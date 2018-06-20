Названы самые активные иностранные пользователи проката самокатов в столице во время ЧМ

Мексиканцы, аргентинцы и немцы стали самыми активными иностранными пользователями «Делисамоката» во время ЧМ-2018, сообщила компания-оператор проката «Делимобиль».

"Мы видим большой интерес со стороны иностранных гостей, приехавших на чемпионат мира. Только за первые дни у нас порядка 552 регистраций", — цитирует представителя компании Агентство «Москва»

Всего за месяц работы службы в ней зарегистрировалось 70 тысяч человек, а количество поездок составило почти 20 тысяч.

Электросамокаты развивают скорость до 25 километров в час. Ее можно ограничить 10 километрами в час. Зарядки хватает на 15-20 километров поездки.

Взять двухколесный транспорт на прокат можно, зарегистрировавшись на сайте delisamokat.ru или в мобильном приложении сервиса. Без регистрации могут обойтись пользователи «Делимобиля». Приложение позволит найти ближайший пункт со свободными самокатами и забронировать один из них. Пользователю дают 20 бесплатных минут, чтобы добраться до пункта, затем нужно предъявить код бронирования и документы, удостоверяющие личность.