От митингов и СИЗО до стадионов и аэропортов: вся страна в миниатюре

Представьте себе — группа людей вышла на улицы и требует чтобы их услышали. Стоят там днями, неделями, даже годами. Их, ожидаемо, никто не слышит, но, на удивление, никто и не разгоняет. И что самое удивительное — происходит это в Санкт-Петербурге, практически в самом центре города…

Именно с такой картины (даже ОМОН есть) начинается известный питерский Гранд-макет.

Что неудивительно — неаккуратные посетители вынудили авторов даже вот такой крик души написать.

Впрочем, поскольку Гранд-макет постоянно совершенствуется и дорабатывается, «закончен» он будет явно не скоро — и это замечательно.

Гранд-макет — это ни в коем случае не 3D-карта России — это некий собирательный образ всей нашей страны.

Здесь и города.

И отдалённые северные районы.

Аэродромы…

Порты.

И грузовые тоже…

Горы.

Стадионы.

Даже рок-фестиваль есть!

Куча разных мелких сюжетов, которыми просто истыкана вся карта.

На макете сменяется день и ночь (и да, это Алые Паруса — питерцы не могли не показать.

«Свободная касса!»

Ну и, конечно, моё любимое. Железные дороги.

Они единой сетью опутывают весь макет.

Веерное депо!

Отдельный лайк за ЧМЭ3.

И такое бывает, конечно…

Тут даже метро есть!

Ту-144. Андрюх dron_sd смотри!

В общем, если вы окажетесь в Питере — Гранд-макет крайне рекомендуется к посещению.

Я тут уже во второй раз был и явно не в последний…