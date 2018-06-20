«Мир не без злых людей». Оренбургский автостопщик о путешествии по Азии

Виталий — обычный парень из Оренбурга, он перепробовал много профессий, но заработать на заграничную поездку у него не получалось. Однажды он наткнулся на блог путешественника, который доехал до Индии автостопом, и решил последовать его примеру. Как ему удалось увидеть 8 стран, 5 морей и 2 океана за 11 месяцев без денег и знания английского языка, узнал корреспондент « АиФ Оренбург ».

С 1000 рублей в кармане

Виталий долго планировал свой маршрут, а 1 июля 2017 года получил визу, взял рюкзак и отправился в путь. С тысячей рублей в кармане он сел в «ГАЗель», которая ехала в деревни, вышел на трассе и начал «стопить». Первая ночь в Уфе прошла на остановке, найти жилья ему не удалось, но уже на следующее утро ему попался первый человек, которому стало интересно, что он делает.

«Я умывался в Макдональдсе , а он увидел мой рюкзак, расспросил, купил сэндвич, мороженое и билет на автобус, который идёт за город, и пожелал удачи», — вспоминает автостопщик.

Водители часто недоумевали, куда несёт юношу, ведь все должны работать и воспитывать детей. Но некоторые в дальнейшем ему помогали и даже перечисляли деньги. Все хотели ему помочь, даже не понимая его намерений. Первая тысяча истратилась за 2-3 дня. В Екатеринбурге Виталий заночевал в хостеле, но потом спал и в палатке, и на улице, «вписывался» (гостил — прим.ред.) у незнакомых людей.

Через два месяца он добрался до Владивостока и задержался там на несколько недель. «Наверное, это из-за страха попасть в другую страну. Когда оказался в Китае, удивился, насколько там другие люди, насколько всё другое. Обожаю Китай, не люблю китайцев. В первую ночь в этой стране я остался на первом этаже здания, которое ремонтировали: бетонные стены, много пыли и грязи. Во Владивостоке у меня появилась знакомая, она списалась с китаянкой и договорилась, что я приду к ней, и она сделает записки: „Привет, я путешественник. У меня нет денег, есть ли у вас что-нибудь покушать?“, „Могу ли я здесь переночевать“, и третья „Могу ли я поехать с вами?“. Я вышел на улицу и начал всем подряд совать записку, что мне надо покушать. Все отворачивались, уходили, один парень остановился, спросил, чем он может помочь. Я показал на магазин, он зашёл туда, купил каких-то сосисок, печенья, минералки. Я покушал, выспался и пошёл дальше».

А дальше был город Муданьцзян, потом был Шэньян. Там у юноши чуть не опустились руки. По его словам, он заселился в ужасный хостел и думал, что дальше будет только хуже, но пообщался с друзьями и решил не сдаваться. Так и добрался до Пекина.

«В Пекине я по каучсёрфингу (сайт по поиску бесплатного ночлега в путешествии, — прим.ред.) жил у русскоязычных, они работают там учителями. Больше всего запомнилось, как я на Великой Китайской стене ел макароны по-флотски, которые они там приготовили и дали в дорогу. Следующей страной был Вьетнам. После Китая я привык к деньгам, но теперь деньги начали пропадать, и я понял, что надо зарабатывать. На последние деньги я купил себе губную гармошку, на которой не умел играть, сел в центре Ханоя и за 15 минут собрал столько денег, что подумал, что я богат и это мой бизнес».

Особые встречи

В Ханое путешественник познакомился с девушкой Катей, которую он потом еще раз встретит, но уже в другом городе. Потом Виталий доехал до центрального Вьетнама. За всё время путешествия был лишь один случай, когда к парню отнеслись агрессивно. «Молодой человек пристал ко мне и просил сигарету, начал толкать. У меня разбилась камера, а он показал на меня, потом на больницу. Я начал привлекать внимания, и в итоге он отстал».

Добравшись до Лаоса, он переночевал в буддистском храме, куда его без проблем пустили, и за полдня доехал до Вьентьяна— столицы Лаоса. Там Виталий уже начал изучать английский, ведь, как оказалось, одними табличками дело не решится. Там он познакомился с польским путешественником и чуть не начали «трейнхопить» — цепляться за поезда и бесплатно ехать. Но так как железная дорога развита там плохо, поезда они так и не дождались.

«Мы собирались в Бангкок, но остановили машину, которая ехала в другом направлении, и всё равно поехали с ним (а почему нет!) в Паттайю. Там царит своя атмосфера, как и в любом азиатском городе. Недалеко был остров Команду, до которого можно было доплыть за 60 рублей. Поплыли, а когда попали в Бангкок, я влюбился в него. Там ходишь, в чем хочешь, делаешь, какую хочешь, прическу, спишь, где хочешь, никто не станет тыкать пальцем. Тут я снова встретил Катю, с которой познакомился во Вьетнаме. Она познакомила меня с Женей –парнем, с которым мы путешествовали следующие 6 месяцев. Он закончил консерваторию и очень круто играл на гитаре. Вместе мы поехали в Малайзию. Тайский автостоп — другое дело: остановил пикап, показал рукой «туда», залез и едешь. Когда нужно остановиться, похлопал –тебя высадят».

Страна стране рознь

Как-то ребят подвезли до заправки, но узнав, что они собирались тут остаться, водитель предложил переночевать у него в доме в джунглях. Так Виталий увидел слонов и людей в тропических лесах, которым весьма удивился:

«Они ходят в «адидасе» и у них есть телефоны, хотя связь там не ловит, у них свой язык».

Каждый день путешественников был не похож на другой. В Малайзии они купили билет на остров, но не перевели время (в Малайзии и Таиланде разница в час) и опоздали на паром. На остров попасть им всё же удалось.

«Мы приплыли и не поняли, где все люди. Оказалось, что это мусульманская страна, и мы приехали во время вечерней молитвы. По дороге с порта встретили китайца, он предложил нам покататься на его машине, мы и согласились. Приехали в город, он купил нам еды и пива, дал денег и предложил показать завтра город. Мы стали искать место для ночевкии нашли отличную «заброшку». Жили там неделю. Китаец заехал за нами и повез на самую верхнюю точку этого остова, отвез на самый чистый пляж и радовался вместе с нами. В последний день он познакомил нас со своими родителями. Это был единственный хороший китаец», — вспоминает путешественник.

На грани депортации

Куала-Лумпур — следующий город — сумасшедший, по словам Виталия. Там им пришлось ночевать в небезопасном районе, где даже круглосуточные магазины закрываются на ночь. Вещи ребята клали между собой и обнимали руками, чтобы не украли.

«Мы с Женей делали фаер-шоу и зарабатывали неплохие деньги. Волонтерили иногда в отелях –мыли и пылесосили за бесплатное проживание и еду. Дальше собирались в Индонезию, но решили подзаработать и поехать в Сингапур. На таможне в Сингапуре у нас спросили билеты на паром, которые нужно приобретать заранее, а мы только собирались их купить. Нас никуда не пустили, это было нарушением, и сказали, что в течение 7 дней мы должны покинуть страну только на самолете, только из Куала-Лумпур и только в Россию. Мы были шокированы, пошли искать место для ночевки. Встретили парня из города Кучинг, он пригласил нас к себе. Он интересный творческий человек, мы с ним сблизились, и не раз потом встретились. На следующий день решили узнать у пограничников сможем ли мы всё-таки куда-то уехать, кроме как в Россию, они сказали — без проблем. Но когда мы заработали денег и пришли покупать билет, нам говорят: вам только из Куала-Лумпура на самолете».

Из этой ситуации удачливые путешественники тоже выбрались. Они поехали в Куала-Лумпур и оттуда взяли билеты на самолет туда, куда хватило денег — в самый южный город с аэропортом — Хатъяй. Больше их никто не высылал. Всю следующую неделю ребята прожили в регги-баре, куда их пригласил хозяин, с которым они случайно познакомились на улице.

Выезжая из Таиланда, Виталя с Женей поругались и решили ехать по одному.

«Даже если у людей одинаковые планы и цели, в некоторых моментах друг с другом все равно нет согласия, — говорит оренбуржец. — Я шел по деревне, увидел остров и решил туда попасть. Оказалось, он необитаемый, там был заброшенный дом, я купался там голый и «кайфовал». Я дошел до моста между Малайзией и Сингапуром пешком, а там меня подобрал дальнобойщик-индиец. Он предложил поехать к нему в гости. У него две жены, два дома неподалеку друг от друга, в обеих семьях есть дети. Так он и проводит свои будни, из одного дома в другой туда— сюда ходит, а я с ним».

Тут они опять списались с Женей, заработали денег и, наконец, попали в Индонезию. Как только они вышли из порта, их сразу «передали» в руки учителя английского языка. Когда к ним в город приезжают иностранцы он всех везет к себе и предлагает провести урок английского. Ребята провели, переночевали у него и поехали дальше.

Трудности перевода

На Суматре автостоперов однажды остановил парень на байке и потребовал денег на бензин. Они посмеялись и сказали, что у них их нет. Тот, видимо, не ожидая такого ответа, больше даже приставать не стал.

«Я всегда старался потратить все деньги, что есть, и только тогда идти попрошайничать, иначе не мог. Всегда накормят, напоят. Люди спрашивают, куда идешь: ты — не знаю, тебе — идем к нам. Там все бедные, но добрые и счастливые, могут отдать тебе последнее. У них нет ругани из-за денег», — рассказывает Виталий.

Потом путешественники попали на остров Ява, доехали до Джакарты, оттуда до крайней точки острова, чтобы добраться до Борнео. Город был не гостеприимен: на их вопросы все давали разную информацию, кто-то предложил сходить в полицейский участок. Полицейские неправильно поняли ребят и повезли домой к российскому послу, а оттуда обратно в порт, так ничем и не выручив их. Они каждому встречному рассказывали свою историю в надежде на помощь, но все отвечали, что без денег нельзя и у них ничего не получится. Почти отчаявшись, они всё-таки нашли водителя, что провез их на паром. Виталий признается, что когда паром отплыл от берега, он заплакал, не веря, что они смогли. Все водители на палубе, видя их, тоже не верили в это, и фотографировались с ребятами как с героями.

Через 15 часов они оказались на острове Борнео. Эта история вселила в путешественников уверенность в своих силах и на это они не остановились. Они хотели увидеть крокодилов, куда мог отвезти скоростной катер. Из-за отсутствия денег путешественники стали сами делать себя плот, чтобы самим добраться до места:

«Мы пошли по деревне собирать пластиковые бутылки, пенопласт, нашли мешки и стали складывать всё туда. Люди вообще не понимали, кто мы такие и чем занимаемся. Кому-то становилось интересно, они расспрашивали и кормили нас, помогали. Мы прошли наверно весь поселок, жутко устали и легли спать прямо на плитки, оставив будущую лодку через дорогу от нас. Проснулись утром, а ничего нет. Мы готовились основательно, как себя вести при встрече с крокодилами, но у нас не получилось. Мы не расстроились, сделали что могли. Вечером в инстаграме мне написал парень, у которого мы ночевали в городе Кучинг, сказал, что он тоже на Борнео. Он работал в ресторане. Мы встретились, пообщались с его боссом, и он дал нам ключи от ресторана, сказал, что мы можем жить там. Мы получили разрешение на работу и делали фаер-шоу в самом крутом месте в городе. Про нас писали все группы в соцсетях, мы были во всех инстаграмах. Заработанные деньги мы потратили на массаж у китаянок».

На пути домой

Через какое-то время у друзей снова начались размолвки. В Таиланде Женя захотел пойти дальше один, но они все же поехали вместе в Лаос на неделю. Оттуда Виталий вернулся уже в одиночку.

«Уже тогда я устал от жары и соскучился по всем, насытился приключениями. Как только я пересек границу, нашел две тысячи рублей, поселился в хостеле. Тогда мне предложили ростовой куклой поработать, но больше четырех дней я не выдержал, никакой свободы. Моя виза заканчивалась, и мне нужно было уезжать как можно скорее. Мама скинула денег, купил билет, а те, что сам заработал, привез с собой и теперь нигде не могу разменять». Виталий купил билет до Алматы, и оттуда автостопом вернулся в родной Оренбург.

«Когда приехал в Оренбург, не верил, что я здесь, что я жив. Все так быстро пронеслось. Мир не без добрых людей, вернее, мир не без злых людей, потому что их намного меньше. Главное помогать друг другу и будет намного проще жить».

Всё это очень похоже на сценарий фильма, но всё правда. Свое путешествие Виталий снимал на камеру и публиковал в Интернете. У него появилось много новых знакомых, с которыми он до сих пор общается, он постоянно развивается, видит невероятно красивые места, но говорит, что это тоже нелегко. Он делится с каждым попутчиком своей энергией и опытом, поэтому бесплатная поездка взамен вполне равноценна. В планах у оренбургского автостопщика не сидеть на месте и в скором времени отправиться в новое путешествие.