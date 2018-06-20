10 научных фактов, которые покажутся тебе фантастикой

Ученые каждый день что-то открывают, что-то придумывают и что-то прогнозируют. И каждый раз это «что-то» выносит обычному добропорядочному человеку мозг. Становится ясно, что мир по-прежнему является загадкой для нас, даже тот мир, который находится прямо под ногами. Мы опять столкнулись со стеной незнания, которая с каждым узнанным фактом рождает все больше вопросов. Мир удивляет.

Кокосовую воду можно вводить внутривенно

Когда пациент сильно обезвожен, в кровоток часто вводят физиологический раствор, чтобы заменить им жидкости и электролиты. В тех редких случаях, когда медицинского физраствора нет под рукой, возможно ввести кокосовую воду, состав которой богат натрием, калием и сахарами. То есть кокосы способны заменить плазму крови в экстремальных обстоятельствах. Однако мы рекомендуем потреблять воду этого растения традиционным образом.

Кубометр нейтронной звезды весит больше, чем вся вода в Атлантическом океане

Нейтронные звезды — это те звезды, которые разрушаются под воздействием собственной силы тяжести и впоследствии становятся маленькими и плотными объектами, которые состоят в основном из нейтронов. Они могут иметь массу двух наших солнц, упакованных в радиус 30 километров. Можно перевести все в человеческие масштабы. Например, если бы тебе довелось взять кусок от нейтронной звезды величиною со стиральную машину, то он бы весил примерно 400 миллиардов тонн. Правда, оценить эффект ты не успеешь, так как гравитационные приливные силы разорвут тебя на части.

Луна удаляется от нас Раньше Луна была намного ближе к Земле, чем сегодня, и уходит она от нас примерно на 3,78 сантиметра каждый год. Этот печальный факт вызван тормозным эффектом приливной выпуклости, который, в свою очередь, вызван притяжением самой Луны. Но окончательно Луна нас никогда не оставит, так как приливные силы будут тем слабее, чем дальше уйдет спутник, и в конечном итоге расставание со спутником закончится на геостационарной орбите вокруг Земли — дальше все будет предельно статично.

У кальмара мозг в форме бублика

Вообще, любые осьминоги и каракатицы причудливы в плане органов, но гигантские кальмары еще более удивительны. У них дыра в мозгу — в самой середине. Кто ее сделал? Зачем она там вообще нужна? Все дело в устройстве пищевода. Еда должна проходить через мозг из-за самой конструкции тела. Поэтому риск повреждения мозга при глотании больших кусков огромен. Именно по этой причине кальмары стараются рвать пищу перед едой, руководствуясь старинным напутствием всех бабушек мира — жуй, прежде чем глотать.

Дальтонизм обнаружил парень, который подарил матери красные чулки

Произошло это очень давно — в конце 18 века. Тогда английский химик Джон Дальтон шокировал свою общину тем, что подарил собственной матери пару дерзких ярко-красных чулок. Дальтон был протестантом, а такого рода чулки реально предназначались разве что путанам. Члены общины Дальтона (квакеры) предпочитали носить простую одежду в темных тонах, чтобы подчеркнуть свою скромность. Сам Джон Дальтон был убежден, что чулки синие — его брат тоже говорил об этом (что подчеркивает генетическую болезнь, которая встречается чаще у мужчин). Химик начал разбираться и выяснил, что дело было в его восприятии света, но титула извращенца, который он приобрел среди богобоязненных квакеров, он лишился лишь после того, как его труды были признаны официально.

Игра в «Ферму» занимает больше времени, чем становление всего сельского хозяйства

Есть такая унылая игра, которую у нас называют «фермой», а на западе — Farmville. Каждый месяц в нее заходит порядка 290 миллионов человек. В совокупности они проводят 105 878 лет за посадкой виртуальных грядок, и подсчитывая поголовья скота на своем компьютере. Это примерно в десять раз больше времени, чем человечество занималось реальным сельским хозяйством. Звучит так, будто с этим миром уже ничего нельзя будет сделать.

Клеопатра жила ближе ко времени высадки на Луну, чем к строительству Великой пирамиды в Гизе

Это к разговору о том, что время — чрезвычайно магический и непонятный для нас термин. Мало того, что оно относительно, так оно еще и наши представления о мире искажает. К примеру, Клеопатра. Она родилась в тот момент, когда Великой пирамиде в Гизе уже было 2530 лет. То есть, эта красивая (судя по всем историческим источникам) женщина была гораздо ближе к нам, чем к Древнему Египту. Удивительно.

Люди могут летать… На Титане

И мы имеем ввиду не космические аппараты, не вертолеты, и даже не джетпаки. Дело в том, что на спутнике Сатурна очень и очень плотная атмосфера. Настолько плотная, что имея крылья в 1,4 квадратных метров, мы бы могли взлететь с планеты самостоятельно — без двигателей и топлива, как птицы. Об этом подробно рассказано в статье «Вы можете летать», которая была опубликована университетом Лестера.

Если ты сложишь лист бумаги в 42 раза, то достигнешь Луны

Более того, если тебе удастся сложить его в 50 раз, то твою задницу подпалит солнце. Объясняем, почему. Во-первых, можешь даже не пытаться — у тебя не получится. Во-вторых, среднее расстояние от Земли до Луны составляет примерно 384 000 километра, а средняя толщина листа бумаги равна 0,01 сантиметра. О чем это говорит? Если полагаться на интуицию, то говорит это о том, что надо будет складывать бумагу миллион раз, чтобы покрыть это расстояние, но если опираться на логику, то все гораздо проще, ведь толщина бумаги увеличивается в геометрической прогрессии, постоянно удваивая свою последнюю ценность. То есть, в первый раз ты складываешь бумагу и она увеличивает свою первоначальную толщину в два раза, но когда ты сложишь ее во второй раз, то она увеличит толщину в четыре раза. Когда ты сложишь бумагу в шестой раз, то начальная толщина увеличится уже в 64 раза. К тому времени, когда ты доберешься до 41 складки, ты покроешь больше, чем полпути. А дальше ты и сам знаешь.

Червь-киборг

https://youtu.be/YWQnzylhgHc Насколько мы можем понять, мозг состоит просто из набора электрических сигналов. Сигналы мозга человека по-прежнему слишком сложны для ученых, чтобы их можно было повторить. Но червь — другое дело. Это существо более примитивно, чем мы, а потому из него выйдет отличный киборг — именно так и подумали в проекте OpenWorm. Что на этот раз создали «безумные ученые»? Ничего страшного, просто отобразили связи между 302 нейронами червя и подключили их в программное обеспечение. Программное обеспечение, в свою очередь, было вложено просто в лего-робота. И теперь этот лего-робот катается, думая, что он червь. Наука зашла слишком далеко или не достаточно далеко? Посмотри видео и сделай выводы сам.