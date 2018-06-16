Этот старик всю свою жизнь посвятил молитве. Но то, что он рассказал много лет спустя — поразительно!

Один очень старый еврей вот уже многие годы каждый день, по два раза на дню ходил молиться к Стене Плача. Об этом узнал один журналист и решил взять у него интервью. Когда журналист пришел к Стене Плача, то сразу увидел старика, медленно идущего маленькими старческими шажочками к святому месту. Около часа он ждал, пока старик окончит свою молитву, и, когда он повернулся и медленно, опираясь на палку, пошёл с площади, корреспондент подошел к нему, чтобы задать ему несколько вопросов.

«Простите, сэр, меня зовут Ричард Свон, я журналист. А как вас зовут?», — начал молодой человек.

«Моисей Файнберг», — ответил старец.

«Скажите, сэр, сколько лет вы уже ходите сюда, к Стене Плача, чтобы помолиться?» — продолжил журналист.

«Да уже, наверное, около 70 лет, не меньше.»

«70 лет! Это невероятно! А скажите, что Вы просите у Бога?»

«Я прошу мира между христианами, евреями и мусульманами. Чтобы не было войн и ненависти между людьми. Молюсь, чтобы дети наши росли в безопасности и стали добрыми и любящими людьми, отвечающими за свои поступки. Я прошу у Бога, чтобы политики всегда говорили правду и ставили интересы народа выше собственных.»

«И какие у вас ощущения после 70 лет просьб?», — спросил корреспондент.

Старик вздохнул и ответил: «Ощущение, что я говорю со стеной!»