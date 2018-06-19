Разработан стент, который самостоятельно находит сужение артерий

А это чревато дополнительными осложнениями.

И вот профессор Кеничи Такагата из университета Британской Колумбии с командой разработал умный стент, который отслеживает даже незначительные изменения в кровотоке, обнаруживая сужение на ранней стадии.

— Мы доработали стент так, что теперь он действует как миниатюрная антенна, и внедрили микродатчик, который передает данные беспроводным путем на внешнее считывающее устройство, заявил профессор.

Стент сделан из медицинской стали и внешне ничем не отличается от других подобных устройств. Имплантация такого стента также проходит традиционно, не требуются никакие дополнительные действия.

Устройство уже успешно испытали в лаборатории на свинье. На очереди клинические испытания и коммерциализация новинки.