Приключения иностранцев в Ростове: бразильцы о русских водителях, кухне и футболе

Семейство Кардозу приехало в Ростов впервые

Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Накануне прошел матч Бразилия — Швейцария. Болельщики двух сборных наводнили улицы Ростова. В центре города можно было увидеть спокойных фанатов европейской страны в красных колпаках мерно разгуливающими по центру города. Совсем иначе вели себя эмоциональные бразильцы. До матча мы пообщались с семьей болельщиков из города Бразилиа и выяснили, в чем похожи русские и бразильцы,

Как встретила Россия

Мы ждем семейство Тулио Кардозу рядом с жилым домом на Халтуринском, где они сняли квартиру. На тротуар выходит бразилец лет тридцати со своей спутницей. Мы направляемся к ним.

— Нет, я не Тулио. Мы, кстати, тоже его ждем. Мое имя Брено, а это Рената, — пара рассмеялась.

Брено и Рената договорились встретиться с Тулио в России

Брено и Рената приехали в Россию на собственном внедорожнике. Они путешествуют по миру уже 1,5 года.

— Сначала мы проехали по всем странам обеих Америк, а потом из Канады на корабле доплыли до Северной Африки. После этого — Италия, Балканы, Кавказ. И вот мы здесь! В России нам очень рады, — с упоением делится Брено.

Брено путешествует по миру на своем внедорожнике

В этот момент к нам подходит Тулио с женой Флавией и дочерью Ренатой. Как выяснилось, они с Брено из одного города. Сын Тулио не смог поехать на ЧМ, продал билет Брено, но передать его получилось только в Ростове. Путешественнику при нас отдают билет, и они с женой уезжают, а мы спускаемся вместе с семьей Кардозу к Пушкинской.

Тулио, Рената и Флавия (слева направо) давно хотели побывать в России.

Тулио уже 30 лет работает геофизиком, Флавия — юрист, а Рената только закончила архитектурный. Они прилетели в Ростов накануне поздно вечером. Говорят, что здесь очень сложно найти апартаменты.

— Не получается нормально договориться с людьми. Мы искали букинг в интернете, зарезервировали жилье, а потом владельцы все отменили. Якобы нет места. Пришлось искать заново, удалось временно подселиться. Правда, сегодня опять съезжаем. Три дня проживания в Ростове стоили нам 43 тысячи рублей, — рассказывает глава семейства.

По мнению бразильцев, в Ростове сложно найти квартиру

Флавия подключается к беседе:

— Мы толком ничего не знали о Ростове, но много слышали о Питере и Москве. Бразильцы любят эти города. Мне понравились ростовчане — приятные, приветливые.

Муж перебивает ее и добавляет, что неприятных русских они тоже встретили.

— Одна женщина чуть не набросилась на нас в банковской очереди. Как-то так получилось, что я прошел к кассе раньше неё. Женщина была очень агрессивна, начала возмущаться, но все обошлось, — рассказывает Тулио.

Дочь Тулио поддерживает тему:

— Еще вчера был неприятный опыт. В аэропорте нет ни такси, ни “Убера” — только три маленьких автобуса. А людей с крупным багажом очень много, всем с вещами трудно уместиться, — возмущается Рената. — А у группы журналистов из Сан-Паоло вообще весь багаж потеряли. Не знаю, чем все закончилось. Люди были очень недовольны. Хорошо, что наш багаж при нас.

Для иностранцев все ростовские достопримечательности вновинку

Тулио решает перевести беседу в положительное русло. Он считает, что русские — очень отзывчивы.

— Мы пытались разобрать на вывеске, в какие дни работает банк. Очень сложно, потому что все на русском. И тут подошел человек и предложил свою помощь, — вспоминает бразилец.

Футбол по-бразильски

Пока говорили, мы успели дойти до Большой Садовой и с нее свернуть на Соборный. На летней террасе одного из кафе сидела группа в желто-зеленых майках. И тут в их сторону Кардозу начали смеяться, махать руками и кричать «Брэзил! Брэзил!». Позже в течение прогулки такое происходило не раз. Бразильцы рады встретить земляков, даже незнакомцы общаются между собой так, будто давно дружат.

— До этого я не бывал в России. Мы решили приехать и ради чемпионата, и просто посмотреть страну. Я люблю футбол. В Бразилии — все такие. В нашей стране куда бы ты ни пошел, обязательно найдешь футбольное поле. Я играл, когда был ребенком, но недолго. А сейчас увлекаюсь большим теннисом, — рассказывает Тулио.

Его любимый игрок национальной сборной — Марсело, а вот Неймар не нравится.

Рената недавно окончила архитектурный университет

— Он хороший футболист, но не командный. Кроме него в сборной много достойных игроков. Я думаю, без Неймара Бразилия играла бы лучше, — делится размышлениями мужчина.

Флавия добавляет:

— В Бразилии не радуются простым победам. Если наша команда выигрывает один-ноль — это плохо. Два-ноль — тоже. Три, четыре, пять — все плохо, даже десять. Потому что это не значит, что мы победили. Просто соперник был слаб. Равным оппонентом для нашей сборной может стать Испания и Германия, Аргентина. Бразильская команда сильно связана с фанатами. Мы очень эмоциональны и футболисты чувствуют, что мы с ними. Будем их поддерживать несмотря ни на что.

— Когда мы узнаем, где будет следующий матч Бразилии — поедем следом. У нас заранее нет ни билетов, ни планов. Это рискованно, но того стоит, — заключает ее муж.

Центральный рынок и погода, о Ростове

С Соборного переулка выходим к храму, пересекаем площадь и ныряем в ворота Центрального рынка.

— Вот что общего между Ростовом и моим городом. У нас тоже есть перед каждой церковью большая площадь. Даже такие же рынки есть, но они временные. Четко обозначены места, и в разные дни недели там проходит что-то вроде ярмарок, — произносит глава семейства Кардозу.

На вопрос о различиях говорит, что главное — в архитектуре.

— В вашем городе центр выглядит в одном стиле. Здесь почти все здания только от трех до пяти этажей. У нас такого нет. Есть какие-то правила, но не все их уважают. Если богачу нравится какая-то часть города, то там строят без соблюдения единого стиля, — негодует бразилец.

Бразильцам нравится стиль ростовских улиц

Мы проходим через рынок и спускаемся к Дону. Тени нет, а солнце палит нещадно.

— Мы не ожидали такой жары здесь. Читали, что здесь температура бывает высокая. Но то же самое ждали и от Петербурга, а оказалось, что там холодно. На севере Бразилии погода постоянно за 30, так что нам здесь нормально. У нас либо жарко, либо идет дождь. Это обычно зимой. Тогда температура снижается, но не сильно, — рассказывает Рената.

Мы уже идем по набережной мимо фонтана, где купаются дети: они бегают, играют, хохочут. Ренату и Флавию это приводит в восторг. Они что-то восклицают на португальском и начинают фотографировать. Тулио комментирует:

— В Бразилии люди не купаются в фонтанах, да и фонтанов мало. Для нас очень необычно, что люди так разделяют общественное пространство. Но это очень здорово!

После этого бразилец подходит к струе фонтана и начинает умываться:

— Отличный душ!

Кардозу привел в восторг фонтан на набережной Дона

Русский борщ, шаурма и водка

Бразильцы замечают, что на набережной много кафе и ресторанчиков. Разговор заходит о еде.

— Мы уже попробовали здесь борщ, шаурму и бифстроганоф. Последний мне не понравился — бразильский лучше. У нас строганов более плотный, в нем больше соуса, а вот борщ нам всем пришелся по душе. Еще попробовали суп. У нас всегда в супах больше мяса, других ингредиентов и меньше воды. Мне так не очень нравится, а моему мужу наоборот, — комментирует русскую кухню Флавия.

А Рената неожиданно спрашивает нас о шаурме: правда ли, что в разных городах она называется по разному. После этого девушка пытается выговорить слова «шаурма», «шаверма» и «шавуха», смеется.

Рената и Флавия решили попробовать «кваск»

— Говорят, что в России водка — основной напиток. А жена говорит, что слышала еще о каком-то. Мы не разобрали точно названия, но все равно его разыскиваем. В Бразилии национальный напиток — капиринья. Кашасу добавляют в лимонный сок с сахаром. Правда, не всем нравится вкус кашасы. Но самый популярный напиток у нас — пиво, — последнее слово Тулио пытается произнести по-русски.

Подходим к бочке с квасом и покупаем бразильцам по стаканчику. Они настороженно нюхают и пробуют напиток.

— Мммм! Вкусно. На чай похоже. Как называется? Кваск? У вас наверно он даже популярнее, чем водка, — нахваливает Флавия.

О менталитетах

К Кардозу в очередной раз подходят поздороваться другие бразильцы. У них с собой барабан и бразильский флаг. Прохожие начинают останавливаться и просят разрешения сфотографироваться вместе с ними. Тулио надевает шапку с изображением броненосца Фулеко — талисмана сборной Бразилии.

Тулио в шляпе с изображением Фулеко — символа сборной Бразилии

— Нам приятно, что русские так радуются нам: фотографируются, пытаются общаться. В Петербурге многие людей, увидев бразильцев с флагом, сразу просили фото. В итоге флаг так и не отдали — фотографировались бесконечно! — смеется Тулио.

— Сначала, мы думали, что русские совсем непохожи на бразильцев. Бразильцы — дружелюбные, любят помогать друг-другу. Думали, что вы другие, но потом обнаружили много общего. Наверное, все потому что сейчас ЧМ — и все люди делятся друг с другом эмоциями. Единственное отличие: в России люди не переходят дорогу на красный свет, даже если нет машин. Наверное, дело в том, как здесь водят — у вас просто безумные водители! Мы вчера взяли такси, водитель гнал и вилял, как сумасшедший. Ужас! — изумляется Флавия.

По словам Кардозу, в России бразильский флаг пользуется большой популярностью

— Два года назад мы ездили в Германию, и нам говорили что немцы похожи на русских — тоже «крутые» такие. А в итоге оказалось, что они очень и очень дружелюбные. Вообще люди есть люди — в каждой стране они похожи, — заключает Тулио.

Мы поднимаемся на лифте на Ворошиловский мост. Несмотря на жару, бразильцы по-прежнему бодры и веселы. К нам все так же подходят поздороваться другие желто-зеленые. Вдоль проспекта спускаемся к Большой Садовой, подходим к площади Советов. Кардозу говорят, что им уже пора. Правда, на прощание они выпытывают у нас, где в Ростове можно выпить вкусного пива, и только потом уходят.