Что немцу хорошо, русскому — штраф! Двойные стандарты ЧМ-2018

Воробьевы горы. Идем от новенькой станции метро «Ломоносовский проспект» в сторону главной фан-зоны ЧМ-2018, которая расположилась прямо напротив здания МГУ на Воробьевых горах. Впереди идут португальцы, потягивая пиво из жестяных банок. У нас в руках такой же пенный напиток в той же таре. Тепло, светит солнце, через полчаса начинается очередной матч мирового первенства. Жизнь прекрасна.

Навстречу идут три доблестных сотрудника полиции. Они не обращают никакого внимания на португальцев, но при виде нас оживляются и с довольной улыбкой на лице, чуть ли не вприпрыжку несутся в нашу сторону.

— Здравствуйте, младший лейтенант бу-бу-бу-бу, — заводит стандартную шарманку подскочивший полицейский. Его коллеги с почти животным оскалом стоят по обе стороны от него.

Банка с пивом уже у меня за спиной — привычка, выработанная годами жизни в стране, где алкоголь на улице распивать запрещено под страхом штрафа в полторы тысячи рублей.

— Распиваем? — задает вопрос «главарь».

Чемпионат мира шагает по стране. Пора понять, какие следы он оставляет

— Что распиваем? — строю из себя невинность.

— Как что? Алкоголь на улице, — продолжает полицмейстер, отлично знающий правила «игры».

— А ребята впереди не распивают? — совершаю я подлость.

Обычно так никто не поступает. Поймали — отвечай за себя, но не сдавай остальных, не переводи стрелки.

— Покажите, что у вас за спиной в руках, — делает вид, что не замечает моего вопроса младший лейтенант.

— Пожалуйста, — достаю я из-за спины банку с пивом и с нескрываемым удовольствие наблюдаю, как меняется лицо защитника правопорядка.

Банка закрыта.

— Все нормально, командир? — спрашиваю я с вызовом.

— Да, все нормально.

— А что же вы так к русским болельщикам несправедливо относитесь?

Этот вопрос остался без ответа, как, в общем-то, и ожидалось. Господа полицейские, потеряв интерес к человеку, которого нельзя ни в отделение привести, ни к ответственности привлечь, просто развернулись и равнодушно продолжили свой путь — в поисках следующей жертвы.

Случай, произошедший на Ломоносовском проспекте, к сожалению, не единичный, а потому и показательный.

Едем в поезде из Москвы в Сочи — на матч между Испанией и Португалией. В одном из соседних купе двухэтажного сочинского поезда, который с Казанского вокзала провожали с оркестром, едет пара заблудших итальянских болельщиков, каким-то образом оказавшихся на этом чемпионате. По коридору идут сотрудники полиции.

— Так, молодые люди, мы же вас уже предупреждали, что распивать алкогольные напитки в поезде нельзя. Есть же вагон ресторан… — заводит разговор полицейский в одном из первых купе. — Будем принимать меры.

— Вы видели, сколько в этом ресторане пиво стоит?! — возмущается кто-то из российских фанатов.

— Ничего не знаю, ребят. Мы вас предупреждали, — отвечает человек в форме.

Дальше следует не такой громкий разговор, после которого полицейские продолжают продираться сквозь бесконечные раздвижные двери купе в этом чудо-поезде. У нас — все в полном порядке.

— Таааак, что это у нас тут, — слышится обрадованный голос «командира», дошедшего до купе с итальянцами, — Распиваем?

— Но пало русо, — слышим голос одного из соседей.

— Шеф, они нерусские, — говорит кто-то и соседей итальянцев по купе.

— Да пусть пьют, — говорит полицейскому напарник.

— Смотрите, чтобы не хулиганили, — наставляет русских соседей итальянцев полицейский, который, видимо, был старшим по званию.

— У них инструкции — иностранцев лишний раз не прессовать по мелочам, — объясняет мой сосед по купе. — Я буду стюардом работать на матчах в Сочи. У нас такие же инструкции. Им должно понравиться у нас в стране, да и не поймут они, что ты им пытаешься сказать — легче просто не обращать внимание.

— Но это же двойные стандарты, — говорю я «стюарду».

— Ну мы же никуда не денемся, а иностранцы должны вернуться, — как-то грустно констатирует «стюард».

То же самое — на улицах Сочи. С пивом на знаменитой сочинской набережной все хорошо: тебе пенное либо нальют в пластиковый стакан, с которым полиция вроде как не тормозит, либо продадут в банке или бутылке, но обязательно с небольшим черным пакетом. Всем понятно, что ты пьешь, но полиция и казаки, которые тоже обеспечивают безопасность, «играют» в Европу и не обращают на такие нарушения внимания.

Хуже дело обстоит с курением. В майке сборной Испании ты вполне можешь пройти по набережной и выкурить хоть сигаретку, хоть сигару. Без формы — сложнее. К тебе обязательно подойдет либо мужчина в белой форменной рубашке, либо парень в характерной казацкой шапке, которую в Сочи носят даже летом, несмотря на летнюю форму.

Праздник праздником, но, наблюдая все это, начинаешь понимать, что после окончания чемпионата мира та удивительная страна, которую нам показывают на протяжении вот уже целой недели, уедет вместе с гостями из Европы, Азии, Америки и Австралии. Мы же останемся здесь, вместе с невыездными сотрудниками полиции, для которых банка пива у тебя в руке — повод испортить настроение даже в самый лучший день, а собственный соотечественник — человек какого-то второго сорта, у которого обязанностей больше, чем прав, для которого степень ответственности прямо пропорциональная незнанию законов, в отличие от иностранцев, которым прощается все.