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Ты просто космос! Смотрите, какие фантастические картины нарисовала в лужах обычная пыльца
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Ты просто космос! Смотрите, какие фантастические картины нарисовала в лужах обычная пыльца 

e1.ru 21 июня 2018
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге отцветают яблони, и пыльца от цветков разлетается по городу. На асфальте она практически не заметна, а вот в лужах выглядит впечатляюще. Наш фотограф сумел разглядеть красоту в соединении двух обычных вещей: пыльцы и луж.
В редакции E1.RU мнения разделились. Пока одни соглашались с тем, что подобный симбиоз выглядит космически каждое лето, другие вспоминали про химические отходы и кислотный дождь.
Сошлись мы в одном — как бы странно и красиво ни выглядели сейчас лужи, скоро они снова станут посредственными. Поэтому Артём Устюжанин сделал несколько необычных снимков, которыми мы с вами и делимся.
Любую из этих фотографий можно смело сохранять и устанавливать в качестве заставки на компьютер, планшет или смартфон.
Вот только аллергики точно не согласятся с тем, что пыльца безобидна. Для них ещё в апреле появилась «карта пыльцы».
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