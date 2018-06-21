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С технологией создания комиксов познакомят жителей Митина
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С технологией создания комиксов познакомят жителей Митина 

Управа района Митино 21 июня 2018
Фото: Управа района Митино
Встреча с московским художником-комиксистом Ксенией Фикслер, автором комиксов «Волшебный подарок», «Прежде чем ты сломаешься» и «Призрачные крыши», состоится 23 июня на северо-западе Москвы. Темой занятия станет «Традиционные скринтоны: с чего начать?»
— Скринтоны — техника, использующаяся для добавления текстур и теней в манга, является альтернативой штриховке. Традиционные скринтоны выглядят как прозрачные клейкие бумажные листы с рисунком, которые наклеивают поверх страниц или иллюстраций, — рассказала Ксения Фикслер
Начало встречи в 17.00, вход свободный. Адрес проведения: ул. Героев Панфиловцев, д. 12, корп. 1. Телефон для справок: 8 (903) 299-18-97. (ср)
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