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В Ярославле во время авиашоу под натиском людей обвалился чугунный забор
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В Ярославле во время авиашоу под натиском людей обвалился чугунный забор 

76.ru 17 июня 2018
Фото: 76.ru
В Ярославле на авиашоу в честь 55-летия первого пол1та Валентины Терешковой пришло очень много людей — всем хотелось поближе посмотреть выступление пилотажнойгруппы. И, видимо, смотровая площадка не выдержала. Слишком много людей одновременно облокотились на чугунный забор. Одна секция ограждения сдалась под напором — просто вывалилась на газон
— Это во время авиашоу обвалилось. На набережной все ограждения или такие, или на проволоке… — сокрушается Надежда Олейник в группе «Жесть Ярославля» Вконтакте.
Праздник в Ярославле получился грандиозный, но вызвал и возмущение — тем, как перекрыли всё движение.
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