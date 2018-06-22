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Жуткие племена, в существование которых верили
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Жуткие племена, в существование которых верили 

Рамблер 22 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Циклоп»
Сейчас на Земле живут миллиарды людей. Народы различаются не только внешними особенностями, но и культурными традициями. И даже сейчас, когда, кажется, мир изучен полностью, исследователи иногда обнаруживают затерянные племена, которым неведомы достижения цивилизации. А в древности человечество верило и в существование поистине сказочных племён.
1. Блеммии. Греческий историк Геродот утверждал, что в пятом веке до нашей эры в Ливии обитали люди, у которых голов не было, а глаза и рты были на груди.
2. Фусан. Это королевство женщин в отдалённой части Китая, которые были способны размножаться без мужчин. Так утверждал монах, совершивший путешествие по стране в 500 году нашей эры.
3. Панотии. Люди с огромными гибкими ушами жили, по словам Плиния Старшего, на острове в Скифии. Уши у людей были так велики, что использовались вместо одежды и одеял.
4. Калистрии. Древнегреческий историк Ктесий в пятом веке до нашей эры после путешествия в Индию рассказывал, что встретил племя людей с собачьими головами.
5. Аримаспы. В северных районах Скифии обитали одноглазые люди. О них говорили древние греки. Аримаспы похищали золото у грифонов и таким образом наживали богатство.
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