь Путиным, насколько же он фортовый человек. А это жеребьевка была, что мы получили в первом матче самую слабую команду чемпионата.

С. ДОРЕНКО: Ну, хорошо.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Но к футболу это малое пока имеет отношение, уверяю я вас.

С. ДОРЕНКО: Михаил, а к настроению имеет отношение. Мы можем, глядя на красавицу в фате (у нее радость, у нее праздник), говорить: мать, а через десять лет твои пальцы заскорузлые будут чистить картошку. Ребята, давайте радоваться. Я предлагаю Сергею Алексеевичу и Михаилу — ребята, давайте просто радоваться. Сейчас свадьба и невеста в фате.

А. ОНОШКО: А измены и развод потом настанут, а может и нет.

С. ДОРЕНКО: А через неделю может быть какая-то досада первая, а потом какие-то неприятности в первые годы. Ребята, давайте тогда просто начинать плакать с момента свадьбы. Нет, давайте радоваться на свадьбе.

Давайте скажем следующее, для меня это важно. Независимо от уровня футбола, независимо от уровня футбола саудовцев, независимо от уровня футбола нашего… Я считаю, что наш футбол вчера был, по крайней мере, артистичный, красивый, преисполненный витальности и жизненной силы. Как вы его не критикуйте, он был от души, от сердца, это был действительно красивый футбол, наш. Это были саудовцы, а не бразильцы, о’кей, успокоились.

А что мы должны были сделать, чёрт бы вас задрал! Сказать: саудовцы, идите в раздевалку, ведите бразильцев! Футбол есть футбол, игра есть игра, спорт есть спорт. Это правила, вот эта жеребьевка — нам достались саудовцы. Не надо плакать теперь по поводу того, что нам не достались бразильцы. Ребята, прекратите. Было то, что было, эта жеребьевка. У спорта есть правила, правила надо соблюдать, это форма. В этой форме нам достались такие соперники.

Мы сыграли абсолютно сильнее себя. Мы сыграли сильнее, чем нам подобает и надлежит. Сыграли почему? Потому что с душой. За это критиковали русский футбол. Русский футбол всегда критиковали за отсутствие души, что здоровые кони ходят, физическая подготовка хорошая, но коням не интересно. А в этот раз вышли футболисты наши, которым не только было интересно, но которые находились под гнётом.

И здесь я продолжу, если позволите, разговор о том, что русским было нелегко. А вот почему, потому что они — страна-хозяйка, они играют от страны-хозяйки. Ты понимаешь, в чём дело. Ты хозяйка, ты принимаешь. Есть гости, которые хотят блеснуть в конце вечера; есть гости, которые хотят появиться и сказать тост ближе к середине; какая-то гостья пришла — она пойдет подкраситься. А ты хозяйка, ты с первой секунды должна блистать улыбкой. И на хозяйку все глаза, и на хозяйку все взоры, и на хозяйку всё давление. Посмотри — видишь, она не успевает. Понимаешь, да.

Русская команда вчера была командой страны-хозяйки, и поэтому ответственность на нее и гнёт был двойной. Я думал, если честно.., я же люблю пессимизм, потому что пессимизм готовит мою ранимость к поражению. Я, как пессимист, говорил себе: их придавит психологический гнёт; их раздавит это ожидание.

А. ОНОШКО: Да, это тоже ужасно.

С. ДОРЕНКО: Оно сделает их ватными, оно сделает их картонными. Им будет тяжко под психологическим гнётом. Потому что весь мир смотрит на страну-хозяйку, вся Россия, выдохнув, смотрит на страну-хозяйку. И это так тяжело, это самое тяжелое. Это тяжелее футбола.

Но они вышли — артисты, красавцы, совсем свободные, чёткие. Дзюба вышел — на сразу. То есть это было без раскачки, без ничего, виден был дух. И когда Россию будут обвинять в следующий раз, что у нее в футболе нет души, что мы ватные, неинтересные, я всем напомню этот матч — матч, где у нас была душа. Не рассказывайте мне, что саудовцы были слабые. Ну, хорошо, слабые. Но каждый из наших сделал his best, каждый сработал. Давайте их любить! Потом возненавидим, через неделю! Дайте им неделю любви! Хоть сколько-то! Потом мы их обосрём. Не надо же постоянно! Ну что вы!

Мне кажется, я правильно сказал. Нет? Надо будет — будем ругать! Кто нам не велел? Будем ругать. А сейчас будем хвалить.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Будем любить! У нас народная привычка — всё хаять. Хорошо — хают, плохо — хают. Вчера был в поликлинике, новое здание открыли. Бабки сидят, говорят «плохо», потому что что-то не так. Опять плохо. Так и со сборной. Я, в принципе, футбол не особо люблю. Но выиграли ребята — молодцы! Давайте радоваться! Начинается — саудиты не такие, а потом будет еще кто-то не такой.

С. ДОРЕНКО: В этой игре было много сердца, много любви, много артистизма! Я обожаю такую игру! Ну чё вы, ребята, хватит говноедством заниматься! 7373-94-8. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Это Тараторка. Я сегодня утром проснулся, посмотрел в интернете первым делом, что начинают писать. Один пишет: «Чем их накачали? Не сдохнут ли они до финала?»

С. ДОРЕНКО: Кононенко написал, между прочим, одну мудрую вещь, он сказал, что если мы так хорошо играем, то к нам придерутся по допингу. Какая-то опасность есть.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Обязательно придерутся. Мы сейчас с женой ехали, я ее высадил, и она сказала «выиграли». Я говорю: отлично, если мы еще одну игру так выиграем — нас по допингу, как с Олимпиадой, будут засаживать.

С. ДОРЕНКО: Нас начнут топить.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мы даже до финала не сможем дойти, потому что по допингу всех уберут.

С. ДОРЕНКО: Когда у нас всё хорошо, нас топят по другой причине. Что-то у вас лица лишком жизнерадостные, ну-ка мы сейчас вам допинг найдем. Я этого боюсь, я сейчас говорю серьезно. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, здравствуйте. Сергей меня зовут. Подписываюсь под каждым вашим словом — то, что вы сказали «гостей встречать тяжело». Пять голов забили. Скажите мне, просто так какой гол залетел?

С. ДОРЕНКО: Да ни один, в том-то и дело.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Красота! Согласитесь же — классно!

С. ДОРЕНКО: Всё на высочайшем артистизме, на высочайшем духе, всё с душой.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Обязательно. Молодцы ребята! Сергей, Дзюбаналдо надо ругать больше.

С. ДОРЕНКО: Когда будет за что ругать — будем ругать, а сейчас не за что ругать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вот говорят «нам саудовцы попались». А если бы они попались испанцам, испанцы бы от них отказались, что ли?

С. ДОРЕНКО: Съели бы и выплюнули косточку. Абсолютно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И что мы тут ищем занозу?

С. ДОРЕНКО: Потому что мы привыкли себя уничижать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Конечно!

С. ДОРЕНКО: Мы привыкли к тому, что мы умеем так нагадить, что попасть себе на голову.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У соседа плохо — мне хорошо.

С. ДОРЕНКО: Удивительное ожидание несчастья и уничижения — вот это меня бесит по-настоящему! Откройтесь счастью! Может быть это последний вздох, может быть это единственный глоток счастья, но откройтесь ему! Понимаете, на кого вы похожи — вы похожи на человека, который говорит «я не буду радоваться никогда, потому что в конце смерть». И чё? А сейчас-то не смерть. Сейчас радуйся! А он говорит «ну в конце-то смерть». И что дальше? А с утра ты пойдешь гадить на унитаз. Тебе всё время про это думать, что ли?

Давайте радоваться счастью. Есть глоток счастья, его подарили нам наши футболисты. Спасибо, ребята. Давайте ликовать вместе с ними. У меня никакой другой мысли нет. Будет время горевать — будем горевать. Сейчас почему вы горюете? Потому что в конце смерть? Ну и что? Там же царствие небесное. Вы забыли просто. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день! Хотелось бы поздравить всю страну с хорошим результатом, с замечательной игрой. Но надо быть здравомыслящими.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, тренер пусть им говорит «братцы, не задирайте нос» и так далее. А мы-то не тренеры! Давайте радоваться как дети!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Михаил был прав, в каком плане. В 1986 году мы вышли против Венгрии и 6:0 выиграли. И что потом? Не должно быть этого. Не должно быть головокружения от успеха.

С. ДОРЕНКО: Праздник есть праздник. Я работаю с маленькими командами. Как я говорю команде, когда у нас какой-то есть успех — я говорю: напружинились, нос не задирать, пахать вдвое больше.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Я всегда говорю это. То есть я говорю как тренер: напружинились, нос не задирать, эйфория закончилась, пахать вдвое больше; пошли, пошли, пошли, нас ждут другие горизонты; мы должны больше взять, больше. Это я говорю как тренер. Вот им тренер пусть и говорит. Он же им сказал «короны посшибаю». У кого корона сейчас начнет на голове светиться — короны посшибаю, сказал тренер. Но мы-то не тренеры! Они же для нас старались, мы должны радоваться! Просто ликуйте! Давайте будем просто людьми. Зачем быть такими умными? Так сильно умными уже, честное слово, утомительно. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Сергей.

С. ДОРЕНКО: Гурген, здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В России есть патриотизм игротского плана, потому что он весь такой футбольный — оле-оле-оле! Да, Россия не заточена под внешнее проявление радости. Это очень плохо. Мне кажется, что нужно начинать с этого. Надо привыкать к лучшему, потому что в оптимизме есть непобедимость. И уверенность в том, что даже если не победим, всё равно наши цвета все знают, и стремление к лучшему неизбежно. Оно обусловлено простой логикой. А что касается pet up, то что называется в английском one self, это очень важный рефлекс.

С. ДОРЕНКО: Спасибо. Гурген очень точно говорит. Мы должны преисполняться счастья. Если мы будем постоянно думать о черной стороне, мы постоянно будем мрачные. Давайте преисполнимся счастья. Странно себя вести мрачно всё время. А когда вы будете радоваться? Когда у вас счастье? Никогда, да. Хорошая же жизнь у вас. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей. Хотел сказать по поводу футбольного матча. Есть такая метафизика футбола. Если выигрывают первый матч и когда в первом матче всё залетает… Я думал, Михаил скажет вам про это. Как было с Венгрией 6:0, а потом и группы не вышли. В 2010 или в 2012 году мы у Чехии 4:1 выиграли. Всё это привело к тому, что мы второй и третий матч мы не смогли нормально сыграть. Это на бессознательном уровне. И когда вы говорите сейчас «давайте радоваться», вы что, чему радоваться? Саудитов обыграли, и что — жизнь удалась?

С. ДОРЕНКО: Радоваться празднику, радоваться тому, что играли с душой, что не всегда удается нашей сборной. Радоваться тому, что ребята старались, это было видно. По Дзюбе было видно, как он выходит и сразу забивает. Головин абсолютно гениальный, запредельный и так далее. Ну, почему не радоваться? Вот это проблема, давайте я не футбольно ее опишу. Эта проблема — неумение радоваться. В Азии приучены к засаде. Мы всё время ждем засады. Мы всё время ждем, что если мы улыбнемся, то это воспримут как слабость, а если это воспримут как слабость, то на нас сядут и будут ездить.

А. ОНОШКО: Да, отвратительное качество.

С. ДОРЕНКО: А надо хохотать, мне кажется. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, Настя, здравствуйте. Это Виктор. Вчера — даже больше, чем победа. Вчера произошло рождение или даже перерождение нашего футбола. Может быть, наконец-то мы взглянем с другой стороны: что побеждают не деньги и мальчики жирные, которые миллионеры бегают по полю, а именно нужно набирать одиозных, артистичных, которые хотят дерзать, рвать, которые хотят шаблоны ломать.

С. ДОРЕНКО: А этот краснодарский, который первый закатил, вообще чумовой!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. А то в РФС сидят, которые еще с 70-х годов управляют, просто функционеры! Они не видят футбол! Футбол изменился кардинально!

С. ДОРЕНКО: Они работу работают, а надо на сцене артистизмом полыхать, надо как вулкан взрываться.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Совершенно верно.

С. ДОРЕНКО: Они там сидят работу работают. Потные чуваки потно работают потную работу. Но вчера, я со всей неумолимостью хочу обратить ваше внимание, на артистизм и душу. Конечно саудовцы разрешали, но артистизм и душа были не обязательны, но они были в русской команде! Они были в русской команде — артистизм и душа! Не обязательный артистизм. Могли выиграть без артистизма — да! Могли выиграть без души — да! Но они сыграли с артистизмом и с душой — вот за что я их благодарю! Они мне дали артистизм и душу! Они мне дали заряд!

Пусть проиграют, пожалуйста, не проблема. Они показали иное качество, незнакомое прежде, для меня по крайней мере, в собственном исполнении. Я видел артистизм и душу у бразильцев! Я видел артистизм и душу у любой латиноамериканской команды, у мексиканской, у любой! Никогда не видел у русских. Вчера я видел этот артистизм, я видел эту душу! За это им спасибо огромное! Хватит стоять на коленях и ныть, что вы потом в конце умрете! Ну, умрете, и что теперь, не радоваться что ли?

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Я хотел поговорить об атмосфере в городе, и надо поругать ваш Петербург, если позволишь.

А. ОНОШКО: А что там?

С. ДОРЕНКО: Именно Петербург почему-то, не Москва. Обрати внимание, что страна меняется. Жалкие 30-40 лет назад Петербург был мирный и спивающийся добрый, нетрезво-чехоточно добрый, то теперь Петербург вызывает какие-то зловещие чувства.

Болельщики-иностранцы, чемпионат мира-2018. Ограблены три иранца, ограблен уругваец. 44-летний уругваец лишился крупной суммы денег и дорогих вещей в ресторане быстрого питания на Невском проспекте. Увлёкшись ужином, иностранец не заметил, как у него похитили тысячу долларов, 1500 евро, мобильный телефон, три билета на матчи сборной и два паспорта. Болельщик сборной обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье. Ему нужно добраться до Екатеринбурга, где они играют с Египтом.

В тот же день в Петербурге ограбили трех иранцев, причем украли деньги болельщиков прямо из их номера в отеле на Литейном проспекте, 12. Что такое, почему? Литейный рядом.

А. ОНОШКО: КГБ, большой дом там рядом.

С. ДОРЕНКО: А разве не на Литейном фирменный магазин вашего ЛФЗ.

А. ОНОШКО: Про фирменный магазин я не знаю, может быть.

С. ДОРЕНКО: А также в Петербурге ограбили марокканца и китаянку. Гостю из Мексики таксист заставил заплатить за проезд по Невскому проспекту 6 тысяч рублей. А французу, который не согласился на эту цену, водитель другого автомобиля проломил голову, сломал нос и разбил лицо. Француз не захотел платить 100 долларов за проезд по Невскому, и ему сломали нос, проломили голову и разбили лицо.

У болельщика из Китая в Москве похитили деньги и ценности. На Никольской похитили рюкзак, в котором было два билета на футбол, два планшета, два телефона Samsung, каждый из них на две сим-карты, а также 30 тысяч юаней. По курсу ЦБ это 300 тысяч рублей.

Отметим, что есть такие сообщения, что негативную хронику не велено публиковать. Поэтому то, что мы сейчас читаем, — это сквозь сито просочилось.

Болельщик из Великобритании ограблен в Москве. На двух французских туристов, которые были гомосексуалами… Они теперь не хотят быть «истами», они не хотят быть гомосексуалистами, они хотят быть гомосексуалами. Мне кажется, может быть с точки зрения лингвистики это и правильно. В том смысле, что она не «исты», они не приверженцы идеи гомосексуализма, а они и есть гомосексуалы.

А. ОНОШКО: А коммунисты — коммуналы.

С. ДОРЕНКО: Если он приверженец идеи, то он «ист». А если он де-факто гомосексуал, а не приверженец, тогда правильно говорить «ал», а не «ист». Я начинаю думать как лингвист, но не лингвал. Если бы я был лингвал, я может быть перестал бы думать.

Нападение на британца было произведено в понедельник. Его ограбили пятеро мужчин сразу. Они прошли с ним в банкомат, и он им в банкомате сняли деньги и отдал. Не знает, сколько было похищено при этом. Он говорит, что он был датый. Это великобританец.

А французы-гомосексуалы были избиты, если я верно информирован, выходцами из Дагестана Исметом и Расулом. Исмет и Расул решили нападать в Петербурге на гомосексуалов и делать так, чтобы гомосексуалы получали серьезные травмы. Даже один из них стал инвалидом.

А. ОНОШКО: О, боже.

С. ДОРЕНКО: Дагестанцы постарались, я имею в виду, выходцы из Дагестана. И еще в Петербурге марокканца ограбили на 200 тысяч рублей. Видишь, Петербург какой-то у вас лихой.

А. ОНОШКО: Так стыдно мне.

С. ДОРЕНКО: Болельщик-марокканец был на Конюшенной площади, вот какая неосторожность. На обратном пути он лишился 2,5 тысячи евро и iPhone 7. 200 тысяч рублей в евро. Иностранец обнаружил у № 28 по Невскому проспекту. Он призвал на помощь полицейских. Не говорит по-русски, а говорит только по-арабски. Если он марокканец, он говорит и по-французски. Записи с камер ничего не показали. Камеры были выключены, сломаны…

А. ОНОШКО: Да они всё придумывают!

С. ДОРЕНКО: Кто, марокканцы?

А. ОНОШКО: Да, иностранцы.

С. ДОРЕНКО: Не знаю, не знаю. 25-летний гражданин Египта заявил в Петербурге о пропавшем багаже. Петербург адское местечко, криминальная столица. Он призвал на помощь в полицию приятеля, который владел английским. Оказалось, что сумку с билетами болельщики забыли сами.

Новые обстоятельства. Мексиканка, которую заставили заплатить 100 долларов за проезд по Невскому, оказывается, ей 19 лет. Но у нее было всего 6 тысяч. И таксист отобрал у нее все деньги. Она записала номер таксиста, который был на черном BMW. Что это еще за таксист на черном BMW, который отобрал у нее 6 тысяч? Он сказал: сколько у тебя денег, покажи! Она показала. — Всё забираю, и пошла вон отсюда! На черном BMW, мы не знаем, кто это. Может быть он сказался таксистом, а на самом деле не был таксистом.

А еще на Мичманской улице в Петербурге какой-то человек отобрал у туриста 5,5 тысячи рублей просто так. Он шел, увидел 37-летнего гостя и отобрал у него 5,5 тысячи рублей и телефон. Он говорит: зачем тебе, нам нужнее здесь в России.

А Москва в этой связи, можно я скажу про Москву: Москва дружелюбная, счастливая, веселая, приветливая, любопытная, как вот эта бабка. Бабка, конечно, абсолютный подарок.

А. ОНОШКО: Я же открыла ссылку. Уберите Telegram, и у вас останется бабка в чистом виде.

С. ДОРЕНКО: Совершенно верно. Давайте слушать бабку, бабка чудесная.

А. ОНОШКО: Это не комик.

С. ДОРЕНКО: Это не комик, а бразилец.

(ЗАПИСЬ)

А. ОНОШКО: Это включение из Бразилии.

(ЗАПИСЬ)

С. ДОРЕНКО: Он говорит: мне кажется, что она на меня сердится.

— Вы корреспондент какой страны?! Бенджамин?

(ЗАПИСЬ)

С. ДОРЕНКО: Я Бенджамин из Бразилии.

А. ОНОШКО: Она говорит «обалдеть!»

— Вы сейчас на английском разговариваете?

С. ДОРЕНКО: Он говорит «именно, именно». Скажи, срочная новость!

Е. РОДИНА: В Новокузнецке мужчина взял заложников и убил женщину, предварительно. Глава города на месте. И сейчас будет развиваться ситуация.

С. ДОРЕНКО: Спасибо. Это Екатерина Родина (ведущая новостей).

А. ОНОШКО: Но на лентах ничего нет, а есть только у Варламова.

С. ДОРЕНКО: Не у Варламова, не надо ля-ля про Варламова. Есть на «Говорит Москва» в Telegram. Вы подписаны на «Говорит Москва» в Telegram? Нет. Вот вам хрен вместо новостей!

А. ОНОШКО: Mash тоже опубликовал.

С. ДОРЕНКО: Не знаю про Mash, знаю про «Говорит Москва», Telegram-канал. У нас 14 тысяч подписано, между прочим. Житель Новокузнецка захватил заложников, убив перед этим женщину. Мужчина стрелял в женщину и забаррикадировался в доме на улице Павловского. При этом он отстреливается от сотрудников правоохранительных органов, которые оцепили дом. В мэрии пока не смогли подтвердить факт нападения. В мэрии Новокузнецка радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что глава города Сергей Кузнецов выехал на место происшествия.

«Говорит Москва» фото с места событий в Новокузнецке. Сейчас я фотку открою. Центр защиты автомобилистов, вот где происходит стрельба. Здесь видно спецназовцев. Я смотрю вторую фотографию: центр защиты автомобилистов, здесь такое здание похожее на что бы то ни было еще. Фотография, кажется, с «ВКонтакте». Мы вытащили с «ВКонтакте», насколько я понимаю. Я не вижу машин спецслужб на этой конкретной фотографии. Может быть, ситуация меняется ежемгновенно.

Местные СМИ в Новокузнецке сообщают, что Сергей Кузнецов, мэр города, лично ведет переговоры с террористом, предлагает ему сдаться. По данным СМИ, причиной захвата заложников стала несчастная любовь. Но он как будто бы уже убил женщину, если я правильно понимаю.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Да, он убил женщину, и это несчастная любовь. Полиция просит жителей не покидать дома. Сколько заложников, это всё интересно.

А. ОНОШКО: Один вроде пока.

С. ДОРЕНКО: Что значит «один»? Он захватил заложников (во множественном числе) и убил женщину из-за несчастной любви. Я пишу: Новокузнецк, «Вики». Мне надо дать людям, географически их отправить в это прекрасное место. Новокузнецк — город в Кемеровской области. А, так это тот же самый Новокузнецк!

А. ОНОШКО: Местный житель украл у своего коллеги ружье и застрелил на улице жену. Не просто женщину, а жену свою. После чего ворвался в офисное здание и заперся в нём. По некоторым данным, внутри могут быть заложники. Полиция оцепила здание.

С. ДОРЕНКО: Адская тема. Сейчас я посмотрю, сколько населения этого прекрасного города. Расположен на юге Западной Сибири. Население 552 тысячи человек, полмиллиона в 2017 году. Я не ездил в Новокузнецк. Официального комментария от правоохранительных органов пока нет, однако по данным источников заложников двое. Пока полагают, что заложников двое, плюс убита женщина. Кто сам злоумышленник, не злоумышленник, а, вероятно, он убийца уже, потому он убил женщину.

А. ОНОШКО: Жену свою.

С. ДОРЕНКО: Жену убил?

А. ОНОШКО: Да. Я только что прочитала, что он жену убил, потом дошел до здания и там забаррикадировался, а ружье украл у коллеги.

С. ДОРЕНКО: В Новокузнецке местный житель застрелил женщину, захватил заложников в доме. Это Ти Джей в Telegram-канале. По данным местных СМИ, это происходит на улице Павловского. Также наш Telegram-канал «Говорит Москва» постоянно дает новости. Я посмотрю, как мы себя чувствуем в Twitter. Я думаю, что мы и в Twitter даем.

У кого нет Telegram, у кого нет ума, чтобы читать Telegram, и такие люди есть, не обязательно же обладать блистательным умом, кто-то же должен чистить клозеты. Если у вас нет выхода в Telegram, и вы только обладаете выходом в Twitter, то попробуйте выйти в Twitter.

Сейчас я посмотрю, что мы в Twitter пишем. Мы пишем в Twitter, что Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. А почему мы не пишем в Twitter? Спросите этих добрых людей в newsroom, почему они пишут только в Telegram. Я понимаю, что Telegram может быть более важный, чем Twitter, но все-таки в Twitter тоже не мешало бы писать.

А. ОНОШКО: Ну да.

С. ДОРЕНКО: В Новокузнецке история сейчас разворачивается совсем уж нехорошая. Местный житель украл у своего коллеги ружье, застрелил жену, ворвался в офисное помещение и заперся. По словам источников, заложников, вероятно, двое. Центр защиты прав автомобилистов, вероятно, это помещение, которое он захватил, насколько я вижу по фотографиям. Вот такая ситуация.

Давайте скажем следующее: мы будем получать новости из Новокузнецка наверно с какими-то перерывами. Потому что ведутся переговоры, они например будут вестись 20 минут. Мы же можем 20 минут непрерывно говорить о том, что ведутся переговоры. Ты, Настенька, обострённо наблюдай, заострись на это дело и как только будет любая новость из Новокузнецка, мы моментально попробуем об этом говорить.

Губернатор Сергей Цивилёв находится в Новокузнецке. Он случайно прибыл туда, не специально он прибыл в Новокузнецк.

А. ОНОШКО: Это же про этого губернатора, что он оставил свою прекрасную виллу…

С. ДОРЕНКО: Ты о чём сейчас говоришь? Цивилёв месяц как губернатор, Цивилёв приезжий. Тулеев был губернатором.

А. ОНОШКО: Да, это про другого. Я не договорила и остановилась.

С. ДОРЕНКО: Молодец, как хорошо ты сделала. Совсем недавно, после пожара в «Зимней вишне», пришел Цивилёв.

А. ОНОШКО: Да, он беседовал с людьми на площади.

С. ДОРЕНКО: Да, Цивилёв, который на колени и прочее. Он находился в Новокузнецке по другому случаю. Он находился там, потому что он приехал осматривать школу, которую он некоторое время назад поручил благоустроить. И он приехал проверить, как сделана работа. Таким образом, он оказался в Новокузнецке, а не в Кемерове. Он должен быть в Кемерове, но он приехал в Новокузнецк. Я правильно рассуждаю? Это дает «Говорит Москва».

Таким образом, Сергей Цивилёв и Сергей Кузнецов вместе находятся на месте ЧП. Сергей Кузнецов лично ведет переговоры с террористом, а Сергей Цивилёв находится рядом. Так что все на месте событий.

Мы на некоторое время отвлечемся от этой темы, хотя мне дико не хочется этого делать. Мне хотелось бы еще новостей, еще новостей. Мне хотелось бы спасения заложников, чёрт побери, вот чего бы мне хотелось.

А. ОНОШКО: Будем ждать. Как только будет информация, мы сразу зачитаем.

С. ДОРЕНКО: Настя, следи жёстко и обрати внимание на то, что «Говорит Москва» в Telegram-канале шурует с невероятной скоростью, поэтому ты должна это тоже читать.

А. ОНОШКО: Хорошо.

С. ДОРЕНКО: Какие-то ты новости про Черышева доставала, что он стал первым в истории футболистом, который бил после замены. Нет?

А. ОНОШКО: Я не помню.

С. ДОРЕНКО: Давай я несколько футбольных или вокруг футбольных новостей скажу. У 1200 футбольных хулиганов власти Великобритании изъяли паспорта.

А. ОНОШКО: Это, видать, те, которые собрались третью мировую устраивать.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно. То есть власти Великобритании побеседовали с каждым из них, 1254 паспорта изъяли, соответственно, 58 человек еще бегают. 58 британцев, которых подозревают в склонности к хулиганству, еще бегают от властей и могут проникнуть каким-то образом в Россию. Например, через туристические корабли и так далее. То есть через аэропорт их не пустят, в аэропортах их остановят. Может быть, они как-то через туристические корабли проникнут и так далее.

Власти Великобритании в этом смысле сотрудничают с нами, насколько я понимаю, и дают нам ориентировку на этих хулиганов. И так третьей мировой, вероятно, не получится. Всего вычислено 1312 человек, которые могли быть агрессивными. 58 пока скрываются, а у остальных загранпаспорта изъяли. Такая вот свобода.

Месси впервые удалось обойти Роналду в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси перед стартом чемпионата занял первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes. Годовой доход Месси составил 111 млн Долларов или евро? Кто это пишет? Это Newsru.com. А им всё равно, доллары, евро, по барабану. Они сказали «у него 111 млн». Чего миллионов? Может быть всё-таки евро. Наверно евро, раз он играет в Европе.

А. ОНОШКО: Наверно.

С. ДОРЕНКО: 111 млн евро, 84 млн из них — бонусы и зарплата нападающего, а 27 млн — рекламные контракты. Роналду получил 47 млн за рекламу, больше чем Месси (Месси — 27, а Роналду — 47) и общий доход за год 108 млн, насколько я понимаю, всё-таки евро. Хотя это абсолютно не интересует Newsru.com. Они пишут от балды: 108 млн чего бы то ни было. В топ-10 также попадает Поль Погба из «Манчестер Юнайтед».

Сейчас «Новости», Катя Родина пришла. Есть новости из Новокузнецка. Вы знаете, что в Новокузнецке стрельба, заложники, убита женщина. Якобы из соображений ревности мужчина убил женщину.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 10 часов 6 минут. Ну что, самоубийством закончилось. Есть данные. Захват заложников в Новокузнецке. Что мы знали, мы очень рыхло, мало знали. Мы знали, что мэр Сергей Кузнецов там, губернатор оказался там. Он по другому делу приехал, но тотчас подключился к ситуации. У нас он лежит, кстати, 30 секунд, сейчас мы дадим. И мы знаем также, что мэр сразу пошел на переговоры, пытаясь уговорить захватчика заложников сдаться. Всё началось с убийства. Захватчик убил женщину, как будто речь шла о ревности, кто-то говорил, что жену.

А. ОНОШКО: Mash пишет, что жену свою прямо на улице застрелил.

С. ДОРЕНКО: Украл ружье у приятеля, застрелил жену, после чего взял заложников. Варианты пока разные. Сейчас мы пока сходу говорим. Заложники не пострадали, а захватчик покончил жизнь самоубийством. Дайте губернатора. Он приехал инспектировать переустройство школы, и сразу подключился к разрешению ситуации.

С. ЦИВИЛЁВ (Губернатор Кемеровской области): Нет никаких заложников. У вас информация ложная. Мы вывешиваем всю информацию на сайте. Там нет никаких заложников. Заложников и не было во всей этой истории. Это бытовая трагедия, к сожалению. И никаких заложников там не было. Трагедия, ревность, муж, жена, всё. Надо успокоить всех людей и не раскачивать эту ситуацию. Обычная трагедия на почве ревности. Заложников не было в принципе, даже теоретически. Никто никого не брал. Есть выяснение взаимоотношений между мужем и женой.

А. ОНОШКО: Нельзя сказать, что прямо сильно отлегло.

С. ДОРЕНКО: А я тебе скажу: отлегло. Он убил жену, он покончил жизнь самоубийством, то есть развития не будет. Могло быть развитие. Он засел в здании, в здании могли быть люди. Там центр помощи автомобилистам. Он мог навредить еще кому-то. Но он застрелился. Эта тема снята. Уголовное дело, расследование, всё понятно. Ужасная трагедия, убийство женщины, затем самоубийство. Слово «самоубийство» нельзя говорить, Роскомнадзор влепит. Самоэлиминация, можно так сказать? Auto eliminacion, аутоэлиминация.

А. ОНОШКО: Я сейчас синонимический словарь открою.

С. ДОРЕНКО: Потому что слово «самоубийство» запрещено, вы знаете. Если сказать про самоубийство, то моментально предупреждение от Роскомнадзора, суд, кандалы, Владимирский тракт, песни арестантов, я в художественной самодеятельности в зоне где-нибудь под Краснокаменском.

А. ОНОШКО: Словарь синонимов русского языка онлайн. Введите слово. Вводим «самоубийство».

С. ДОРЕНКО: Она сама произнесла. Посадите Оношку, очень прошу.

А. ОНОШКО: Восемь слов. Суицид…

С. ДОРЕНКО: Суицид тоже нехорошо.

А. ОНОШКО: Самоуничтожение.

С. ДОРЕНКО: «Самоуничтожение», никто не поймет, да.

А. ОНОШКО: Почему-то самосожжение. Кстати, можно заменить самосожжением — сгорел…

С. ДОРЕНКО: Сгорел на работе.

А. ОНОШКО: Харакири. Тоже, мы же все понимаем, о чём речь.

С. ДОРЕНКО: Сеппуку тогда уж.

А. ОНОШКО: Саморасправа, самоликвидация, самоистребление.

С. ДОРЕНКО: Всё не то. Аутоэлиминация лучше.

А. ОНОШКО: Самовыпил. Что-то из интернета сленг — выпилился из этой жизни.

С. ДОРЕНКО: Оношко наговорила на восемь лет, товарищи.

А. ОНОШКО: Самоказнь еще. Не нравится?

С. ДОРЕНКО: Нет.

А. ОНОШКО: Самоубиение.

С. ДОРЕНКО: Каждые синоним — один год тюрьмы. Оношко наговорила на восемь лет. Отправьте ее в зону, пожалуйста, в Краснокаменк! И меня туда же! Мы устроим там художественную самодеятельность в стенах колонии № 38. Нас разлучат! Тебя посадят в женскую, а меня в мужскую. А лучше бы наоборот. Но в любом случае нас разлучат. Доллар 62,64.

А. ОНОШКО: В «Российской газете» сегодня (вы же знаете, я люблю прогнозы читать каждодневные) было написано: рубль балансирует между позитивом и негативом. Как всегда очень неопределенно и тревожно и в то же время хорошо.

С. ДОРЕНКО: Арабы открыли число ноль, ты знаешь?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: До арабов никто не знал о существовании числа ноль. Если он балансирует между позитивом и негативом, то есть он в числе ноль. Вот видишь, где он, какой ужас. Я не хотел бы оказаться в таком числе.

72,38 у нас евро и доллар 62,64. В среду мы забыли вам обозреть, и я терзался все эти дни, я мучился. Был 62,38 в среду.

75,83 по нефти, 1,1557. Что творится с долларом, доллар растет. Все, у кого активы в евро, они подпроседают маленечко. Ничего страшного, мы как-нибудь вытерпим. Биткоин $6594.

А. ОНОШКО: Я хотела про чувака…

С. ДОРЕНКО: Он сказал, что продаст почку, чтобы купить биткоины…

А. ОНОШКО: Неправда, не так. Он сказал, что удалит себе почку, если биткоин опустится ниже 4 тысяч долларов.

С. ДОРЕНКО: У меня вопрос? «Удалит»…

А. ОНОШКО: Может, пожертвует. Там речь шла просто об удалении.

С. ДОРЕНКО: Я сказал «продаст».

А. ОНОШКО: А ему в комментах посоветовали получить деньги и купить еще больше биткоинов.

С. ДОРЕНКО: А Настя думает, что он удалит себе почку и скормит ее собакам. Хрена!

А. ОНОШКО: Может, он ее сам съест.

С. ДОРЕНКО: Надо же отмачивать, она будет немножко подпахивать.

А. ОНОШКО: Это всегда так с почками.

С. ДОРЕНКО: Я бы скормил собакам, мне кажется это лучше, не надо отмачивать. Нет, он ее продаст, дорогая! Продаст и купит еще биткоинов. Как зовут этого джентльмена?

А. ОНОШКО: Его поймали. В смысле на слове.

С. ДОРЕНКО: Резюме: его поймали, арестовали, велели паспорт показать; паспорта нету, гони монету…

А. ОНОШКО: У меня в newsroom Telegram грузился спокойно на компьютере, а здесь он не работает. Я не знаю, в чём загадка и причина. Просто он не работает, не могу ничего открыть.

С. ДОРЕНКО: Вот так будет с пенсами. Сейчас пенсам разрешают работать подольше. Я сегодня, кстати, еду на Первый канал (если я успею на мотоцикле доехать), чтобы защитить эту реформу.

А. ОНОШКО: На мотоцикле успеете. Вы на заднем колесе поедете?

С. ДОРЕНКО: (Смеется) А уже в «Останкино», когда подъеду к дому № 12 на Академика Королёва…

А. ОНОШКО: На переднее, на переднее!

С. ДОРЕНКО: Я стоппи исполню.

А. ОНОШКО: Вы же его приспустили, да?

С. ДОРЕНКО: Нет!

А. ОНОШКО: Надо.

С. ДОРЕНКО: 2,5 атмосферы, как положено. Я попытаюсь защитить эту реформу сегодня на Первом канале.

А. ОНОШКО: А думаю, у вас получится.

С. ДОРЕНКО: У меня единственно сомнение. Во-первых, нас не надо гнать с работы. Вот эти голодные 30-летние гады…

А. ОНОШКО: Я мучительно думаю сейчас, к кому себя отнести, уже к пенсионерам или всё еще к 30-летним. И не могу определиться.

С. ДОРЕНКО: Оношко, можно про вас сказать?

А. ОНОШКО: Можно.

С. ДОРЕНКО: Вы старушко.

А. ОНОШКО: Почему?

С. ДОРЕНКО: Потому что ты не можешь настроить интернет, зашла в студию и не можешь настроить. Посмотри на Серёжу, посмотри на меня — молодцеватый парнишка. Я захожу, у меня интернет есть на всех компьютерах: один, два, три, четыре. Мать, четыре!

А. ОНОШКО: Интернет у меня тоже есть. У меня нет Telegram!

С. ДОРЕНКО: У меня на трех из них есть Telegram.

А. ОНОШКО: Это вам кажется, вы проверьте.

С. ДОРЕНКО: Я умоляю!

А. ОНОШКО: На стационарных компьютерах, может, он и есть, но я же не имею право его трогать. У меня есть свой личный, а на нём он не работает.

С. ДОРЕНКО: Я когда сегодня сказал, что надо подписываться на Telegram-канал «Говорит Москва», было 14 тысяч у нас. Сейчас 14032. 32 человека прописались за эти несколько минут.

А. ОНОШКО: И это была не я.

С. ДОРЕНКО: Я сказал — на тебе 32 человека сразу. Тот, кто умеет обходить запреты на Telegram, тот и будет работать. Все остальные потеряют работу как псы поганые. Не нужны никому! Потому что у интеллекта нет! Рыть канавы!

А. ОНОШКО: Но пенсионный возраст повышать не надобно.

С. ДОРЕНКО: Надо повышать! До семидесяти!

А. ОНОШКО: Наоборот, надо понижать, чтобы 30-летние шли!

С. ДОРЕНКО: Не надо 30-летним давать дороги! Не хрена им делать! Мы будем всю жизнь работать, понятно! 30-летним нет дороги! Пусть подают нам кофе! Мы никуда не уйдем!

А. ОНОШКО: Возьмите меня с собой на программу показывать в качестве примера негативного.

С. ДОРЕНКО: Мы до семидесяти разомнёмся, а потом уже поработаем по-настоящему, после семидесяти. Посмотри на Познера — вот светоч, вот наш учитель! Ему 83, сколько?

А. ОНОШКО: Уж сколько лет вы его приводите в пример.

С. ДОРЕНКО: Я привожу его в пример постоянно.

А. ОНОШКО: Уже довольно давно.

С. ДОРЕНКО: Сколько ему? Далеко за восемьдесят! Он лукав, у него усмешечка. Помнишь, я разговаривал с девочками, которые из его программы.

А. ОНОШКО: Не помню.

С. ДОРЕНКО: Такие девочки под шестьдесят. Они его Володенька называют. — Володенька велел погладить рубашечку. — А что? — А он после программы у нас куда-то идет. Володенька работает в одной рубашечке, потом Володенька надевает другую рубашечку и идет еще куда-то.

А. ОНОШКО: Бондарчуку пятьдесят уже.

С. ДОРЕНКО: Какому?

А. ОНОШКО: Фёдору.

С. ДОРЕНКО: Я думал Сергею.

А. ОНОШКО: Нет. Меня недавно это так поразило, я думала, что ему тридцать, а он уже…

С. ДОРЕНКО: Мы должны работать до семидесяти — это разминка. После того как разминка закончится, мы поработаем уже по-настоящему, чтобы у вас косточки хрустнули. Мы так поработаем, что вы на согнутых будете ходить, на полусогнутых. Вот такое мы поколение! Нам никуда не надо уходить! Вы от нас хотели избавиться? Хрен! Не избавитесь! Я защищаю эту позицию.

Новости из Новокузнецка. Около полудня 46-летний мужчина (полудень у них другой, они в Новокузнецке живут, у них не может быть московского полудня) подошел к офису, в котором работала его бывшая супруга. Встретив женщину на улице, он произвел в нее выстрел, предположительно, из ружья. Потерпевшая скончалась. После этого мужчина зашел в офис (вот поэтому думали, что он взял заложников), где совершил суицид. Что, наверное, запрещено, говорить нельзя.

А. ОНОШКО: Да и первое действие нельзя было. Может и про убийство перестать говорить. Убийство не менее разрушительно, чем самоубийство.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется «убийство» тоже запретить надо. Слово «убийство», «самоубийство», всё запретить. Просто говорить «не стало», мужчины не стало.

А. ОНОШКО: При помощи пистолета.

С. ДОРЕНКО: Нет, нельзя. Если ты говоришь об орудии самоубийства, тебе кранты.

А. ОНОШКО: Мы не говорим «самоубийство», мы говорим просто «не стало», был и кончился вдруг.

С. ДОРЕНКО: Не стало, точка. Никаких средств, с помощью которых не стало, не говоришь. Его не стало, ее не стало. Они встретились — ее не стало, потом он зашел в здание — и его не стало. Поняла?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Давай про пенсии поговорим. Хочешь, чтобы я про пенсии тебе рассказал?

А. ОНОШКО: Очень!

С. ДОРЕНКО: На пенсию никто не хочет, кроме депутатов. Сколько пенсия у депутатов?

А. ОНОШКО: Большая, как у министров.

С. ДОРЕНКО: На пенсию никто не хочет, кроме депутатов. Абсолютный цинизм депутатов, которые начинают что-то испускать, какие-то газы по поводу пенсий, это ровно потому, что им хочется на пенсию. Я тебе объясню — у них большие пенсии. Я не хочу на пенсию! Зачем мне пенсия? Вы хотите меня сбагрить?! Вы хотите меня схарчить?! Вы меня подсиживаете! Я не понял, это заговор что ли?!

Сколько пенсия у депутатов? Поэтому они там качают права! Рассиделись там комми! Зюганов, его ломом не добьешь! Ломом не добьешь! Так он сидит и говорит «я хочу пенсию». И ртом, и жопой!

А. ОНОШКО: 60 тысяч рублей пенсия.

С. ДОРЕНКО: Не может быть!

А. ОНОШКО: Я клянусь вам.

С. ДОРЕНКО: Я тебе говорю 450. Сколько они получают?

А. ОНОШКО: 450 тысяч — это зарплата, а пенсия 60 тысяч.

С. ДОРЕНКО: Бесстыжие!

А. ОНОШКО: Я бы на месте депутата не хотела бы на пенсию, я бы хотела продолжать работать депутатом.

С. ДОРЕНКО: Я вчера вычитал, что меня сбагрят, наконец, подсидят коршуны молодые, с вонючими пёрышками на шее, облезлые коршуны, стервятники! Подсидят меня, негодяи!

«Московский комсомолец» подробно пишет. Где-то есть этот график, сейчас я найду его. Правительство повысило пенсионный возраст. Калькулятор. Мужчины 1959 года пойдут к чёртовой матери в 2020 году. Ни хрена, не дождётесь! Мы добьемся побольше! Мужчины 1960 г.р., от нас надеются избавиться в 2022 году. Хрен вам! Мужчин 1961 г.р. выставят на одиннадцатиметровую отметку в 2024 году. Ха-ха-ха! Мужчин 1962 г.р. выставят на ту же самую одиннадцатиметровую отметку, после чего будут бить пыром по копчику, в 2026 году. Наконец, мужчин 1963 г.р. попытаются спровадить в 2028 году. Вот такая тема.

Женщины, от которых пытаются избавиться эти негодяи, тридцатилетки. Женщины 1964 г.р., цвет нации, их выставят на порог в 2020 году и так далее. Все остальные женщины нас не интересуют. 1964-го интересуют, начиная с 1965-го уже не интересуют, потому что это педофилия. Если вы обращаете внимание на женщин 1965-го и более молодых, вы значит педофил, точка. 1964-й — последний год интересных женщин. Правильно?

А. ОНОШКО: Правильно!

С. ДОРЕНКО: Сейчас я пытаюсь представить себе хоть одну. А знаю, у нас в буфете есть. Люди звонят, хотят выразить восхищение. Прошу вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Я из любимой вашей категории возраста, которых надо «молоточком по темечку», иногда вы шутливо говорите. Сорок лет.

С. ДОРЕНКО: 40+.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ничего хорошего я не жду. Поскольку всё время говорят о проблемах с пенсионным фондом, я так чувствую, что раз в пять лет вполне всё можно пересматривать. У них еще много времени для того, чтобы напринимать разные решение.

С. ДОРЕНКО: Если вы хотите, я вам дам историческую справку. Я беседовал с умными людьми, с журналистами, с коллегами. Мне сказали, что пенсия вообще как таковая для рабочих и служащих появилась в Советском Союзе в 1956 году. А для крестьян, для колхозников, для них не было пенсии до 1964-го. В 1964 году приходит Брежнев и дает колхозникам пенсию. До этого не было никакой пенсии.

Но когда делали пенсию (в 1956-м — для всех и для колхозников — в 1964-м), считали, что после выхода на пенсию человек живет восемь лет. И тогда же было сказано, что по мере совершенствования, то есть это не навсегда, а как бы эти восемь лет будут ползти. Условно говоря, человек живет 48 лет, значит в сорок на пенсию. Человек живут 58 лет, значит в пятьдесят на пенсию. Человек живет 68 лет — в шестьдесят на пенсию. То есть сколько возраст дожития так называемый.

Теперь я вам расскажу самое страшное. Если посчитать не средний возраст продолжительности жизни при рождении, а возраст дожития, то оказывается, что те быки, которые дотянули до 60 лет, они гады потом живут лет пятнадцать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это же прекрасно!

С. ДОРЕНКО: Нет. Почему — а их 15 лет кормить надо. (Смеется) Считали, что восемь. Мы с Оношкой уже выяснили, что люди самые уязвимые при рождении, человек при рождении уязвим, ему тяжеловато, даже тяжеловато дать первый вдох, потому что в лёгких всякая мерзость, и он должен прокричаться. То есть при рождении ему тяжеловато.

Первый год он болеет, болеет непрерывно, пока не начнет болеть от того, что у него режутся зубки. Потом он опять болеет непрерывно пока у него режутся зубки. Потом он болеет всеми инфекционными заболеваниями какие только существуют на этой чёртовой планете. Потом он наконец попадает в детский коллектив, где начинает болеть непрерывно.

А. ОНОШКО: И драться.

С. ДОРЕНКО: Потом он попадает в школу, как мы хорошо знаем, где он начинает болеть непрерывно. Так его и колбасит. Маленькое существо с трудом приживается к этой планете. И, наоборот, посмотрите на 60-летнего. Он пьет водку, как не может 30-летний; он ест шашлык, запивает водкой, потому что он уже прижился.

К этой планете трудно прижиться, поэтому дети болеют постоянно, но который уже прижился, того абсолютно невозможно отсюда выкорчевать. Вообще его холера не берет, ему всё равно. Посмотри на доктора Рошаля, его холера не берет. На всех стариков посмотри — они абсолютно живучие, на них пахать и пахать. Вот о чём я сейчас говорю. Посмотри на папу Зю, посмотри на Жириновского — пахать и пахать на этих людях.

Смысл в чём, человек не может прижиться к жизни на этой планете, ему тяжеловато, но который уже гад прижился… Первый раз выпьешь — блюёшь.

А. ОНОШКО: И курить так плохо первый раз, надо себя заставлять.

С. ДОРЕНКО: Первый раз выпьешь — идешь блевать; первый раз покуришь…

А. ОНОШКО: Голова кружится.

С. ДОРЕНКО: Голова кружится и прошибает на понос, слабость желудка. Но к 60 годам оно ж пьет как лошадь, оно ж курит как паровоз и его холера не берет. Значит, которым шестьдесят, они гораздо жизнеспособнее, чем те, которым двадцать. Посмотри, как на последнем звонке напиваются, и какое это омерзительное зрелище, и посмотри на пьяных шестидесятилетних — серьезные люди, с осаночкой, с положением в обществе.

Значит, эти, которым шестьдесят, гораздо больше приспособлены к труду и к работе. Фигли их куда-то отправлять! Вы что, с ума посходили?! Как раз они в самом цвете. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Владимир. Мы можем долго иронизировать на тему пенсий. Скажу вам одно: я не могу выражаться, одним словом, всё это погано, прежде всего для людей, залезание в их карманы, в их жизнь. А самое поганое — всё это было сделано под шумок чемпионата мира, когда людям практически запрещено высказывать свое мнение, митинговать и прочее. Вообще, всё, что происходит в нашей стране, иначе как беспределом со стороны властей назвать трудно.

С. ДОРЕНКО: У вас есть минуточка?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, конечно.

С. ДОРЕНКО: Я хочу вам сказать, а вы потом мне ответите. Побудьте на линии.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Хорошо.

С. ДОРЕНКО: Я считаю, что такое не «горшочек варись», а пенсия моя. Я, например, откладываю куда-то, и вот если на мой личный счет полезут, я буду считать, что объявили мне войну. А если где-то «горшочек варись», я это не рассматриваю как мой личный счет. Если бы я лично откладывал себе в пенсионный фонд, и туда кто-то полез своими корявыми пальчиками, я бы топориком отрубил эти пальчики. Но когда это «горшочек варись» и какая-то молодежь обеспечивает каких-то стариков, это вообще не мой счет, это фантастическая глупость. Я не понимаю, как это работает. Извините, сейчас 10:30, «Новости».

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Я говорил с 83-м и мы налетели, как на утёс, на «Новости» и прекратили разговор. Если 83-й сможет перезвонить, я тотчас сниму трубку. Я думаю про пенсию, вот что. Вот 83-й, спасибо большое, что вы перезвонили.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, Сергей.

С. ДОРЕНКО: С моей точки зрения, есть мои деньги… У меня ужасное чувство собственничества, и если переступил через межу — я стреляю.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, можно я вам с другого номера перезвоню?

С. ДОРЕНКО: А вы скажите мне последние две цифры.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну, хорошо, говорите, я вас послушаю.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю так: через межу кто-то переступил — я стреляю. Я начал работать в 22 года переводчиком, я бы начал откладывать. Вот кто-то лапы засунул — рубить топором! А эта система, когда молодые оплачивают пожилых, — эта система мне кажется чудом и неправдоподобной ерундой. С какой стати?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, я с вами целиком согласен. Каждый должен лично копить себе на пенсию.

С. ДОРЕНКО: И второе: а какая это пенсия — она мне на бензин. Что за пенсия-то?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Давайте придем к тому, что будем сами собирать себе на пенсию, не отдавая государству. Вы согласны, Сергей?

С. ДОРЕНКО: Я согласен. Нужна реформа полностью пенсионная. Знаете, кому нужна пенсия — всяким побродяжкам, чтобы мы не видели лежащих в кюветах людей. Условно говоря, должна быть социальная пенсия вне зависимости от работы, чтобы нам не было стыдно, что мы идем, а по кюветам валяются люди.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Согласен, Сергей. Собирать себе на пенсию самим, не отдавая государству. Если вы в интернете посмотрите за 2005 год выступление Путина, обязательно найдите…

С. ДОРЕНКО: Я видел!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Что он сказал про пенсию: пока я президент, повышения возраста выхода на пенсию не будет. А как относиться к этим словам?

С. ДОРЕНКО: Буквально относиться. В 2005 году он видит ситуацию, средняя продолжительность жизни, только начало оттаивать и так далее. А сейчас он видит другую ситуацию. Что же он будет твердеть?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ой, …

С. ДОРЕНКО: Это какаду живет 180 лет, одно и то же говорит «попка дурак». А почему человек-то не должен меняться? Я конкретно скажу: моё не трожь, не спей, не лапай, дрянь, отрублю руки. Это моё — то, что я откладываю. Честно говоря, и оно тает. Ты отложила, смотришь, через десять лет…

А. ОНОШКО: Так надо откладывать таким образом…

С. ДОРЕНКО: А я не умею, дурак дураком. Отложила — оно тает. Неприятно. Но что-то есть за душой. Если меня отовсюду попрут, то я то сдам, это сдам; на рис, на гречку хватит. На машины уже не хватит; на зарубежные поездки в таком стиле, как я сейчас езжу, не хватит. В стиле Хасаншиной — хватит. Хасаншина ездит за 100 долларов в Ирландию, в Исландию, в Норвегию. В этом стиле хватит, а в моем стиле не хватит. На одежду не хватит. Ну, ничего страшного же, не обязательно менять по моде.

А. ОНОШКО: Столько доступных брендов.

С. ДОРЕНКО: Да, можно по дешёвому жить. Условно говоря, как-то я прокантуюсь. А теперь, почему мне платят какие-то 30-летние, эта схема — она изначально враньё.

А. ОНОШКО: А другой схемы нет, она везде же одинаковая.

С. ДОРЕНКО: Неправда. В Штатах про такое вообще никто не слышал.

А. ОНОШКО: Там по-другому?

С. ДОРЕНКО: Абсолютно. Пенсии должно быть две. Первая — это мы не должны унижаться видом лепрозория по кюветам. Побродяжки, негодяи, наркоманы, которые долго живут почему-то. Очень странно, правда? Которые не работали ни одного дня в своей жизни, если они всё-таки будут валяться по кюветам больные и стонать… А я иду с работы, и по кюветам валяются люди — а-а-а, хлеба — вот это плохо.

Значит, даже самым негодяям, которые ни одного дня в своей жизни не проработали (ну так получилось), надо платить пенсию, обязательно, но она должна быть минимальная — социальная пенсия. На их дряхлость дать им копейку, чтобы он где-то мякиш жевал и не тянул по мне свои прокажённые руки. Это первая пенсия, это должно быть. Это и будет. Это и будет с семидесяти — мужчинам, с шестидесяти восьми — женщинам. Семьдесят тебе мужчина, не работал ни одного дня, ни сном ни духом — на тебе кусочек хлебушка. А женщинам в шестьдесят восемь.

Вторая пенсия — это то, что я себе отложил. И я должен иметь глаза напротив какие-то, и там должен сидеть вице-президент этот страхового общества, который, сукин сын, будет мне лгать. Но я хочу видеть глаза этой лживой скотины. Он мне должен говорить: мы вложим ваши деньги так-то, так-то.

А. ОНОШКО: Это такая проблема, потому что у нас меняется…

С. ДОРЕНКО: Мне нужен такой человек, который мне будет объяснять по пенсии. Я тебе больше скажу: он мне должен объяснить всё. Он мне должен объяснить по-честному: ваша пенсия составит столько-то; если вы будете платить столько, то ваша пенсия составит столько. Я ему говорю: мне мало, я хочу гарантию, например, от онкозаболеваний с лечением в Германии. Он говорит: нет проблем, гарантия, что вы не только получите пенсию, но и покрытие полное по онкозаболеванию в Германии, стоит столько-то в месяц. Хорошо. А теперь, я ему говорю, я хочу еще гарантию такую — от заболеваний дыхательных, респираторных. Он говорит: нет проблем, с лечение в Израиле составит столько.

И когда он мне всё это нафигачит, я его спрошу: а как ты будешь инвестировать, сукин кот? А он скажет: так, так и так. Я скажу: а сколько ты, тварь, собираешься получить в год с моих денег? Он говорит: пять процентов. Хорошо, попробуй, молодец. И тогда я ему буду относить каждый месяц деньги на свою пенсию.

Я сейчас говорю 83-му, который нам звонил, я скорее никакому сукину коту денег не дам, а я скорее куплю квартиру, и я ее буду потом в старости сдавать. И пошли вы нафиг с вашими пенсиями. И весь сказ! До свидания, дорогие, не горюй, не грусти. Аuf wiedersehen. А может быть, я создам себе пенсионный счет. Но тогда не трожь, это моё.

Но то, что молодые платят старым — это полная ахинея. Ну что это значит? У тебя трое детей — тебе будут трое платить, а у кого-то ни одного, а ему тоже платят. С какой стати?

А. ОНОШКО: Усредняют, чтобы справедливость была какая-то. Социальное государство.

С. ДОРЕНКО: Еще раз, возвращаю тебя к первому вопросу. Социальное государство должно платить социальную пенсию от стыдной смерти в кювете, чтобы та не в кювете умирала. Это социальная пенсия, которая будет платиться с семидесяти мужчинам, с шестидесяти восьми женщинам. Она к тому, чтобы румяными, довольными в 55 лет выпархивать на пенсию и выплясывать, никакого отношения не имеет.

Я повторю, это очень важно. Никто не хочет этого уразуметь. Пенсии две. Одна из них, которая делает вас счастливыми и позволяет не работать.

А. ОНОШКО: Ваша личная которая.

С. ДОРЕНКО: Ваша личная, вы должны на нее собирать сами. Забудьте вы про то, что вам дядя-папа всё это собирает, дядя-папа из Кремля. Дядя-папа, который за вас всё думает, и смотрит, чтобы вы компот на полдник получили. Хрен вам вместо полдника! Хватит думать, что дядя-папа из Кремля собирает вам компот на полдник. Хватит об этом думать! Хватит инфантилизма!

У вас должно быть такое понимание: мы нация, каждый думает про себя и про свою семью и о том, что вы вместе, тоже. Мы думаем о нации, мы должны давать копейку нищим, чтобы они не валялись по кюветам, через государство. Это социальная пенсия, точка.

Пенсию для счастья, чтобы ходить улыбаться, вы собираете себе сами. Вы собрали — молодец! Не собрал — ну, извините, значит, вишневый сад продавай. Хватит выступать дворянами, которые рассказывают про вишневый сад и про подводы с вишней, которые шли на Москву. Хватит всю эту хрень, товарищ Раневская, нести. Ребята, это закончилось.

Какая-то барышня полупьяная ищет в кошельке, находясь в Монте-Карло. Если вы сидите в Монте-Карло в казино и шарите в кошельке полупьяная, вся в бархате, и говорите «а денег нет». Так их нет, дорогая. Дорогуша, денег нет. Не врубилась? Их просто нет. Вот когда ты поймешь, что их нет, тебе пора будет выбираться из казино и идти прачкой, еще куда-то.

Хватит имитировать дворянство! Зачем вы имитируете вымышленное дворянство? Вы его сами придумали. Вам засрали мозги шестидесятники. Кто загадил мозги современным пенсионерам, можно скажу.

А. ОНОШКО: Кто?

С. ДОРЕНКО: Шестидесятники изгадили все мозги выдумкой про дворянство, про аристократизм, про то, что можно сидеть нога на ногу и красиво мешать кофе, отставив мизинец. Все эти темы забудьте, денег нет. Эй, аллё, продавайте вишневый сад. У вас есть вишневый сад, чтобы продать? Нет. Тогда хрена ли у вас есть? У вас ничего нет. А чего вы хотите, когда у вас ничего нет? Они странные люди, правда же. Тут не добавить, не убавить.

Значит, работайте. Вам дают право работать. Вас не будут выставлять в 60 лет на пенсию. Не будут говорить «вам, Никифор Петрович, пора уже». Никто не скажет. Почему? А у вас нет пенсионного возраста, значит, вы работаете спокойно дальше.

Ваше единственное сладостное чаяние должно быть, чтобы вам до семидесяти разрешили поработать или до восьмидесяти трех, как Познеру, как Рошалю, поработать подольше. Вот ваше единственное чаяние должно быть.

Братцы, дайте мне поработать подольше. Братцы, да я крепкий еще. Вот единственное чаяние должно быть. Нет, наоборот, они говорят: мы инвалиды ума, труда и заработной платы и инвалиды подоходного налога. Идите нафиг! Я серьезно говорю. Я более крепких, злобных людей, чем стариков, не видал никогда. Крепкие, злобные сидят, глаза как… Я вчера ехал в автобусе в 144, старушки едут: глазки такие, это сидят кондоры.

А. ОНОШКО: У нас такие лучезарные старушки живут вокруг, они такие улыбчивые, хорошенькие.

С. ДОРЕНКО: С голыми шеями кондоры. Сидят такие насупленные кондоры в Андах.

А. ОНОШКО: Да всё у них хорошо. Это видимость, печать мрачная на лице. Это кажется. У них всё хорошо.

С. ДОРЕНКО: Да они кого хочешь загрызут. 7373-94-8. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Загрызу, у меня протез новый зубной.

С. ДОРЕНКО: (Смеется) Спасибо большое.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Смех смехом. Вот я пошла на пенсию формально в 1980 году, муж — в 1983-м. Мы пережили за свою жизнь две реформы. 1947-й не беру, там денег не было, что-то оставалось на военных аттестатах, в сберкассе хранилось. 1960 год, мы еще были молодые — заработаем. А в 1992 году у нас были очень приличные деньги, потому что муж был академик (всё остальное не беру), я прилично работала, дети уже вышли замуж, женились и жили отдельно. То есть деньги у нас были. В 1992 году ничего не осталось практически.

С. ДОРЕНКО: Это правда. Всё вдруг.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мне было уже 67, мужу 69, всё пришлось начинать сначала. Правильно?

С. ДОРЕНКО: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Правильно. Вот мне девяносто три будет 25-го числа.

С. ДОРЕНКО: Обалдеть! Какая вы классная!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мужу, если бог даст, доживем до августа, будет девяносто пять.

С. ДОРЕНКО: Я говорил с учеными, надо продержаться 30 лет, после чего жизнь будет вечная.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, вечной жизни не надо, это всё противоестественно. А пожить-то хочется. Хорошо пожить хочется, правда?

С. ДОРЕНКО: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В Швейцарию хочется съездить.

С. ДОРЕНКО: Извините, я не осмеливаюсь вас перебить, но можно вопрос: а у вас есть кроме пенсии какие-то доходы от недвижимости, от сдачи квартиры?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Квартиру мы не покупали. У нас как была одна квартира, правда, очень хорошая. У нас пятеро детей, поэтому квартира большая. Дача у нас была одна.

С. ДОРЕНКО: Ну, вам есть что сдать для того, чтобы иметь дополнительный доход?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Скажем так: у нас есть другие доходы, и доходы очень приличные, то есть мы жалуемся.

С. ДОРЕНКО: Авторские какие-нибудь?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, не авторские.

С. ДОРЕНКО: Я не расспрашиваю. Но они связаны с интеллектуальным трудом.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет.

С. ДОРЕНКО: Извините.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Они не связаны с интеллектуальным трудом уже достаточно давно.

С. ДОРЕНКО: Я не буду вызнавать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нашему соседу 90 лет, он всю жизнь наш сосед, мы родились в соседних дворах. Он участник войны, у него пенсия тоже приличная. А всем остальным очень трудно. Те, кто что-то накопил за эти годы, всё потеряли. У меня, у участника войны, я федеральный льготник, в 2000 году пенсия была 1262 рубля.

С. ДОРЕНКО: Это мало. Тогда по шесть тысяч было за доллар.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Так я федеральный льготник.

С. ДОРЕНКО: Как раз в это время я заправлял Land Cruiser 100 за 500 рублей, то есть это две заправки.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну и я тогда заправляла BMW «семёрку» за столько же приблизительно.

С. ДОРЕНКО: У меня вопрос: но вы понимаете, что система эта глубоко больна?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я плохо разбираюсь в экономике. Я знаю только одно, что сейчас в 50 лет женщине устроиться на работу сложно. Я работала до семидесяти трех, меня никто не выгонял. Муж работал до семидесяти пяти, уговаривали еще остаться. Просто уже устал.

С. ДОРЕНКО: Но в этих сферах, в которых вы работали, по-прежнему уговаривают остаться?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В адвокатуре нет.

С. ДОРЕНКО: Но в науке, да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В науке уговаривают остаться, если ты еще на что-то способен, потому что в науку молодежь не идет. Потому что в науке платят копейки.

С. ДОРЕНКО: В том числе в оборонке уговаривают остаться.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В оборонке уговаривают остаться. Но вся проблема в том, что у нас один из внуков… Уже семь внуков уехали. Девки замуж вышли (две), а пятеро уже уехали в 90-е, потому что жрать было не на что. И все очень хорошо устроились. Сейчас правнуки подрастают. Вот один работает в Роскосмосе два года после окончания аспирантуры, и уже посматривает, куда бы свинтить. Это самое страшное, что есть.

С. ДОРЕНКО: Во-первых, я очень горжусь возможность говорить с вами, потому что вы человек исключительного…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да я, по-моему, итак вашей радиостанции надоела.

С. ДОРЕНКО: Вот нет! Я горжусь действительно, я повторяю, возможностью говорить с вами и я ценю то, что вы позвонили. Но я думаю вот такую вещь, что эта система глубоко больна. Что эта система проработана на уровне 50-х годов, когда страна всё время развивается и всё больше молодых людей. А де-факто их становится меньше. Эта система нуждается в реформировании уже лет тридцать как, но всё время не до этого. Эта больная система пришла к ощущению грядущего краха и что-то надо менять. Мне кажется, в этом же суть, что в кошельке кончились деньги. Они кончились.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да дай бог, чтобы что-то изменилось.

С. ДОРЕНКО: Могут опять ковылять, хромать, придуряться. Но если по-серьезному, то надо по-серьезному. Мне было бы 20 лет, например, меня бы вызвали и сказали: Серёж, твоя ожидаемая жизнь такая-то, и ты должен столько-то вкладывать. Может быть, в двадцать я бы еще не понял, но когда у меня появились дети — я бы понял, что надо помаленечку откладывать, и я бы начал. Но для этого культура нужна какая-то. Что это не с неба валится, что не «горшочек варись», что это мои усилия конкретные.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У нас были деньги, чтобы откладывать. Но ведь в стране средняя зарплата, вы вспомните, в 80-е годы какая была — 150-160.

С. ДОРЕНКО: И это в Москве.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Особо отложишь, скажите, положа руку на сердце?

С. ДОРЕНКО: Страна-то зарабатывала от 80 до 120. А Москва 150-160.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Тоже особо не отложишь.

С. ДОРЕНКО: Это верно. Спасибо вам огромное за разговор. Анна, вам здоровья.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Всего доброго.

С. ДОРЕНКО: Это удивительное, невероятное сочетание ума с опытом. И ум, и опыт в блистательном сочетании. Я хочу сказать, что продолжать болезнь бесконечно нельзя. Пенсионная система — есть больная система. Потому что она заточена под непрерывный рост населения Африки. Понятно, да.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Но у нас не Африка. Эта система ложная, она есть обман. Эта система была сделана под условия 50-х годов. 50-х годов нет как нет. Следовательно, я хочу чтобы мой сын, которому сейчас восемнадцать (он настаивает, что уже девятнадцать, но нет еще девятнадцати), вступив в трудовую деятельность, понимал, что он собирается жить сколько-нибудь, девяносто, сто, сто двадцать.

И он должен встретиться с каким-то человеком, который ему точно скажет, что он вкладывает столько-то — ему дадут столько-то. Или пусть копит на квартиру, купит квартиру, которую потом будет сдавать. То есть он должен иметь источник. Однажды ему станет трудно работать, и он должен иметь источник дополнительного дохода, который будет его обеспечивать в старости.

Это могут быть дети, по-китайски. Дети обеспечивают стариков в Китае до сих пор в селе. Там пенсий вообще не существует. Это могут быть квартиры, которые можно сдавать. Это могут быть какие-то бизнесы, но это очень шатко. Это может быть какой-то договор с пенсионными фондами. Но для того, чтобы я им поверил, нужна история, а у них нет истории. Мы на перепутье.

А. ОНОШКО: А, может, как-то изловчиться и в мировую экономику начать вкладывать.

С. ДОРЕНКО: Ребята, миллион идей. Молодой человек должен начать думать о том, что ему надо как-то жить в старости. Поэтому нужна, во-первых, реформа пенсионного обеспечения. Во-вторых, доверие к этой реформе и к имеющим появиться институтам бизнеса, в сущности, в которые я будут вкладывать на свою пенсию. Доверия у меня к ним нет никакого. Я думаю, что они жулики, проходимцы, негодяи и так далее.

И это всегдашняя проблема перехода. Через 100 лет что-то будет уже обладать доверием, а что-то нет. Но в переходный период появляются новые имена. Ты не знаешь, кому доверять, потому что половина из них — жулики, а половина — хорошие люди. Откуда мы знаем, кто что. Это проблема.

Мы сейчас пришли к одному только абсолютно точному пониманию — та система погибла или находится на грани гибели. Она погибла, и точное понимание этой гибели существует уже 30 лет подряд! 30 лет подряд мы режем хвост по одному позвоночку. Ребята, пора рубить этот чёртов хвост. Эта система не работает. Не надо мучительно мечтать о том, что если бы да кабы. Она просто фактически не работает.

В ДВИЖЕНИИ

С. ДОРЕНКО: Движение сегодня было сложное с самого утра в связи с доктринальными требованиями, обращёнными к части верующих. Но сейчас, мне кажется, что лучше стало. Мы уже видели, как они расходятся, так что всё в порядке. Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 15 июня.