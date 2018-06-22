Как простая русская женщина Вика стала богом в Гватемале

Вот вам жизнеутверждающая история про смелую и активную Вику, которая отправилась за тридевять земель помогать людям.

Источник: ЖЖурнал/ochendaje

Около года назад в глухой деревне Гватемалы появился новый бог. Родом он из Уфы, и зовут его Вика.

Бог из русской женщины получился довольно свирепый и неугомонный. Вскрывает раны, вправляет кости, при случае и ногу может оттяпать, если понадобится. Жертвы стягиваются к Вике со всего Чуинахтахуюба — именно так называется деревня, в которой находится клиника.

А ведь год назад тут ничего не было. Ни здания, ни медицины.

Больницу построила все та же неугомонная русская баба. И это тот случай, когда есть адекватный повод испытать гордость за Россию. Только не надо представлять деваху в русском сарафане, которая под Высоцкого русой косой забивает гвозди, а руками принимает роды…

Хотя в каком-то смысле так и есть.

Но все-таки строительство клиники в Гватемале — это результат работы официальной благотворительной организации Health & Help, которую возглавляет дипломированный врач-тропиколог Виктория Валикова. Да, это она в красном сарафане с косой — поет русский гимн на открытии больницы. Финансы были собраны со всего мира, сама стройка велась волонтерами, а медикаменты и прочие расходные берутся в дар на благотворительной основе.

Описывая подробности этой истории, легко попасть в белое пятно восприятия. Все, например, слышали о голодающих детях в Африке. Но это настолько далеко и географически, и ментально от нашего привычного мира, что становится нереальным. Давайте признаемся, что мифические дети в мифической Муюмбе не сильно отличаются в нашем сознании от детей Гваделупы или Гватемалы.

Можно, конечно, рассказать, что в Чуинахтахуюбе до появления клиники люди не могли лечиться. Вообще. Потому что понятия «скорая помощь» в стране нет, а денег, чтобы заплатить за машину (общественного транспорта нет), больницу и ночевку, в городе даже не предвидится. Надо смириться со смертью малыша, все равно их у тебя еще пять, а самой тебе 21 — молодая, нарожаешь еще. Обязательно нарожаешь: аборты запрещены, презервативов нет, замуж отдали в 13 и тебя никто никогда не спрашивает, есть сегодня настроение на «это дело» или голова болит.

Или можно напомнить, что устройство нашего мира значительно снижает вероятность чем-то заболеть. А когда у тебя нет чистой воды и вокруг полно зловредных тварей, подхватить неведомую хворь проще простого. Однажды к Вике попал мальчишка с заплывшим глазом. Мать жаловалась, что несколько недель тот плохо спит и ест, а теперь еще и глаз опух.

Синдромы недомогания конкретики не несут, а вот опухоль под глазом навела на мысль о болезни Шагаса. Ее переносит зловредный клоп, но заболевают не от его укуса. Клоп жрет кровь, пока не обделается прямо на кожу. Человек втирает помет в ранку от укуса (чешется же!) и заражается. Паразит, живущий в клопином дерьме, переселяется в сердце, пищевод и толстую кишку. Если вовремя не диагностировать, человек умирает от… лучше не вдаваться в подробности.

Словом, мальчишку спасли.

В реальность всего этого сложно поверить человеку XXI века, у которого из крана льется горячая вода, а в ванной лежит зубная щетка. И который, это важно, живет в стране, где есть какая-никакая, но бесплатная медицина, где в глухую деревню, может, не скоро, но приедут.

Но вот один случай, который особенно близок к миру автора и поэтому поразил ее больше всех остальных.

Все знают, что такое молочница. 99% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с этим постыдным грибком, который заводится в интимном «пространстве» и превращает жизнь в тоску с зудом и запахом.

К Вике приходит женщина, которая всю жизнь мучается молочницей. Диагноз ставится при осмотре, а не по жалобам. Потому что та думает, что так и должно быть.

Вика дает ей одну таблетку. Одну, черт возьми, таблетку! Потому что молочница сейчас так и лечится — одной таблеткой. Через пару дней женщина пришла молиться на белого доктора. Молиться на полном серьезе, потому что ей дали всего одну таблетку, и в ее жизни случилось чудо.

Быть богом не так сложно.

Вика не угомонилась. Поставив на ноги клинику в Гватемале, она открыла новый проект по сбору средств на больницу в Никарагуа, где обстановка еще хуже. А люди такие же, из костей с мясом.

Быть богом просто. Он — это же любовь. Проявляя любовь, мы становимся Им. Все очень просто. Каждый может стать. В любой момент.

Новый проект Виктории по постройке больницы в Никарагуа, на который она собирает средства — boomstarter