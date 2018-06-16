Ещё
Флешмобы, барабаны и селфи: фанаты в Москве заряжают позитивом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Флешмобы, барабаны и селфи: фанаты в Москве заряжают позитивом 

Мир24 16 июня 2018
Фото: Мир24
На улицах Москвы гуляют многочисленные футбольные фанаты, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Дюжикова.
Эмоции тут просто зашкаливают. Самые заводные болельщики из Мексики, но и россияне не отстают. Тут болельщики и из Исландии, и из Аргентины. Центр притяжения, конечно, Никольская улица, сюда стекаются десятки тысяч болельщиков. Все происходящее напоминает карнавал. Марокканцы и колумбийцы бьют в барабаны, устраивают флешмобы, вовлекают во все это прохожих.
«Очень круто, потому что очень приятно, что так много иностранцев в Россию приехали и то, что все так празднуют», — говорит юный болельщик по имени Михаил.
Здесь люди из разных стран знакомятся, фотографируются, выкладывают фото в соцсети. Российские болельщики вовсю скандируют.
«Первый раз был в России 22 года назад, я учился в медицинском институте в Рязани. За это время Москва очень изменилась. Круто стало. Это Майами, это США. Большая разница», — делится впечатлениями марокканец Адиль.
Напомним, вечером в Саранске завершился матч сборных Перу и Дании. Итоговый счет — 0:1. Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Юссуф Поульсен. В итоге сборная викингов набрала три очка и вышла на второе место в группе С. За игрой на «Мордовия-Арена» следили около 20 тысяч человек, а еще больше — в многочисленных спортбарах и фан-зонах.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Секс-роботов научили отказывать в близости Свинцовые пломбы на грузах ЕАЭС заменят на «умные» Средний показатель коэффициента IQ человечества падает
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»24
В чем была ошибка палача Емельяна Пугачева23
Пляжные фото сзади разрывают соцсети59
«Когда учительница оттрахана, она радостна»14
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли2
Видео
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
13:32
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли
Истории
10:56
Жуткие племена, в существование которых верили
Истории Безумный мир
02:53
На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
Безумный мир
10:14
Секретное супероружие Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение