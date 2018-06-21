Исчез с деньгами: в Ярославле загадочно пропал 34-летний мужчина

Александра нет уже несколько дней

В Ярославле объявили в розыск 34-летнего местного жителя Александра Ганеева, пропавшего при странных обстоятельствах. Александр уехал в Москву, где у него нет знакомых, и с тех пор не объявился.

Сестра Татьяна беспокоится: брат живет в Ярославле, а она в Рыбинске. Видятся они очень редко. Александр уже пять лет разведен и живет один. Его бывшая жена и сын, с которыми он не общается, живут в Брейтово. — Я его видела в декабре. — рассказывает сестра Татьяна. — Мы регулярно переписываемся и созваниваемся. Последний раз разговаривали 7 июня. Он рассказал мне, что устроился на новую работу в крупную компанию. А 9 числа мне написал начальник и сказал, что Александр получил аванс и уехал в Москву. Мы не поняли зачем, так как там у него никого нет, да и сам он был там один раз, когда из армии возвращался. Я стала ему названивать, но телефон был вне зоны действия сети. Татьяна ждала три дня с пропажи брата, затем обратилась в полицию и начала бить тревогу по городским пабликам. Александр работает отделочником, поэтому ему приходится работать на высоте. Сестра и мама беспокоятся: Александр три года страдает болезнью, из-за которой у него случаются приступы. Уже был случай, когда из-за этого он падал с высоты второго этажа: — Когда такое случается — он три часа ничего не помнит. Один раз так из одной деревни ушел в другую, — переживает сестра. Никто не знает, в чем был одет Александр Ганеев. Известно лишь, что 9 июня он уехал из Ярославля в Москву. Если вы видели Александра, сообщите в отдел полиции либо обратитесь в редакцию: 59-99-90.