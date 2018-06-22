Легендарный главред Vogue Алена Долецкая будет делать журнал для «Золотого яблока»

Бывший главный редактор российских Vogue и Interview Алена Долецкая открыла креативное агентство AsD. Его первым публичным проектом станет перезапуск и вывод на рынок журнала Flacon, сейчас распространяющегося в магазинах одной из крупнейших парфюмерных сетей «Золотое яблоко», передает «КоммерсантЪ».

Об этом сообщили несколько собеседников на медиарынке — позавчера состоялась его презентация для рекламодателей. Журнал будет выходить четыре раза в год, Долецкая выступит как консультант проекта на первый год. Главным редактором журнала стала Марина Сютаева, раньше работавшая в Interview.

Прежде журнал Flacon выпускало уральское издательство DV Press Веры Доринской по заказу «Золотого яблока». По данным «Infoline-Аналитики», это четвертая по выручке косметическая сеть в России, развивающаяся в основном в регионах. В Москве открыто только два супермаркета в 2017 году.

В «Золотом яблоке» уточняют, что креативное агентство AsD перезапустит журнал и сайт Flacon осенью.

— Журнал будет адресован более широкой аудитории, становится рыночным, а не корпоративным, независимым от сети «Золотое яблоко», — сообщил представитель сети.

Планируемый тираж — 50 тысяч экземпляров. После перезапуска распространение журнала будет «нестандартным»: он будет раздаваться бесплатно и продаваться, но не в киосках, говорит собеседник, знакомый с деталями проекта.

Алена Долецкая — одна из наиболее известных персон в российской глянцевой журналистике. Она запускала в России журнал Vogue, который возглавляла с 1998 по 2010 год, а после руководила журналом Interview Russia, который финансировал девелопер Владислав Доронин . Interview закрылся в конце 2016 года из-за экономической ситуации.

— Flacon для нас особый проект. Здесь наша задача — не просто перезапустить и омолодить уже существующий журнал, но проработать медийный продукт, которого пока не было на рынке, — сообщила Алена Долецкая.