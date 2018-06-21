«Вместо затыкания социальной дыры в бюджете 800 миллиардов выбросили в космос»

«Нет причин искать какие-то скрытые смыслы в действиях Кудрина, если выявлено явное и столь обильное воровство. Странно другое: Кудрина не успели назначить, а он уже провел столь масштабную работу по выявлению таких гигантских хищений. То есть скорость выявления подозрительна. Либо это было все давным-давно известно, и просто по каким-то загадочным причинам стеснялись об этом заявить. Либо это настолько вопиющие дела, что они прямо на земле валялись.

Политически смысл довольно очевиден. Кудрин не скрывал никогда, что он противник ВПК вообще, а уж тем более расходов на космос, которые ничего не дают. И если цифры, им приведенные реальны, то это просто фантастика. Нецелевым способом растрачена такая фантастическая сумма! Так или иначе — украдена. За один год! В стране, где надо повышать пенсии. Вместо того чтобы заткнуть дыру в пенсионном фонде, в этой самой стране почти 800 миллиардов рублей взяли и выбросили в космос. В прямом и переносном смысле. И это, конечно, фантастика.

Но лично для Кудрина это очень удобная ситуация. Он может продемонстрировать свою ретивость. Ведь до этого многие рассуждали, что вот, мол, его засунули на какую-то второстепенную должность. И что, мол, непонятно, зачем такой амбициозный и влиятельный человек согласился на эту, довольно смешную должность. И Кудрин осознавая это, всячески пытается показать, что его должность совсем не смешная. А исключительно важная.

Затем нападение Кудрина на »Роскосмос» — это удар по ВПК в целом, с которым Кудрин давно в контрах. Кудрин давно говорит, что надо РЕЗКО сократить военные расходы.

И, наконец, эта ситуация может быть, по идее, концом самого Рогозина. Ведь «Роскосмос» до этого курировал именно он. Главой корпорации назначили его недавно, но чем же ты, друг милый, до этого занимался четыре года? Писал издевательские твиты про американцев и все?! Это вся твоя полезная деятельность?! А у тебя под носом — у вице-премьера, курирующего ВПК — увели 760 миллиардов рублей?! А ракеты при этом твои не взлетали с космодрома «Восточный»… Хотя, конечно, неудачные старты ракет бывают везде — это норма для техники.

Я считаю, что для Рогозина — это должно быть административной катастрофой, если все это подтвердится. Если его и не снимут с позором, то во всяком случае от такого нокаута он не оправится.

Но для Кудрина — это однозначно победа и шанс повысить свою политическую капитализацию на 760 миллиардов рублей. Второе для него — это запустить ракету точно в цель и попасть в сердцевину ВПК. И третье — должно осколками накрыть Дмитрия Олеговича.

Ведь странно, что о хищениях ничего не говорил Рогозин. Выступил Кудрин, а где Рогозин был? Ведь получается, что Рогозин проморгал самое крупное хищение в истории России. Получается, что Кудрин выявил за месяц то, что не смог сделать даже близко Рогозин за четыре года.

Сейчас из-за дефицита денег в стране будут поджимать все. Сейчас мы увидим феерию драки ведомств за бюджет и за кусок пирога. И у Кудрина, в свете этого, позиция сильная. А резкими заявлениями о сумасшедших хищениях и растратах в «Роскосмосе» он только усиливает свои крепкие позиции. И, очевидно, что Кудрин будет настаивать на уменьшении военных расходов, как это мы видим, идет в сфере непопулярных социальных расходов, которые народ еще не проглотил на фоне успехов в футболе или просто еще физически не ощутили последствие пенсионной реформы. И Кудрин теперь правомерно будет говорить: что же мы, мол, бесим народ, выбрасывая сотни миллиардов рублей в космическое пространство».

Фото: kremlin.ru.