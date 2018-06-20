Мой дед во Вторую мировую попал в плен к русским, и это спасло ему жизнь

Я приехал в Волгоград писать о футболе, но не могу не задуматься о перипетиях собственной семьи.

Для глубоко личных историй от первого лица есть свое время и место, и лучше вообще держать их при себе. Я расскажу лишь одну. Она хорошая и очень к месту. Речь пойдет о России, Волгограде и предубеждениях.

В 1938 году, когда случился аншлюс и Германия аннексировала Австрию, мой дед Йозеф жил в Вене. Он был футболист, играл в Венской лиге и застал довоенный золотой век Австрийского футбола, когда зрители ходили на чудо-команду Хуго Майзля (Hugo Meisl).

Мой дед был крепкий молодой человек и его, как и тысячи других австрийцев, немцы забрили в армию и, в конце концов, отправили на Восточный фронт под Сталинград.

Там мой дед был ранен, попал в плен к русским и самую кровавую, решающую битву в разгроме фашизма пролежал в лазарете для военнопленных.

Обе стороны потеряли в Сталинградской битве более 800 тысяч убитыми. Те, кому повезло, погибали быстро. Другие замерзали насмерть, умирали от голода или оказывались в военном аду. Память об этой выдающейся жертве русского народа по праву чтится во всем мире. В последние годы она стала вдохновляющей идеей русского патриотизма.

Как это часто бывает, у этой истории несколько сторон. В немецкую армию Йозеф попал случайно. Бабушка моя вообще была еврейка. Ее семья продавала в Вене керамические изделия собственного изготовления. Сохранилась фотография, где все дети стоят рядком, прижимая скрипки к подбородкам — словно художественная фантазия на тему венской мечты. С этой ветвью моего семейного древа я, признаться, плохо знаком. Но то, что мне известно, наводит трепет.

Бабушка познакомилась с дедом, когда славные догитлеровские денечки подходили к концу. Дед играл в футбол, она бегала на коньках. На фотографиях они улыбаются и хохочут. Потом примаршировали нацисты. («Их встречали с распростертыми объятьями» — вот и все, что я смог выудить из бабушки). Внезапно конькобежка превратилась в еврейку, а футболист стал немецким солдатом. Ситуация стала неловкой. Семейные обеды, как вы представляете, проходили в натянутой обстановке.

Семейная легенда гласит, что у Йозефа был брат — ярый нацист, уверовавший в их учение. Он и разнюхал «семейную тайну» прямо под носом: эти светловолосые, вполне арийской внешности Ронаи — на самом деле, кучка евреев и совершенно этого не скрывают. Он собирался их «разоблачить». Тут, как мне рассказывали, дедовы братья его убили. Я не знаю, правда это или нет. Пожалуй, что правда.

В любом случае, как-то раз в дверь постучали нацисты. Мой прадед, импозантный мужчина с крепкими нервами, сообщил им, что они ошиблись, что им нужна квартира этажом ниже и, раз уж они зашли, похвастал своей чудесной дочуркой, светловолосой и голубоглазой.

Вскоре семья Ронаев убежала из Германии — помогли друзья — и поселилась в Чизике на западе Лондона. Говорили они по-немецки, были шумны и горды собой, несмотря на стесненные обстоятельства. Скоро они открыли гончарную мастерскую в Холланд-Парке. Один из моих прадедов рисовал, а картины выставлял на продажу на перилах Гайд-Парка.

Но бабушка моя осталась в Берлине. Ее удерживала любовь и ребенок — мой отец. Каким-то чудом она пережила войну. Моего отца эвакуировали из Западного Берлина на вертолете « Красного креста ». Он запомнил лишь вшивое одеяло, от которого ужасно хотелось чесаться.

Однако эвакуироваться ей пришлось одной, без Йозефа. Его еще раньше отправили под Сталинград. По всей видимости, служил в он 44-ой пехотной дивизии, там было немало австрийцев. В январе 1943 все имеющиеся ресурсы истощились, дивизия обезлюдела и фактически прекратила свое существование.

Каким-то непостижимым образом Йозеф все же выжил. Говорят, его полк попал под обстрел, взрывной волной обрушило стены и его завалило обломками. Говорят, он выжил, потому что был в хорошей форме благодаря футболу. И доброте русских. Мой дед попал в военный госпиталь, его лечили и, в конце концов, он встал на ноги.

Вне всяких сомнений, пришлось ему несладко. Домашние вообще решили, что он погиб. После войны, пройдя через лагерь для военнопленных, он вернулся в Вену, где, как гласит семейное предание, ему показали его собственное надгробие.

Несколько лет спустя он попал в Англию. Посмотрел игру «Арсенала» и сходил на Уимблдон. По-английски он не говорил. Жизнь изменилась. Еще через пару лет он умер.

Бабушка вспоминала «Ханси», но нечасто — больше перед смертью. Умерла она 15 лет назад. В моей семье, во всяком случае, в бабушкиной родне, всегда с уважением и благодарностью относились к России и русским. Да, порой она задирала нос и вела себя с близкими как курица-наседка. Но она всегда помнила, что ее Йозефа спасли русские.

И вот я впервые попал в Волгоград, делать репортаж о первом матче сборной Англии на чемпионате мира, против Туниса. Постоял под грозной статуей Родины-матери — этим призывом стоять насмерть и памятником механизированному безумию. Эти места настолько пропитаны кровью и памятью, что трогают за живое.

Несложно себе представить, пришлась бы Йозефу по душе сегодняшняя шумиха, гораздо более мирная. Во-первых, он бы и слушать не стал тех, кто поучает, как надо относиться к русским, да и к другим тоже. Он бы пожал руки старым знакомым и отправился смотреть футбол.