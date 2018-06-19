Любовь к Исландии

Иногда нам в жизни встречается нечто удивительное, что невозможно не любить, как, например, сборная Исландии. Ты не знаешь никого из этой страны, возможно, тебе никогда не придется там побывать, а если придется то, возможно, очень не скоро, но, как миллионы других людей, ты ощущаешь, что эта команда — часть твоих далеких любимых. Чемпионаты мира — это всегда прекрасная возможность влюбиться во что-но неожиданное, чего ты раньше не знал и что ты, разумеется, позабудешь однажды. Исландия — это такая же фиктивная, но обязательная любовь. Жизнь слишком коротка, чтобы отворачиваться от вещей, которые не полностью материальны, но при этом прекрасны. Один аргентинский твиттерянин напомнил тренеру своей сборной накануне дебюта, что он пошел на работу «не для того, чтобы увидеть, как его команда проигрывает стране, придуманной Нетфликсом, чтобы снять сериал про викингов».

В исландской сборной есть что-то, что делает ее ближе, потому что ее игроки — прямая противоположность «звездам» и представляют страну, в которой чуть больше трехсот тысяч жителей. Возможно кто-то из этих жителей хороший физиономист, что знает всех соотечественников в лицо и может каждого вкратце описать. Пару лет назад Аксель Торрес (Áxel Torres) и Виктор Сервантес (Víctor Cervantes) съездили в Исландию, чтобы собрать материал для своей книги о тамошней сборной «Маяк Далатанги». У них не было ни одного контакта, и заехав в один из хостелов Сельфосса, они спросили, как бы им связаться с тренером, Хеймиром Хадльгримссоном (Heimir Hallgrimsson). Они спросили без надежды на ответ, но служащий неожиданно вытащил из ящика список дантистов и нашел нужный телефон.

Есть такие наивные страны, в которых все просто. Они хотят, чтобы их полюбили. Марти Гомес (Martí Gómez) рассказывает, что будучи корреспондентом в Лондоне он как-то позвонил в британское Министерство Обороны . Трубку взяла женщина, которую он спросил, сколько у них танков. «Какой модели?» Журналист растерялся. «Ну, пусть будет такой-то, вас страивает?» — предложила женщина и подробно рассказала все о танках этой модели. Потом Марти связался с испанским ведомством, чтобы узнать то же самое, и в ответ получил только: «Это секретная информация».

Хадльгримссон больше не лечит зубы, но, когда команда играет дома, он собирается с болельщиками в баре и объясняет свои схему игры, тренировки, построения. Не участвовавшие до этого года в ЧМ, исландцы умудрились преодолеть групповой этап Лиги Европы-2016 и даже выбить англичан в одной восьмой, чем завоевали себе миллионы поклонников в других странах. Мы не знаем, что будет в России, хотя Исландия уже вырвала ничью у Аргентины, остановив пенальти Месси (Messi), который не смог обмануть вратаря по имени Ханнес Тоур Халльдоурссон (Hannes Thór Halldórsson). Между тем, он зарабатывает гораздо больше не как вратарь, а как кинорежиссер — его вторая профессия — что лишь подтверждает: у исландцев и без того хватает дел, кроме как играть в футбол и только о нем и думать; нужно любить их через силу и требовать, чтобы они стали чемпионами.