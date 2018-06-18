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GoCube — современный Кубик Рубика с Bluetooth и светодиодами
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GoCube — современный Кубик Рубика с Bluetooth и светодиодами 

Игромания.ру 41 минуту назад
Фото: Игромания.ру
Кубик Рубика был создан венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком ещё в 1974 году, и с тех пор стал крайне популярной логической игрушкой. За это время, казалось бы, исчерпаны все возможности модернизации Кубика. Выпускались аналоги с разным количеством элементов и разной формы — Мегаминкс, Пирамидка Мефферта и даже шар Рубика. Но, как оказалось, оригинальная головоломка ещё может удивить.
На краудфандинговой площадке Kickstarter собирают средства на GoCube. Это устройство со светодиодной подсветкой, встроенным модулем Bluetooth 5.0 и аккумулятором. Оно синхронизируется со смартфоном или планшетом, и позволяет набирать собственные рекорды по скоростной сборке. Также приложение в режиме реального времени показывает движение частей Кубика и помогает новичкам.
Стоимость базовой версии GoCube с зарядной станцией составляет 79 долларов. Модификация GoCube Edge стоит на 10 долларов больше, и при этом сохраняет данные без подключения к Сети. Также эта модель отслеживает движения намного быстрее обычной — 0,001 секунды против 0,25 секунды у простого GoCube, что важно для скоростной сборки. Старшая версия с зарядной подставкой оценивается в 99 долларов.
При этом изначально разработчиками запрашивалось 25 тысяч долларов, которые собрали за полчаса. На сегодня собрано более 336 тысяч долларов, а впереди ещё 52 дня. Поставки обещают начать в марте 2019 года.
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