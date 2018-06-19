Любовь, страсть и мексиканская кухня: 6 книг латиноамериканских авторов

Хола, амиго, комо эстас! Не пора ли добавить в твою жизнь немного неистовых любовных передряг? Сегодня я расскажу о книгах, которые круче, чем сериалы, и познакомлю тебя с латиноамериканской литературой. Благодаря ей мир узнал о магическом реализме, а ты узнаешь, что такое настоящие проблемы в личной жизни. Буэна суэрте!

1. «Похождения скверной девчонки» — Марио Варгас Льоса

Этот перуанский автор больше известен по книге «Город и псы», но я сегодня в романтическом настроении, поэтому познакомлю тебя со Скверной девчонкой и ее преданным поклонником переводчиком Рикардо. Скверная девчонка скачет по городам и странам в поисках легких денег и веселой жизни. Рикардо наслаждается редкими встречами и терпеливо ждет, когда она в очередной раз вернется к нему после неудавшегося загула. Льоса постоянно меняет декорации: кубинская революция, партизанская война в Андах, пьянящий Париж 50-ых годов и экзотичная Япония. Неизменно одно: Скверная девчонка и бесхребетный переводчик чередуют страстные встречи с болезненными расставаниями. Можно сколько угодно обвинять Рикардо в отсутствии воли и яиц. Очевидно одно — это любовь всей его жизни и на такое сильное чувство способен не каждый.

2. «Бумажный дом» — Карлос Мария Домингес

Автор притворился, что пишет детектив. Придумал интригующий сюжет: преподавательница литературы погибает, потому что переходила дорогу, читая книгу (я так в детстве часто ходила). Ее бойфренд получает на имя покойной посылку — книгу со следами цемента и пыли, на которой есть дарственная надпись. На самом деле автор просто хотел поговорить о книгах. Об одержимых библиофилах, о хранении и покупке книг, о разных категориях читателей. Сюжет, разумеется, не прерывается и доходит до логического завершения. Но его отодвигают на второй план страстные рассуждения Домингеса. Если ты, как и я, предпочитаешь бумажную литературу электронной, это короткое произведение подарит тебе эстетическое наслаждение. Только подумай — там есть парень, который построил себе дом из книг! И еще, имей ввиду, что в конце тебе будет больно. Об этом предупреждают все, кто читал эту книгу, так что и я не останусь в стороне.

Вот мы и подошли к магическому реализму, ведь без него это не была бы подборка латиноамериканской литературы. Мистики здесь не намного больше, чем в жизни, зато страсти похлеще любого мексиканского сериала. Помимо любовной истории, после которой впечатлительный читатель непременно потянется за сигаретой, в книге есть еще пара приятных фишек. Это колкий юмор, который добавит жизни любому рассказу, и множество рецептов мексиканской кухни. Описаны они так, что хочется прямо сейчас пойти откопать в холодильнике 12 красных роз, каштаны, питайю и приготовить перепелок в розовых лепестках.

4. «Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау» — Джуно Диас

Жизнь толстяка Оскара скорее наполненная фантазиями, чем фантастическая. Парень обожает комиксы, мечтает написать книгу и встретить свою любовь. Судьба других членов его семьи не так прозаична: мать Бели и сестра Лола — потрясающие испанские красотки, что в условиях диктаторского режима, царящего в стране, наказание, а не благо. Дедушкам и бабулям Оскара тоже не везло — все они гибли в тюрьмах, подвергались пыткам и трагически умирали. «Наша семья проклята», — решает Оскар. Возможно, такие мысли возникают у каждого второго обделенного женским вниманием неудачника. Но Оскар берется за дело серьезно, он намерен избавить свой род от проклятия фуку. Чуть не забыла: дело происходит в Доминиканской Республике во времена жестокого кровавого режима. Такие декорации в литературе встретишь не часто, ты многое узнаешь об этой стране. Причиной проклятия Оскар считает Христофора Колумба, а еще автор намекает, что знает, кто убил Кеннеди.

5. «Слезы звезд» — Луис Ривера

Сборник притч разных народов, составленный мексиканским автором. Каждая из них — самостоятельное произведение. Очень философские красивые рассказы, в которых смысла куда больше, чем текста. Хочется просто заучить их, чтобы время от времени сыпать глубокомысленными цитатами.

Есть одно занятие, которому человек предается особенно охотно. Он жить не может без него. Он любит его всей душой, хотя больше всего несчастий именно от него…Человек обожает ошибаться.

6. «Любовь во время чумы» — Габриэль Гарсиа Маркес

Я обещала себе оставить в покое Гарсиа Маркеса и не включать самого известного латиноамериканского автора в эту подборку. Но ты ничего не знаешь о любви, если не читала его диких историй, где философская мудрость об отношениях между М и Ж соседствует с прозаичными сценами бытовых супружеских ссор и оригинальными постельными баталиями. Я восхищаюсь дьявольской гордостью Фермины Дасы, этому стоит поучиться каждой из нас. Силой чувства Фьорентино Арисы, которого чуть не уволили из морского порта, потому что он не мог написать ни одной служебной бумаги — каждый раз выходило любовное послание. Сюжет пересказывать не буду. Отмечу лишь, что ты проведешь вместе с героями всю их странную, сложную, чудесную жизнь.