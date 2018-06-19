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Шунин: «Я уже очень жду товарищеские матчи, потому что хочется играть»
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Шунин: «Я уже очень жду товарищеские матчи, потому что хочется играть» 

Евро-футбол.Ру 19 июня 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Динамо» Антон Шунин в эфире клубного канала поделился ожиданиями от нового сезона.
— Очень хорошо отдохнул и с новыми силами готовлюсь к новому сезону. Даже немного соскучился уже.
— Турция, хорошей проторенной дорогой?
— Да, съездили с семьей, с ребенком, там отлично, тепло и хорошо. Единственное, море чуть прохладное, но это не помешало отдыху.
— Как капитан, будете на сборах организовывать просмотр матчей сборной России?
— Я думаю, что есть другие люди, которые помогут нам организовать просмотр матчей. Обязательно будем следить и болеть за наших. Это отличный старт, я надеюсь, что дальше будет еще лучше. Надеюсь, что нас поддержит вся страна, чего не было до начала чемпионата мира. Хочу еще раз всем пожелать, переживайте и болейте за нашу страну, потому что команда у нас одна, игроки одни, других не будет. Конечно, очень жаль, что мы в это время будем готовиться на сборах, а не находиться вот в этом празднике в Москве, России. Тем не менее, у нас своя подготовка к новому сезону. Я надеюсь, мы хорошо подготовимся, и будет удачное начало и продолжение.
— Какие мысли перед новым сезоном, какой настрой, на что?
— Настрой всегда один, нужно бороться за первые места, ставить себе такую задачу. В данной ситуации нужно начать тренироваться, начать готовиться, все соскучились. Все-таки был долгий летний отпуск. Смотреть с оптимизмом, ждать первые игры. Я уже очень жду товарищеские матчи, потому что хочется играть.
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