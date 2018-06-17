В Ярославле во время авиашоу под натиском людей обвалился чугунный забор

В Ярославле на авиашоу в честь 55-летия первого пол1та Валентины Терешковой пришло очень много людей — всем хотелось поближе посмотреть выступление пилотажнойгруппы. И, видимо, смотровая площадка не выдержала. Слишком много людей одновременно облокотились на чугунный забор. Одна секция ограждения сдалась под напором — просто вывалилась на газон

— Это во время авиашоу обвалилось. На набережной все ограждения или такие, или на проволоке… — сокрушается Надежда Олейник в группе «Жесть Ярославля» Вконтакте.

Праздник в Ярославле получился грандиозный, но вызвал и возмущение — тем, как перекрыли всё движение.