С технологией создания комиксов познакомят жителей Митина

Встреча с московским художником-комиксистом Ксенией Фикслер, автором комиксов «Волшебный подарок», «Прежде чем ты сломаешься» и «Призрачные крыши», состоится 23 июня на северо-западе Москвы. Темой занятия станет «Традиционные скринтоны: с чего начать?»

— Скринтоны — техника, использующаяся для добавления текстур и теней в манга, является альтернативой штриховке. Традиционные скринтоны выглядят как прозрачные клейкие бумажные листы с рисунком, которые наклеивают поверх страниц или иллюстраций, — рассказала Ксения Фикслер

Начало встречи в 17.00, вход свободный. Адрес проведения: ул. Героев Панфиловцев, д. 12, корп. 1. Телефон для справок: 8 (903) 299-18-97. (ср)