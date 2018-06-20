Стас Михайлов почтил память погибшего брата

Стаса Михайлова был родной брат Валерий. Мужчина погиб, когда ему было всего 27 лет. Стас до сих пор, даже спустя много лет, переживает из-за смерти брата.

Сегодня Валерию могло бы исполниться 56 лет. Стас выложил редкую фотографию своего брата и почтил его память. «Сегодня день памяти моего братика …ему сегодня исполнилось бы 56 лет.. погиб в 27 лет… мой любимый брат, ты в моем сердце навсегда… Упокой Господи душу усопшего раба Твоего Валерия и сотвори ему вечную память… помолитесь за упокой его души все, кто видит этот пост», — обратился к поклонникам Михайлов.

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Подписчики выразили свои соболезнования артисту, а также отметили, что Стас и Валерий были очень похожи. На фотографии старший брат Михайлова как две капли воды похож на знаменитого артиста.

«Светлая память», «Вы так похожи», «Очень жалко, когда уходят от нас родные люди.. тем более такой молодой был. Вечная память вашему брату», «Такой молодой был», — писали поклонники под снимком. Отметим, что Стас посвятил погибшему брату песню и часто его вспоминает.