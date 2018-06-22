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Косплей vs. расизм. Россиянку обвинили в травле чернокожей «коллеги» по субкультуре
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Косплей vs. расизм. Россиянку обвинили в травле чернокожей «коллеги» по субкультуре 

360tv.ru 22 июня 2018
Фото: 360tv.ru
В верной русской поговорке говорится, что слово ‐ не воробей, вылетит ‐ не поймаешь. Зачастую мы забываем об этой простой истине и позволяем себе лишнее. Но почти всегда неосторожно сказанные слова отзываются бумерангом. На себе это в полной мере прочувствовала российская косплеерша Мария Рихтер, заявив своей темнокожей «коллеге», что ее образ «неканоничный» из‐за темного цвета кожи. Интернет мгновенно возненавидел ее за расизм.
Косплей — одно из направлений азиатской культуры — в последнее время набирает все большую популярность. В героев любимых игр, аниме и манги переодеваются все, кому не лень — от младшеклассников до пенсионеров. Казалось бы, нет ничего страшного, чтобы на пару часов вжиться в роль любимого персонажа, а перед этим часами работать над детальной прорисовкой всех свойственных ему черт.
Однако иногда детские игры могут приобретать совсем не детские очертания и смыслы. Временами даже противозаконные, по меркам той или иной страны. В этот раз досталось известной российской косплеерше Марии Рихтер. За неосторожные высказывания на нее ополчился весь мир.
Фото со своим новым образом Рихтер выложила на странице в Facebook, а потом и «ВКонтакте». На снимке москвичка перевоплотилась в кицунэ. Согласно японской мифологии, кицунэ — это дух лиса, умеющего превращаться в человека.
Источник фото: «ВКонтакте» / Мария Рихтер
Тщательная проработка образа девушкой восхитила ее «коллегу по цеху» — Миизу Хайм. Она лайкнула пост Рихтер и вскоре выложила свою версию прочтения Кицунэ в комментарии под фото россиянки.
Источник фото: Facebook / Miiza Hime
На это наша соотечественница резко ответила, что косплей Миизы «неканоничный» и более того — его нельзя назвать красивым. А все потому, что девушка темнокожая, хотя кицунэ отличается белоснежной кожей.
В Америке, откуда родом Мииза, вопрос расизма стоит крайне остро. Любой, даже самый скромный намек на неравенство по цвету кожи — и человека, не умеющего держать язык за зубами, настигнет цунами общественного порицания. Неосторожные и грубые слова Марии Рихтер произвели эффект разорвавшейся бомбы. На девушку посыпался шквал критики.
Вскоре российская косплеерша удалила пост из Facebook, а вместо него выставила публичные извинения.
«Я приношу свои извинения за то, что использовала неприемлемые слова в отношении другого человека. Мне жаль, что все зашло так далеко, и я затронула чьи-то чувства. Я не хотела навредить этой косплеерше или как-то унизить ее».
Однако то, что написано пером, не вырубишь топором, как известно. И как бы Рихтер ни старалась убрать из Сети все упоминания этого случая, едва ли не под каждым постом ее продолжают осуждать за расизм. Очень часто — в непечатных выражениях.
«Она не имела права говорить такое. Ноль. Расистская задница, как она меня бесит!».
«То, что ты ляпнула, было наполнено ненавистью. Не надо теперь сидеть и говорить, что это было непреднамеренно. Тебя просто запугали. Это доказывает, что ты не сожалеешь [о сказанном], а беспокоишься только о своей репутации. Косплеером может быть любой. Нет никаких «богов косплея», чтобы указывать, что правильно, а что нет. Ты жалкая».
«Ты прекрасно знала, что тебя проклянут за то, что ты скажешь. Это было преднамеренно, это было сказано с ненавистью».
«Никаких извинений. Пусть покоится с миром твоя фан-база».
«Выпились».
«360» постарался связаться с Марией Рихтер, однако ответа так и не получил.
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