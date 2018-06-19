Выгодная идея для твоего стартапа

Скалодром — это крутая вещь, которая является не только развлечением, но и тренажёром для спортсменов. На скалодроме можно отрабатывать подъёмы и спуски, проводить легкоатлетические упражнения, развивать ловкость и выносливость. И, конечно же, скалодром является хорошим вариантом для стартапа, так как не требует больших вложений денег. При создании скалодрома нужно соблюдать все требования безопасности, так как их нарушение может привести к травмам посетителей. Мы нашли компанию «Феррата», которая занимается монтажом и сервисным обслуживанием скалодромов любой сложности. Компания возводит следующие виды скалодромов:

1. Спортивные

Один из самых лучших вариантов для стартапа, так как многие парни и девушки увлекаются скалолазанием, и им требуется место для тренировок. Если рядом нет гор, будь уверен: спрос на услуги будет.

2. Специализированные

Включают то же, что и спортивные, плюс на выбор заказчика элементы переправы, полосы препятствий, верёвочные конструкции и так далее. То есть это более сложный вариант, который подходит для тренировки опытных спортсменов.

3. Аттракционы

Эти скалодромы служат одной цели — развлечению посетителей. Рельеф здесь простой, безопасный, с небольшими нависаниями. Нередко скалодромы-аттракционы имеют форму скал, что положительно сказывается на визуальной составляющей. Сделать селфи на фоне видов природы, свесившись со скалы, можно не только в опасных реальных условиях, но и на безопасном аттракционе.

4. Детские скалодромы

Этот вариант — один из самых прибыльных, так как дети очень любят лазить везде, куда можно залезть. Это невысокие, но протяжённые стены, безопасные даже для маленьких детей. И всё же у такого развлечения есть возрастные ограничения, зависящие от сложности скалодрома.

Подробнее узнать о скалодромах → Компания «Феррата» предлагает комплексную услугу по запуску скалодрома и администрированию. Ты получишь готовый бизнес под ключ, включая наём и обучение инструкторов или тренеров, полный комплект документов, включая паспорт, комплект чертежей, журнал осмотров, журнал эксплуатации, журналы по технике безопасности, инструкции по технике безопасности для персонала и клиентов, рекомендации по эксплуатации, сертификаты, маркетинговую программу и так далее.

Компания рассчитывает прочность всех элементов скалодрома с учётом максимальных нагрузок. Это делает скалодром безопасным и исключает получение травм по причинам, зависящим от качества оборудования. За отсутствие травм у гостей будут отвечать профессиональные инструкторы или тренеры, которые будут помогать новичками, страховать их и давать советы по улучшению техник, которые позволяют лучше ориентироваться в реальных условиях. https://www.youtube.com/watch?v=p5uOxcHmT3k&feature=youtu.be Кроме того, «Феррата» поможет найти тебе первых клиентов. Компания разместит информацию о твоём центре на своём сайте, а также в социальных сетях. Потенциальных клиентов, которые не знают, где найти качественный скалодром, компания «Феррата» направит в твой зал. Проще говоря, тебе не придётся искать клиентов, а после довольные гости сами приведут новых посетителей. Посмотреть выполненные компанией «Феррата» проекты →