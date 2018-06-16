Флешмобы, барабаны и селфи: фанаты в Москве заряжают позитивом

На улицах Москвы гуляют многочисленные футбольные фанаты, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Дюжикова.

Эмоции тут просто зашкаливают. Самые заводные болельщики из Мексики, но и россияне не отстают. Тут болельщики и из Исландии, и из Аргентины. Центр притяжения, конечно, Никольская улица, сюда стекаются десятки тысяч болельщиков. Все происходящее напоминает карнавал. Марокканцы и колумбийцы бьют в барабаны, устраивают флешмобы, вовлекают во все это прохожих.

«Очень круто, потому что очень приятно, что так много иностранцев в Россию приехали и то, что все так празднуют», — говорит юный болельщик по имени Михаил.

Здесь люди из разных стран знакомятся, фотографируются, выкладывают фото в соцсети. Российские болельщики вовсю скандируют.

«Первый раз был в России 22 года назад, я учился в медицинском институте в Рязани. За это время Москва очень изменилась. Круто стало. Это Майами, это США. Большая разница», — делится впечатлениями марокканец Адиль.

Напомним, вечером в Саранске завершился матч сборных Перу и Дании. Итоговый счет — 0:1. Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Юссуф Поульсен . В итоге сборная викингов набрала три очка и вышла на второе место в группе С. За игрой на «Мордовия-Арена» следили около 20 тысяч человек, а еще больше — в многочисленных спортбарах и фан-зонах.

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