Главным редактором журнала ELLE назначена Наталья Старостина

МОСКВА, 21 июня. / ТАСС /. Главным редактором журнала ELLE и редакционным директором сайта издания назначена Наталья Старостина. Об этом сообщили в пресс-службе издательского дома Hearst Shkulev Publishing.

"Наталья Старостина более семи лет работает в бренде ELLE и прошла карьерный путь от должности редактора отдела «Культура и специальные проекты» до руководящих позиций, — рассказали в пресс-службе. — Возглавив сайт, Наталья сохраняет за собой должность шеф-редактора журнала ELLE".

По словам бренд-директора ELLE Натальи Шкулевой, Старостина понимает и разделяет ценности бренда ELLE, знает его историю и сильные стороны. «Надеюсь, что под ее руководством сайт elle.ru не только сохранит лидирующие позиции на рынке, но и станет трендсеттером (определяющим тенденции — прим. ТАСС) в digital-индустрии», — привели в пресс-службе слова Шкулевой.

ELLE Russia представлен на разных площадках: от глянцевого издания и сайта до социальных сетей и мобильных приложений. Его общая аудитория превышает 10 млн пользователей/читателей.