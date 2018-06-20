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Стартап создал ИИ-стельки для кроссовок, заменяющие бегунам тренера
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Стартап создал ИИ-стельки для кроссовок, заменяющие бегунам тренера 

Inc. 20 июня 2018
Фото: Inc.
Фото: iStock
Стартап Runvi разработал «умные» стельки для спортивной обуви. По задумке создателей, изобретение поможет спортсменам-любителям эффективнее заниматься бегом, пишет The Next Web.
Проект уже собрал на краудфандинговой платформе Kickstarter $80 тыс. вместо необходимых $57 тыс. По словам создателей Runvi, «умными» стельки делает «ядро», которое во время пробежки собирает данные с помощью 15 датчиков и отправляет их на смартфон. Один комплект в базовой комплектации обойдется бегуну в $199.
Представители стартапа рассказали изданию, почему Runvi может заменить тренера любителям бега. По их словам, мобильное приложение ориентируется на «эталонный» набор данных о пробежке. Сравнивая данные владельца с ним, Runvi дает бегуну рекомендации, которые помогут достичь лучших результатов и избежать травм.
The Next Web отмечает, что на рынке уже существуют гаджеты для спортсменов, в частности, для бегунов, но Runvi обещает более точный анализ состояния владельца. Кроме того, стельки, в отличие от носимых гаджетов, не нужно закреплять на теле, поэтому они не помешают во время пробежки.
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В прошлом году на проблемы бегунов обратил внимание Adidas. Компания-гигант решила производить кроссовки для любителей бега из разных городов мира: для этого дизайнеры посетили Париж, Шанхай, Лос-Анджелес, Токио, Лондон и Нью-Йорк.
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