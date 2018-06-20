«Я угорал в голос»: Егор Крид раскрыл всю подноготную шоу «Холостяк»

Егор Крид поделился с фанатами пародийным видео на реалити-шоу «Холостяк». Популярный рэп-исполнитель, который и был главным героем шестого сезона телепроекта, пришел в полный восторг.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Егор Крид опубликовал видео (которое Dni.ru не могут опубликовать из-за содержащейся в нем ненормативной лексике), высмеивающее и показывающее всю подноготную популярного шоу «Холостяк». Отметим, что автором ролика стал вовсе не сам Егор Крид, а блогер Сатир, который невероятно похож на рэпера.

"Есть юмор, который, по сути, не юмор, а оскорбление, за который я не прочь и *** разбить. А есть очень талантливые пародии и эта одна из лучших! Я угарал просто в голос;))) Сатир — красавчик!😂🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — высказался восхищенный Егор Крид.

В ролике главный герой поет о том, что он не гомосексуалист, что ему нравятся женщины (песня сопровождается заплывом артиста на яхте в сопровождении красивых девушек), а затем локация меняется, и Сатир в образе Егора дарит розы понравившимся ему претенденткам на его сердце. Однако среди толпы девушек он видит смазливого парня. Обнаружив его, псевдо-Крид сказал: «Ну, вы издеваетесь?»

Далее главный герой надевает кольцо на палец девушки, которую выбрал в качестве дамы сердца. Та, немного растягивая слова, будто заикаясь, с надеждой спросила: «Это все правда? Мы теперь поженимся?». На что исполнитель роли Егора отвечает: «Ну ты е******** что ли? Это же шоу!» На этом видео и закончилось.