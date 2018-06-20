От митингов и СИЗО до стадионов и аэропортов: вся страна в миниатюре 

Представьте себе — группа людей вышла на улицы и требует чтобы их услышали. Стоят там днями, неделями, даже годами. Их, ожидаемо, никто не слышит, но, на удивление, никто и не разгоняет. И что самое удивительное — происходит это в Санкт-Петербурге, практически в самом центре города…
Именно с такой картины (даже ОМОН есть) начинается известный питерский Гранд-макет.
Что неудивительно — неаккуратные посетители вынудили авторов даже вот такой крик души написать.
Впрочем, поскольку Гранд-макет постоянно совершенствуется и дорабатывается, «закончен» он будет явно не скоро — и это замечательно.
Гранд-макет — это ни в коем случае не 3D-карта России — это некий собирательный образ всей нашей страны.
Здесь и города.
И отдалённые северные районы.
Аэродромы…
Порты.
И грузовые тоже…
Горы.
Стадионы.
Даже рок-фестиваль есть!
МЧС…
Куча разных мелких сюжетов, которыми просто истыкана вся карта.
На макете сменяется день и ночь (и да, это Алые Паруса — питерцы не могли не показать.
«Свободная касса!»
Даже СИЗО сделали.
Ну и, конечно, моё любимое. Железные дороги.
Они единой сетью опутывают весь макет.
Веерное депо!
Отдельный лайк за ЧМЭ3.
И такое бывает, конечно…
Тут даже метро есть!
Ту-144. Андрюх dron_sd смотри!
В общем, если вы окажетесь в Питере — Гранд-макет крайне рекомендуется к посещению.
Я тут уже во второй раз был и явно не в последний…