Компостирующий туалет непрерывного действия: устройство, принцип работы, преимущества

Бытовые удобства мало замечаешь и воспринимаешь их как само собой разумеющееся, пока они есть. И начинаешь остро чувствовать нехватку, когда попадаешь в ситуацию, где нет обычных признаков комфорта. Конечно, необходимость наличия воды и более привычного для горожанина туалета, чем дворовый деревенский, мы осознали раньше, чем окончательно переехали в деревню. Профессиональный строительный опыт говорит о том, что первая работа на объекте — это подвод воды и устройство туалета.

Компостирующий туалет

Я уже писала, как мы выбирали туалет для своего дома, теперь хочу рассказать более подробно о том типе, который мы в результате выбрали.

Что такое компостирующий туалет

Компостирующий туалет — это более продвинутая модель известного пудр-клозета. В пудр-клозете, который может представлять собой обычное ведро, оборудованное стульчаком, экскременты засыпаются слоем сыпучего гигроскопичного материала. В этой роли может выступать:

торф;

древесные опилки;

почва;

зола;

иное или смесь материалов.

В результате устраняются неприятные запахи, и у мух нет возможности добраться до содержимого. После наполнения ведро опорожняется в компостную кучу, где и происходит окончательная переработка отходов человеческой жизнедеятельности в компост — великолепное удобрение.

Пудр клозет может быть очень уютным. Фото сайта small-house.ru Компостирующий туалет отличается от обычного пудр-клозета тем, что является не просто накопителем: процесс переработки происходит не в компостной куче, а в самом туалетном устройстве. Накопительные резервуары имеют довольно большой объём. После заполнения одного под отверстие туалета пододвигается следующий, а наполненная ёмкость отставляется в сторону для дозревания компоста. Такие туалеты работают на пакетном принципе — объём резервуаров рассчитан таким образом, что пока наполняется следующий, в первом заканчиваются процессы переработки. Перед началом эксплуатации на дно туалетной ёмкости засыпается слой почвы или торфа, толщиной в десять сантиметров — для затравки. Процесс переработки нечистот в удобрение идёт под действием почвенных микроорганизмов, поэтому в баке происходит то же самое, что в почве при разложении органических остатков и образовании перегноя.

Перегной — ценное удобрение

Для удобства некоторые модели оборудованы вращающейся подставкой, на которой установлены приёмные резервуары. При наполнении одной ёмкости подставку проворачивают, и под отверстием оказывается вторая. Такого типа компостирующие туалеты называют карусельными. Есть и другие разновидности, например, барабанные — бак закреплён на оси, и периодически его нужно прокручивать за специальную ручку, чтобы компост перемешивался. Ёмкости для отходов довольно вместительные — 200-500 л. Но не стоит волноваться — к концу процесса компостирования (не менее чем через 9 месяцев) вес содержимого уменьшается в несколько раз, продукт, находящийся в баке, совсем не похож на то, что было в начале процесса — по виду и запаху он выглядит как перегной, каковым и является. А сами ёмкости оборудованы колёсиками для удобства перемещения. Резервуары для отходов располагаются под туалетом, если это отдельное строение, или в подвале.

Компостирующий торфяной туалет. Фото сайта energoblok.ru Удобство компостирующего туалета в сравнении с различными вариантами выгребного и даже пудр-клозета очевидны:

нет запаха и мух,

не требуется регулярное обслуживание. Например, если общая ёмкость всех баков компостирующего туалета рассчитана на регулярное использование семьёй из 3-4 человек (в комплекте четыре бака), то заменять наполненный придётся раз в квартал.

не требуется вызов ассенизатора или очистка выгребной ямы вручную.

Но, как оказалось, можно и ещё усовершенствовать конструкцию, устроив компостирующий туалет непрерывного действия.

Компостирующий туалет типа «Clivus Multrum» — общая информация

Первый компостирующий туалет непрерывного действия был придуман шведским учителем искусства Рикардом Линдстрёмом в 1939 году. Он построил такой из бетона в своём доме на берегу Балтийского моря, где тот исправно функционировал несколько десятков лет. Соседи Рикарда Линдстрёма приняли активное участие в разработке идеи, убедив его подать заявку на получение патента, который и был выдан в 1962 году. Учитель искусства назвал своё изобретение «Clivus», а пару лет спустя была выпущена первая модель из стеклопластика. «Clivus» в переводе с латинского означает «скат, наклонная плоскость». Сосед Рикарда Линдстрёма, профессор Стокгольмского Ветеринарного Университета Свен Э. Аррениус, предложил дополнить название словом «Multrum», что можно перевести со шведского как «место распада».

Рикард Линдстрём возле своего компостирующего туалета. Фото сайта clivusmultrum.eu В 70-е годы американка Эбби Рокфеллер пыталась выкупить разрешение на производство туалетов такого типа, однако права на использование патента не продавались из-за отсутствия технической поддержки — детально разработанного варианта конструкции, пригодного для массового производства. После того как такая техническая поддержка была ею обеспечена, Эбби открыла в Массачусетсе компанию Clivus Multrum, Inc, производящую компостирующие туалеты непрерывного действия. Сегодня название Clivus Multrum — это и бренд, чью продукцию можно приобрести во всём мире, и тип компостирующего туалета, принцип действия которого основан на использовании наклонной плоскости.

«Наклонное место распада»

На чём же основан принцип действия компостирующего туалета непрерывного действия с наклонной плоскостью? В отличие от устройств, работающих на пакетном принципе, здесь нет необходимости опорожнять наполнившуюся ёмкость, процесс компостирования происходит непрерывно.

Схема процесса компостирования. Фото сайта clivusne.com Перед началом эксплуатации на дно ёмкости насыпается готовый компост или просто земля с огорода — это необходимо для внесения почвенных бактерий. Отходы через приёмное отверстие попадают в бункер, сверху засыпаются сыпучим материалом — торфом или опилками. Наклонная плоскость дна не позволяет отходам скапливаться в виде террикона под отверстием унитаза — под действием силы тяжести содержимое сползает вниз, «уступая место» следующей порции. А угол наклона рассчитан таким образом, что происходит это медленно. Приёмный бункер туалета имеет большую ёмкость, которая рассчитывается в зависимости от количества потребителей. Например, одна из стандартных моделей, производимая компанией Clivus Multrum, обладает общим объёмом в 4200 л, из которых на готовый компост приходится 2800 л. К этому резервуару можно подключить 3-4 унитаза, модель рассчитана на 25000 посещений в год. Это значит, что пользоваться туалетами, подключёнными к этому танку, могут до 18 человек ежедневно — он рассчитан на установку в общественных помещениях. Разумеется, есть модели и меньшие по объёму — для пользования одной семьи.

Резервуар компостирующего туалета. Фото сайта http://oldoakdojo.com Есть варианты с двумя приёмными отверстиями: на одно подключается унитаз, на второе — приёмник мусоропровода для кухонных отходов. Это позволяет решить две проблемы одновременно — устройство туалета и утилизацию кухонных отходов, не устраивая отдельных компостных куч на участке. Во внутреннем пространстве бункера организованы вентиляционные каналы — бактерии, использующиеся в переработке органических отходов, аэробные, и для их эффективного функционирования требуется влажность и воздух. Между основным объёмом бункера и камерой, откуда извлекается готовое удобрение, устроена перегородка. В ней снизу есть щель, через которую отходы в конечной стадии минерализации попадают в отсек для удаления компоста, так что запахи при его заборе исключаются. Бункер компостирующего туалета вполне можно разместить в эксплуатируемом подвале или цокольном этаже дома. Никаких специфичных туалетных или канализационных запахов не будет. Вы спокойно можете устроить рядом с резервуаром, к примеру, прачечную, и гладить бельё. Единственное неудобство при таком расположении — при выемке готового органического удобрения на пол нападает компост, да и выносить его придётся в вёдрах — на тачке ведь сложно проехать в подвал дома. Но при проектировании всегда есть возможность установить контейнер таким образом, чтобы доступ к люку был более комфортным.

Вариант размещения резервуара компостирующего туалета с доступом со стороны улицы. Фото сайта http://www.websadovod.ru Процесс компостирования продолжительный — в первый год эксплуатации никакого вмешательства в работу устройства не потребуется. И лишь по истечении года-полутора понадобится вынуть первую порцию компоста. Причём рассчитывать на промышленные объёмы не стоит. Устройство туалета таково, что при эксплуатации нет необходимости засыпать торфом «сделанное» после каждого использования, достаточно это выполнять раз в день. В Америке, Европе и Канаде на базе больших моделей Clivus Multrum строятся общественные туалеты. Ведь каждому посетителю общественного отхожего места не объяснишь правила использования — тут с обыкновенными туалетами бы справиться. А в бытовых условиях это удобно для семей с детьми.

Что нам стоит самим его построить

Хотя продукция Clivus Multrum и продаётся в разных странах мира, в России пока купить её невозможно, да и стоит она дорого. Но здесь стоит вспомнить, что прототип был самостоятельно построен учителем искусства. Так как устройство туалета не имеет каких-либо высокотехнологичных элементов, то важно понимать, как он действует. Принцип работы описан выше, а вот схематичный чертёж с указанием размеров. Размеры указаны в сантиметрах.

Чертёж самодельного компостирующего туалета

Бункер с наклонной плоскостью.

Отверстие туалета.

Люк для загрузки органических отходов — выполотых сорняков или кухонных отходов.

Люк для забора готового компоста.

Отверстия воздуховодов для аэрирования содержимого бункера.

Труба вентиляции (аналогичная вентиляционному каналу люфт-клозета) для отвода газов, образующихся в процессе. Выводится на крышу.

Щель для поступления готового компоста из первой секции в отсек, из которого можно забрать компост.

Если грубо предположить объём камеры, получится примерно 1м³. Этого объёма достаточно для регулярного использования в течении одного года четырьмя пользователями. К сожалению, такой тип компостирующего туалета совершенно не распространён в пределах нашей родины, поэтому в качестве иллюстрации — фотографии с сайта организации, занимающейся помощью развивающимся странам.

Строительство бункера туалета и устройство каналов воздуховодов. Фото сайта athene.geo.univie.ac.at В подписи под альбомом фотографий написано: «Этот туалет был построен в Руанде в 1990 году и использовался до 1992 года с большим успехом. Он был заброшен из-за войны. Дальнейшая его судьба неизвестна»

Преимущества компостирующего туалета непрерывного действия

В своём доме мы планируем построить именно такой туалет. Для нас его преимущества очевидны:

его работа не требует энергии — всё происходит само собой, без вмешательства человека. Неизбежные отходы человеческой жизнедеятельности не уничтожаются или перерабатываются с затратами усилий и средств — энергии и денег в том числе, — а переходят из стадии отходов в стадию доходов, получается органическое удобрение;

на треть уменьшается расход воды;

получение компоста.

Если среди читателей есть «зелёные» и сторонники органического земледелия, то такой тип туалета им должен прийтись по вкусу: уничтожая, вернее, перерабатывая свои отходы в таком устройстве, человек не наносит вреда окружающей среде и водным запасам, а возвращает часть взятого у Природы в виде перегноя. Именно так считала Эбби Рокфеллер, создательница компании Clivus Multrum и правнучка того самого Рокфеллера, высказываясь о неэффективности традиционных методов обработки сточных вод и их разрушительном воздействии на окружающую среду. Кроме того, что Эбби была активным членом феминистического движения, она также является сторонником альтернативных методов в работе с человеческими экскрементами, о чём и свидетельствует её компания.

Цветы в унитазе — как символ защиты природы

Существует мнение, что компост из человеческих фекалий содержит патогенные микробы и поэтому годится только для удобрения декоративных растений, плоды которых не употребляются в пищу. Я не микробиолог, и мне достаточно заключения европейских и американских санитарных врачей о безопасности использования компоста, приготовленного в таких туалетах, для любых культур. Впрочем, каждый сам волен решать, удобрять полученным компостом помидоры, или использовать только для цветов. В эффективности самого принципа работы компостирующего туалета (отсутствие запаха и мух) мы уже успели убедиться — пользуемся старым туалетом по принципу пудр-клозета. Действенность доказывает (кроме собственных ощущений) и тот факт, что соседка не нашла отхожее место, зайдя к нам. К слову, где находится это заведение у неё самой, можно почуять, проходя от него в 15 м. У нас пока дело до строительства Clivus Multrum не дошло. По плану он будет находиться в той части дома, которая только планируется к строительству. Туалет такого типа позволяет даже подключать привычный смывной унитаз, только нужна специальная модель с уменьшенным количеством воды на смыв. В ассортименте этой компании есть варианты со сливом всего в 500 мл против обычных 6-9 л — разница ощутимая. У нас подобные найти проблематично, поэтому наш туалет будет выглядеть примерно так:

Стульчак компостирующего туалета

Надеюсь, прочтение статьи добавит сторонников компостирующему туалету. На мой взгляд, он является полноценной альтернативой локальной канализации для загородного дома. Кстати, специалисты компании Uponor — признанного мирового лидера в производстве септиков и локальных очистных сооружений — рекомендуя выбор системы очистных для загородных домов, в большинстве случаев советуют устройство сухих туалетов и септиков для «серых» вод.