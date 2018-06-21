Волгоградские ученые создадут адаптивное крыло для российских беспилотников

Волгоградская компания «Тулаев ПАРК» создаст модель адаптивного крыла для беспилотников, которая была запатентована при поддержке Центра инжиниринга регионального бизнес-инкубатора.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, модель будет собрана на основе собственной инновационной разработки компании. Предприятие уже оформило четыре патента, один из которых на реконфигурируемую модульную панель. Она способна за счет шарниров двойного действия менять свое положение в пространстве, не используя при этом деформируемые материалы. Панель выступит в качестве основы для создания модели адаптивного крыла для беспилотников — перспективность использования новой технологии в области авиастроения уже высоко оценили специалисты рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы, созданной по предложению Президента РФ. Стороны даже подписали соглашение о сотрудничестве.

Добавим, что разработку «Тулаев ПАРКа» можно будет использовать не только в авиации, но и в строительстве, создании авто и экзоскелетов.

Компания в 2018 году претендует на областной грант для проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ.