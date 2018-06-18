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В США собак учат находить гаджеты по запаху
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В США собак учат находить гаджеты по запаху 

Petstory 18 июня 2018
Фото: Petstory
Американские специалисты-кинологи из полиции обучают служебных собак искать различные современные устройства, в том числе флеш-накопители, смартфоны и некоторые другие электроприборы. Об этом сообщает портал The Verge. Для такой работы подходят далеко не все собаки, ведь она требует отменного обоняния. Лишь одна из 50 собак обладает достаточно чувствительным и развитым нюхом, позволяющим распознать тонкий запах электронных устройств. Во всех современных гаджетах есть вещество, которое называется трифенилфосфиноксид, оно обладает почти неуловимым запахом. Служебных собак тренируют искать именно его, и наилучшие результаты показывают лабрадоры ретриверы.
Эта программа называется ESD dogs (electronic storage detection), по всем США реализуется не менее 17 таких программ. Долгое время информация об этом направлении была засекречена, чтобы не дать преступникам и злоумышленникам возможности адаптироваться под новый вид проверки. Однако несколько лет назад, в 2015 году, все же стало кое-что известно об этой программе. Тогда служебный пес по кличке Медведь обнаружил у человека, находящегося под подозрениями, флешку с детской порнографией.
Фотографии: Коллекция/ iStock
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