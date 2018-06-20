Умереть в Боливии под канатной дорогой без головы

Смерть для большинства из нас неизбежно связана с неким мистицизмом, ведь никто не знает, что будет «после». Я конечно могу сказать, что не будет абсолютно ничего, бац и выключится театральная постановка под названием жизнь.

Но могу ли я гарантировать, что именно так и будет?

Интересно, как в разных странах и культурах относятся к жизни и смерти. Коренные жители Боливии, индейцы, они хотя и набожные католики (конкистадоры, среди которых было немало марранов-новообращенных евреев Испании, «на славу» поработали над католизацией индейцев, часть попросту вырезав, а часть заставив молиться), так вот у них католицизм перемешался с традиционными верованиями.

Вроде и над могилой близкого Деву Марию поминают, но при этом поклоняются идолам и духам предков. Такая же история, кстати, в Африке, где культу Вуду прекрасно уживается с воскресной службой в церкви. Центральное кладбище Ла-Паса это прекрасное место, где вы все это можете увидеть воочию. Сразу скажу, что духу не хватило фотографировать траурные церемонии, все же это большая человеческая драма, но само по себе кладбище крайне интересно.

У боливийцев не принято хоронить в могиле, они хоронят этажами в колумбарии. При этом, традиционно голову отделяют от туловища и получается, что умерший покоится с отрубленной головой. Знаете, зачем? Никогда не угадаете. Дело в том, что каждый год в Боливии отмечается «День мертвых» и в этот день родственники приходят на кладбища, открывают могилу и достают от туда череп близкого человека.

Затем они череп всячески украшают, наряжают, в рот могут вставить сигарету, на пустые глазницы надеть очки. Это веселый праздник, люди не рыдают, а наоборот радуются, ведь человек в раю, он уже свободен и счастлив. Частично я это наблюдал прямо сегодня на кладбище, где несколько семей сидели на травке и между сидящими лежал череп, на котором была надета шляпа.

Слушайте, я не смог по моральным убеждениям это фотографировать, но вот журналисты из Bigpicture не запариваются насчет морали, см. День черепа. Между прочим, снимали это на этом же самом кладбище в Ла-Пасе.

Лесенки, чтобы дотянуться до покойного, живущего на четвертом этаже —

Сдается жилье, в вечное пользование (пока родственники будут платить кладбищенский сбор, иначе тело достанут и похоронят в общую могилу), недорого, третий этаж с видом на церковь —

Грусто все это…

Особенно больно смотреть на детские могилки, вот девочка умерла в 3 годика. Там ее детские игрушки, куклы, лошадки с добрыми глазками —

Интересно, что символизирует бутылка Кока-Колы? Открытость и веселость?

Человек был музыкантом —

Еще одна детская…

В связи с переполненностью городского кладбища, начинают строить многоэтажные захоронения —

Ладно, насмотрелись, поехали дальше —

Прежде чем вы меня заподозрите в некоем неуважении к покойным, или в чем-о в этом роде, смотрите, какое прикольное кладбище есть на севере Румынии, оно так и называется «Веселое кладбище» (по ссылке полный отчет) —

А вот в итальянском городе Палермо есть место, которое веселым не назвать даже если вы абсолютный циник и любитель черного юмора, называется «Катакомбы капуцинов» (полный фото-отчет по ссылке). Даже мне там было не по себе —