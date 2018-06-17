Ещё
Дар или наказание: как живут люди со сверхпамятью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дар или наказание: как живут люди со сверхпамятью 

Рамблер 17 июня 2018
Фото: depositphotos.com
Несмотря на далеко шагнувший прогресс, человеческий организм все еще недостаточно изучен. Например, механизмы человеческой памяти. Одни люди мгновенно забывают события, которые произошли совсем недавно, и не могут выучить короткое стихотворение, а другие в мельчайших помнят, что делали в младенчестве, и способны цитировать страницы текста без единой ошибки. Способность запоминать и хранить в памяти рекордные объемы информации называется гипертимезией, или гипертиместическим синдромом. Как живут обладатели уникальной памяти?

Боб Петрелла

Благодаря своей уникальной памяти Боб Петрелла сумел стать во главе спортивного телеканала, транслирующего теннисные матчи. Боб помнит все матчи и их результаты, а также следит за бейсболом и футболом. Ему можно показать отрывок любой игры, и он вспомнит, когда она состоялась и с каким счетом закончилась.

Джилл Прайс

Джил Прайс помнит абсолютно все, что с ней происходило, начиная с 14 лет. До этого возраста она была обычным подростком, но после травмы и психического истощения ее память начала работать по-другому. Сама Джил не считает это даром, ведь вместе с хорошими воспоминаниями приходится хранить в памяти и плохие. А это порой мучительно.

Ким Пик

Ныне покойный Ким Пик стал прообразом главного героя из фильма "Человек Дождя". Кроме того, что у него был поврежден мозжечок, у него были и другие аномалии мозга, например, отсутствовала способность забывать. В семь лет он наизусть знал Библию, а в 20 лет с легкостью мог прочитать по памяти любое произведение из полного собрания сочинений Шекспира. Ученые считают, что повреждение мозжечка связано с мутацией генов. При этом Киму Пику было трудно ходить, завязывать шнурки и застегивать пуговицы.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»24
В чем была ошибка палача Емельяна Пугачева23
Пляжные фото сзади разрывают соцсети59
«Когда учительница оттрахана, она радостна»14
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли2
Видео
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
13:32
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли
Истории
10:56
Жуткие племена, в существование которых верили
Истории Безумный мир
02:53
На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
Безумный мир
10:14
Секретное супероружие Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение