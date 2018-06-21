Я гуляю с доберманом

— Свою первую собаку — дворнягу Тобика — я нашла на улице, когда мне было 8 лет. Всюду брала его с собой, даже в пионерский лагерь. Но однажды Тобик пропал, долгие поиски ни к чему не привели. Мама не могла смотреть на мои переживания и подарила мне овчарку, тогда это была самая популярная порода в стране. С тех пор и занимаюсь кинологией.

Юлия Тегаева из Владикавказа уже почти 30 лет разводит породных племенных собак. Она эксперт и квалифицированный судья по породам шнауцер и доберман. Ее питомцы регулярно побеждают в международных конкурсах, а авторитет бридера — заводчика, улучшающего породу, — настолько высок, что за щенками выстраиваются очереди.

Сейчас у Юли пять взрослых доберманов. Пока мы знакомимся с красавицей Лолитой — чемпионкой России и претенденткой на международный титул, в саду весело резвятся 13 доберманчиков — девять девочек и четыре мальчика. К сожалению, потискать толстых карапузов нельзя: пока не выдержан прививочный карантин, контакт с чужими людьми запрещен. Щенкам еще нет и двух месяцев, подрастут — разъедутся по всей стране, некоторые за границу.

«Ты любишь собак больше, чем меня»

— Мне в детстве повезло: я попала в профессиональный кинологический клуб при ДОСААФ в Барнауле, где мы тогда жили. Училась у опытных кинологов из МВД , маститых дрессировщиков. Многие воспитанники клуба, кстати, стали известными экспертами, заводчиками, кинологами.

В клубе нам давали на воспитание щенка, мы готовили его для службы в погранвойсках, органах внутренних дел. Я с детства получила серьезные навыки дрессировки.

С доберманами близко познакомилась в 12 лет, и это была, если хотите, любовь с первого взгляда. Однажды я возвращалась из школы и вдруг из подворотни на меня набросилась огромная лохматая дворняга. Никогда не боялась собак, но тут просто оторопела от страха, вжалась в забор. Мимо проходил мужчина с доберманом, хозяин даже не успел понять, что происходит, как собака среагировала. Доберман молниеносно бросился на мою обидчицу и отогнал буквально за три секунды. Я до сих пор помню взгляд этого красивого животного — гордый, уверенный, благородный. С тех пор о другой породе я даже думать не хотела.

Доберман был у моей подруги, я ходила с ней на занятия по дрессировке, помогала выгуливать и, конечно, по-детски завидовала. А своего первого добермана завела, когда была уже замужем и с ребенком. По совету опытных кинологов купила щенка в Прибалтике от элитных производителей. Деньги копила года три. В Москве в то время щенок добермана стоил 500 рублей, а я привезла собаку в шесть раз дороже, ну и качество, соответственно, другое.

Сейчас у меня пять взрослых доберманов. Все разные и особенные. Лолита, хотя она отличный охранник, мимо даже муху не пропустит, очень нежная. У нее с раннего детства привычка: когда гуляем, она обязательно должна держать мою руку в пасти. Как ребенок держит маму за руку. Может часами ходить так со мной по улице. А был кобель — великий махинатор, умел действовать по ситуации. Однажды у нас были гости, праздничное застолье, веселье. Индайк сидел в нескольких шагах, наблюдал. Как только понял, что мы перестали смотреть в свои тарелки, начал воровать куски мяса и курицы. Причем делал это так осторожно, что никто и не заметил, хотя животное немаленькое. Если кто-то оглядывался, он оказывался на своем месте, сама безмятежность. Поймали мы его на шестом или седьмом куске, и то потому, что он уже наелся и потерял бдительность.

Любви и внимания хватает на всех. С ними как с детьми, ведь невозможно любить одного ребенка, а остальных нет. Когда сыну было лет девять, он частенько упрекал: «Ты любишь собак больше, чем меня». Я его посадила напротив и объяснила, что не стоит сравнивать себя с собаками: у них своя порция любви, у тебя своя, и она совершенно другая.

Много лет мы жили в квартире и постоянно были проблемы с соседями. Причем собаки у нас действительно воспитанные, но есть люди, которые в принципе не переносят соседства с четвероногими. Сейчас живу в частном доме, очень повезло с соседями, они у меня золотые. Держат скотину — птиц, поросят, коров, и у нас такой негласный «пакт о ненападении»: от вас запашок идет, а мы тут зато лаем, бегаем.

Заводчики и разводчики

— В лихие 90-е мода на доберманов в России достигла апогея, появились американские фильмы, где показывали, как территорию охраняют злющие грозные собаки с черными мордами и торчащими, как факелы, ушами. В те годы нашу породу чуть не похоронили. Ведь порода — это не только внешний облик, но и психика. Профессиональный заводчик тщательно подбирает пару, от которой хочет получить потомство, проверяет собак в дрессировке, испытывает характер. Разводчик в этом плане не «заморачивается», ему лишь бы прибыль получить. Как результат появились агрессивные, неуправляемые доберманы, которые кусали хозяев и прохожих. За ними закрепилась слава опасных животных, людоедов. Они стали трусоватыми, что недопустимо, собака ведь чаще всего кусает именно от страха — это ее защитная реакция.

К счастью, мода ушла, остались преданные породе люди, всегда работавшие правильно и с правильными собаками. Эти заводчики ездили на вязки за тридевять земель. Я, например, живя в Алтайском крае, выезжала с собакой в Москву, Санкт-Петербург, Киев к первоклассным кобелям, чтобы их щенки могли стать достойными представителями своего вида. Много производителей было привезено из-за границы, они внесли большой вклад в экстерьер и психику российских доберманов. К 2005 году порода восстановилась. Мы получили крепких, мощных, уверенных собак, умеющих вести себя в любой ситуации.

«Прошу отпустить на выставку»

— Это еще не все, — говорит Юлия, демонстрируя кубки, медали и дипломы на «столе почета» в своем доме. — Большая часть призов хранится, что называется, «на антресолях». Периодически старое снимаю, новое выставляю. С тех пор как ушла на пенсию, по выставкам стала ездить чаще. Когда работала оперуполномоченным в МВД, вырваться было сложнее, приходилось писать рапорт: «Прошу отпустить в поездку в такой-то город на выставку». На что мой начальник крутил пальцем у виска со словами: «Это болезнь». Я в ответ: «А вы — охотник».

Конечно, когда твоя собака становится лучшей, это добавляет заводчику авторитета, значит, работа выстроена правильно. Сейчас мои собаки практически всегда выигрывают, но путь к их победам был проделан очень большой. Лично для меня это адреналин, спорт. Съезжу на выставку, получу свою порцию драйва: победа или проигрыш — неважно. Ощущения как после полноценного отпуска.

Побед очень много, но самая памятная — на Всемирном чемпионате доберманов (IDC) в Финляндии в 2015 году. Участвовало около 400 собак, каждая — сильный конкурент, попасть в расстановку уже большое достижение. Мой кобель оказался в финале и занял 4-е место. Это были непередаваемые ощущения, тем более что наш класс судил президент Интернационального доберман-клуба Ханс Виблисхаузер.

Благодаря выставкам я побывала во многих странах мира. Если бы не собаки, вряд ли бы так много путешествовала.

Ужас бридера

— Профессиональное разведение собак — работа не для ленивых. Стандартный день заводчика начинается в пять утра, а заканчивается около одиннадцати вечера — убрал, покормил, выгулял, позанимался… Как в любом деле, есть свои плюсы и минусы. Ужас заводчика — это «святая простота» некоторых покупателей. Многие просто не понимают, из чего складывается цена на щенков, поэтому, когда называешь сумму, в ответ часто слышишь возмущение. Между тем цена вполне обоснована. Мы покупаем себе суку-производителя, платим за нее большие деньги, выращиваем на дорогих кормах, плюс витамины, глистогонные, вакцинация, дальше начинаются выставки, подготовка, дрессировка — все это очень затратно. Да и вязка с приличным «женихом» стоит не меньше 500 евро. А если он живет в другом городе или даже стране, прибавляется стоимость дороги и проживания. Потом ты принимаешь роды, не спишь пару недель кряду, выращиваешь щенков на всем лучшем и выслушиваешь: «Почему так дорого?»

Племенная собака — это всегда дорого, во всем мире. В регионах чуть дешевле, в Москве цена моего щенка варьируется от 80 до100 тысяч рублей. При продаже за границу она вырастает до 2−3 тысяч евро. Иностранцам выгодно брать собаку в России — у них даже щенок среднего уровня от бридера стоит не меньше трех тысяч евро. В Америке могут назначить цену и в 12 тысяч долларов.

Судя по чемпионатам Европы и выставкам мирового значения, на которые собираются до 600−700 представителей породы, рейтинг российских доберманов самый высокий. Хорошие собаки еще в Италии. Но, на мой взгляд, российские доберманы все-таки интереснее итальянских.

У меня много щенков за границей — в Южной Америке, США, Англии, Швеции, Финляндии, Индонезии, Южной Корее… Пришел такой момент в моей практике заводчика, когда я имею возможность «перебирать» покупателей. Когда человек только начинает продавать щенков, даже имея прекрасную суку-производительницу, но не имея имени и опыта, он продает любому. А я если вижу, что человек не отвечает моим требованиям, могу отказать. Или забрать проданного щенка, если вижу, что его плохо содержат. Хозяином добермана может быть абсолютно любой человек. Просто надо любить свою собаку. И вовсе не обязательно активно ее выставлять или профессионально дрессировать, главное — чтобы четвероногий друг был сытый и холеный — это мои основные условия. Но это активная собака, поэтому каждого потенциального покупателя я предупреждаю, что она должен иметь достаточный выгул. И бесконечную любовь.