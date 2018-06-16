Ещё
Этот старик всю свою жизнь посвятил молитве. Но то, что он рассказал много лет спустя — поразительно!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Этот старик всю свою жизнь посвятил молитве. Но то, что он рассказал много лет спустя — поразительно! 

Карельские вести 16 июня 2018
Фото: Карельские вести
Один очень старый еврей вот уже многие годы каждый день, по два раза на дню ходил молиться к Стене Плача. Об этом узнал один журналист и решил взять у него интервью. Когда журналист пришел к Стене Плача, то сразу увидел старика, медленно идущего маленькими старческими шажочками к святому месту. Около часа он ждал, пока старик окончит свою молитву, и, когда он повернулся и медленно, опираясь на палку, пошёл с площади, корреспондент подошел к нему, чтобы задать ему несколько вопросов.
«Простите, сэр, меня зовут Ричард Свон, я журналист. А как вас зовут?», — начал молодой человек.
«Моисей Файнберг», — ответил старец.
«Скажите, сэр, сколько лет вы уже ходите сюда, к Стене Плача, чтобы помолиться?» — продолжил журналист.
«Да уже, наверное, около 70 лет, не меньше.»
«70 лет! Это невероятно! А скажите, что Вы просите у Бога?»
«Я прошу мира между христианами, евреями и мусульманами. Чтобы не было войн и ненависти между людьми. Молюсь, чтобы дети наши росли в безопасности и стали добрыми и любящими людьми, отвечающими за свои поступки. Я прошу у Бога, чтобы политики всегда говорили правду и ставили интересы народа выше собственных.»
«И какие у вас ощущения после 70 лет просьб?», — спросил корреспондент.
Старик вздохнул и ответил: «Ощущение, что я говорю со стеной!»
Карельские вести: последние новости
Если селфи, то с «Мисс Исландия»! Как выпить и подружиться с гостями столицы «Для меня СССР — это Кикабидзе и есть» «Иностранные фанаты созданы, чтобы их кидали». Интервью с московским таксистом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»24
В чем была ошибка палача Емельяна Пугачева23
Пляжные фото сзади разрывают соцсети59
«Когда учительница оттрахана, она радостна»14
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли2
Видео
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
13:32
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли
Истории
10:56
Жуткие племена, в существование которых верили
Истории Безумный мир
02:53
На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
Безумный мир
10:14
Секретное супероружие Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение