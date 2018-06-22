Ещё
Летающий дрон с огнеметом: безумная чистка проводов от мусора
Далее:
Читайте также:
Ещё

Летающий дрон с огнеметом: безумная чистка проводов от мусора 

Trendymen 22 часа назад
Фото: Trendymen
Для чего может понадобиться огнемет в хозяйстве? Если бы Илон Маск знал, что его детище инженеры-кустари прикрутят к дрону и отправят покорять небеса, то он бы подумал дважды, прежде чем запускать производство.
Впервые летающий огнемет заметили в редакции американского The Wrap. Журналист был поражен смекалкой ребят, додумавшихся отправить дрона на очистку ЛЭП от разного мусора.
Подача газа регулируется оператором с земли, что позволяет избежать повреждения самих проводов. Но, все же, летающий огнемет выглядит очень апокалиптично, пусть и применяется (пока) в мирных целях!
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»24
В чем была ошибка палача Емельяна Пугачева22
Пляжные фото сзади разрывают соцсети59
«Когда учительница оттрахана, она радостна»13
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли2
Видео
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
13:32
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли
Истории
10:56
Жуткие племена, в существование которых верили
Истории Безумный мир
02:53
На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
Безумный мир
10:14
Секретное супероружие Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение