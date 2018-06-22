Летающий дрон с огнеметом: безумная чистка проводов от мусора

Для чего может понадобиться огнемет в хозяйстве? Если бы Илон Маск знал, что его детище инженеры-кустари прикрутят к дрону и отправят покорять небеса, то он бы подумал дважды, прежде чем запускать производство.

Впервые летающий огнемет заметили в редакции американского The Wrap. Журналист был поражен смекалкой ребят, додумавшихся отправить дрона на очистку ЛЭП от разного мусора.

Подача газа регулируется оператором с земли, что позволяет избежать повреждения самих проводов. Но, все же, летающий огнемет выглядит очень апокалиптично, пусть и применяется (пока) в мирных целях!