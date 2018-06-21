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Главным редактором журнала ELLE назначена Наталья Старостина
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Главным редактором журнала ELLE назначена Наталья Старостина 

ТАСС 1 час назад
Фото: Sostav.ru
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главным редактором журнала ELLE и редакционным директором сайта издания назначена Наталья Старостина. Об этом сообщили в пресс-службе издательского дома Hearst Shkulev Publishing.
"Наталья Старостина более семи лет работает в бренде ELLE и прошла карьерный путь от должности редактора отдела «Культура и специальные проекты» до руководящих позиций, — рассказали в пресс-службе. — Возглавив сайт, Наталья сохраняет за собой должность шеф-редактора журнала ELLE".
По словам бренд-директора ELLE Натальи Шкулевой, Старостина понимает и разделяет ценности бренда ELLE, знает его историю и сильные стороны. «Надеюсь, что под ее руководством сайт elle.ru не только сохранит лидирующие позиции на рынке, но и станет трендсеттером (определяющим тенденции — прим. ТАСС) в digital-индустрии», — привели в пресс-службе слова Шкулевой.
ELLE Russia представлен на разных площадках: от глянцевого издания и сайта до социальных сетей и мобильных приложений. Его общая аудитория превышает 10 млн пользователей/читателей.
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