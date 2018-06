Чемпионат мира по футболу: как работает каучсерфинг в России

Автор из Гамбурга Штефан Орт перед началом Чемпионата мира по футболу в России посетил страну-хозяйку мундиаля. В итоге получился увлекательнейший бестселлер. Гамбург. Штефан Орт не привык долго ходить вокруг да около и избегать прямых формулировок. «Добро пожаловать в задницу мира», — цитирует автор уже во втором предложении своей книги руководителя отдела культуры и молодежной политики администрации города Мирного. Республика Якутия. 37188 жителей. Дальний Восток России, страны-хозяйки чемпионата мира по футболу. Несколько месяцев спустя Орт, долговязый мужчина с трехдневной щетиной и оживленным взглядом сидит в кафе Moraba в гамбургском районе Шанценфиртель и смеется. Зажигательный старт — это же всегда здорово. Перед 39-летним автором — чашка капучино и книга. Его книга. «Каучсерфинг в России. Как я быстро стал человеком, понимающим Путина». С первой главой о том самом Мирном, который даже для путеводителя Lonely Planet («Одинокая планета») был слишком одиноким. Тот, кто хочет понять Россию Конечно, Орта нельзя назвать человеком, с пониманием относящимся к Путину. Но он тот, кто хочет понять Россию. «Сердечность людей — невероятная. Через несколько минут возникает чувство, что ты уже являешься частью семьи и дома», — говорит Орт, который на протяжении десяти недель путешествовал по стране — хозяйке Чемпионата между Москвой и Грозным, Санкт-Петербургом и Владивостоком, Крымом и тем самым Мирным. И не только путешествовал, но и жил. Не в гостинице, кемпинге или молодежном хостеле. А дома у людей, в их квартирах, зачастую просто на диване.

Wonderful spontaneous music party during my trip for the #book «Couchsurfing in Russia»! In Mirny, Russian Far East…. #russia #russland #couchsurfing #photooftheday #doyoutravel #travelawesome #ourplanetdaily #travel #travellife #travelgram #instatravel #россия #mirny #мирный #stephanorth #guitar #guitarist #russianstyle #traveller #traveling #books #russiaphoto

A post shared by Stephan Orth (@stephan_orth) on Mar 19, 2017 at 5:51am PDT Каучсерфинг работает следующим образом: На одноименном сайте путешественники могут запросить у местных жителей место для ночлега. В Германии, России или любой другой стране мира. Так, в июне 2015 года, по данным портала, на сайте было зарегистрировано свыше десяти миллионов человек. В одной только России есть 15901 место для ночлега, которые будут находиться в распоряжении в день открытия чемпионата в четверг. Вместо денег люди обмениваются впечатлениями. В отличие, например, от Airbnb речь здесь не идет о заработке. Речь идет о так называемых социальных путешествиях, когда можно получить другой взгляд на место, нежели путешествуя через турфирму Neckermann или с путеводителем. И если бы существовала должность неофициального президента фан-клуба каучсерфинга, Штефан Орт был бы отличным кандидатом. Книга этого жителя гамбургского района Аймсбюттлер «Каучсерфинг в Иране» с 2015 года на протяжении 70 недель была в списке бестселлеров по версии журнала «Шпигель» . В прошлом году, выпустив книгу «Каучсерфинг в России», Орт снова оказался на высоте: как раз перед началом Чемпионата был раскуплен тираж почти в 30 тысяч экземпляров. В отличие от некоторых критически настроенных футбольных фанатов, Орт радуется грядущему масштабному событию. «Это же просто супер, что во время этого Чемпионата весь мир будет в гостях у России, и в ходе разных разговоров, возможно, люди заметят, что у них больше общего, чем думали раньше», — говорит Орт, который рассказывает в своей книге о несчетном количестве подобных встреч.

Ab heute in den Läden: Mein neues Buch «Couchsurfing in Russland»! Hurra!… #russia #russland #couchsurfing #photooftheday #doyoutravel #travelawesome #ourplanetdaily #travel #travellife #travelgram #instatravel #россия #travelbook #booklove #writerslife #bookaddict #authors #amwriting #writersofig #writersofinstagram #buch #книги #bookstagram #lesenistschön #stephanorth #lesen #igersgermany #büchersucht #bücherliebe

A post shared by Stephan Orth (@stephan_orth) on Mar 20, 2017 at 4:00am PDT Первый контакт всегда начинается со знакомства с онлайн-профилем потенциальной принимающей стороны. Например, Анастасия. 24 года, свободно говорит на языке Конго — лингале. По информации с ее страницы, «в редких случаях и по особому поводу не является противницей алкоголя». Не может долго сидеть на одном месте и в то же время любит йогу. Или Настя (25 лет), которая интересуется эзотерической литературой, любит мультфильмы и утверждает, что она — «Любовь. Любовь — наш мир. Мир — единство». Или еще интересный профиль: Вадим, 29 лет, любит разговаривать с «умными людьми на любые темы», занимается единоборствами и может научить гостей, как ходить в русскую баню. В Москве лидирует Генрих (31 год). Он пишет на своей странице, что интересуется пением «а капелла», лингвистикой, кулинарией, православием и танцами на столе. Кроме того, москвич подробно пишет о том, почему в запросах ему неинтересно видеть предложение вроде «Я открытый, простой, люблю путешествия и люблю знакомиться с новыми людьми». Такое предложение — лишь некреативный способ сказать: «Я ленивый идиот». Полюбить планету Россию И вот — официальный запрос Орта Генриху перед отъездом: «Я открытый, простой, люблю путешествия и люблю знакомиться с новыми людьми. У тебя найдется место для меня?». У Генриха нашлось. «Идея отправиться в Россию пришла мне в голову утром 3 марта 2014 года», — вспоминает бывший редактор «Шпигеля» после своего возвращения. «Это был тот момент, когда стала известна фраза Ангелы Меркель о том, что Путин живет в другом мире». «Я уже немного попутешествовал, но поездок в другие галактики у меня не было». Но планету Россию Орт быстро полюбил — несмотря на политические сложности, которые здесь в стране делают каникулы на Чемпионат в России не особо привлекательными. Несмотря — или даже скорее из-за медийной однобокости. «Картина, которая у нас сложилась о России так же искажена, как и картина, которая сложилась у россиян о нас», — говорит журналист. «Россия настолько же не является империей зла, какой здесь иногда она изображается, как Германия не является страной хаоса, какой российские пропагандисты часто стараются ее изобразить». В книге нет стереотипов И действительно у Орта получается интересно, информативно и, прежде всего, в развлекательной манере создать в книге картину России, свободную от привычных стереотипов. Но эта книга вместе с тем не замалчивает ни проблемы, ни пропаганду. На вопрос, как он мог бы охарактеризовать Россию одним предложением, Орт цитирует Эдварда Сноудена , которому для этого потребовалось только одно слово — «поразительная». Поразительными являются, в первую очередь, простые вещи, которые Штефан Орт наблюдает в этой сложной стране. Например, магазины с вывеской «Цветы 24», которые по всей стране 24 часа в сутки продают цветы. Или самое простое и лучшее объяснение всех вещей, чему, в общем-то, нет рационального объяснения: «Это Россия». На вопрос, является ли опасным Грозный, столица Чеченской республики, хозяин дома дал ему простой ответ: «Всегда будь вежлив. Не трогай женщин. И не носи шорты». Орт забронировал авиабилеты в город, который до 2009 года был охвачен тяжелой гражданской войной. Он был вежлив, не носил шорты и не трогал женщин. По крайней мере, в Грозном. Почти только позитивные знакомства Орт ездил в Махачкалу на Северном Кавказе, Астрахань и Волгоград на юге России, в Симферополь в оккупированном Крыму и в Екатеринбург на Урале. В Сибири он считал березы, в Алтайском крае наблюдал за красивейшими закатами, а в Элисте видел самую большую статую Будды в Европе. «Россия большая, но прежде всего она величественная», — говорит Орт, который в ходе своего десятинедельного путешествия по империи Путина завел почти только добрые знакомства.

So shocked to hear what happend in #stpetersburg today… i have wonderful memories from my stay there, one of the most amazing cities in the world with wonderful people…. #piter #stpetersburgrussia #russia #russland #couchsurfing #photooftheday #doyoutravel #travelawesome #ourplanetdaily #travel #travellife #travelgram #instatravel #россия #russiaphoto #stephanorth #melancholy #питер #петербург

A post shared by Stephan Orth (@stephan_orth) on Apr 3, 2017 at 6:14am PDT Но именно «почти». Последней принимающей стороной был россиянин, близкий к стереотипам. Игорь, с лысиной, в трусах, интернет-тролль. Игорь говорит, что Африка — империя хаоса, в которой живут только дикари. Он считает, что во время Холокоста погибло намного меньше людей (источник — интернет), что Англия через 20 лет превратится в халифат (источник — интернет), и что многие люди слишком легко поддаются манипулированию (источник — интернет). Возражения бесполезны. «Ты можешь все прогуглить», — говорит Игорь. Хладнокровный «ответный удар» Орта, который он преподносит в своей книге как правду о России № 21: «Нужно больше путешествовать, а не сидеть за компьютером». И правда. «Конечно, после путешествия каучсерфером я не могу утверждать, что получил репрезентативный срез общества», — говорит Орт. Люди, принимавшие его у себя дома, были, в основном, представителями среднего класса, достаточно образованные, заинтересованные в обмене с иностранцами. И как раз Игорь. Нигде нет балалайки Распространенную картину пьющего водку русского, который проклинает Запад и скорбит по старой мировой державе, Орт во время своего путешествия практически не увидел, как и самый распространенный стереотип о России: «Мне практически никто не хочет верить, но я ни в одной квартире не видел балалайку». Путешествие Орта по России в книге объемом 248 страниц заканчивается на тропе на острове Русский, на берегу Японского моря. В 9300 км к востоку от Москвы — «и все же в той же стране». Ах да, а «самая ценная точка» России? Это маленькое место где-то между Чернышевским, Алмазным, Тас-Юряхом и Чамчей. Местное прозвище открытый карьер в Мирном получил за выдающееся достижение инженерного искусства, обладающее определенным сходством с «одним естественным отверстием организма». Итоговое впечатление Орта от Мирного находится в книге под номером 18. «Я чувствую теплый прием. Теплый прием в заднице мира».