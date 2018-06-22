Викентий Копытков: «Я уже в первом классе не мог писать шаблоном — мне это скучно»

13-летний Викентий Копытков: «С утра я проснулся, полный идей и задумок. В окно навязчиво лезли лучи солнца в хоровом сопровождении синиц, воробьев и галок…». Рассказ «Крылья».

Это только детство?!

Перед входом в гимназию №1528 я увидел огромную надпись мелом, относящуюся к «Последнему звонку»: «Здесь мы оставляем свое детство». Я смотрел на 13-летнего Викентия: совершенно детское лицо, взгляд огромных, удивляющихся глаз. А потом начал с ним говорить, узнал, чем этот подросток занимается, о чем думает…

— Викентий, у тебя детство было?

— Конечно, очень хорошее, доброе, оно до сих пор есть!

Родился он в Зеленограде. Еще в раннем детстве увлекался и ломал электронику, но лет с десяти начал ее чинить. Папа историк, дома множество артефактов. А еще заходишь домой — везде книги.

Ребят немало головастых, в конце концов, делающих уже в школе удивительные открытия, размышляющих о будущем. Но, как правило, об открытиях в одной области.

Викентий занимается сразу всем. Лет с восьми… Мама отдала Кешу в музыкальную школу, потом добавился хор, ему было интересно. В первом классе малыш начал писать рассказы, а к своим 13 уже стал победителем пяти всероссийских и международных литературных конкурсов. Каково? «Помнится, в раннем детстве я напяливал себе на голову медную ендову, как рыцарский шлем, укутывался скатертью, наподобие плаща, и отважно сражался с расписными прялками и угольными утюгами, представляя, как мне покоряется этот немыслимо злобный и огнедышащий дракон». Язык какой сочный, свободный!

— Почему? Да я уже в первом классе не мог писать шаблоном — мне это скучно. И не сложно сочинять, потому что приходит в голову тема — я сажусь и пишу».

Викентий четко формулирует: «Мне неуютно делать то, что уже есть, я хочу делать то, чего нет». И опять стоит добавить: многие ребята стремятся совершить если не революцию, то прорыв в какой-то области. Имеют охоту, говорят, но лишь немногие, вырастая, добиваются этого. Кеша дает себе установку: «Хочу сделать это» и делает сразу. Если его не учат этому в школе — или рано, или не предусмотрено по программе, он изучает задачу самостоятельно и выдает результат «на-гора». А таких людей, мы с вами знаем, к сожалению, единицы во всех возрастах.

Идем дальше: в конце мая нынешнего года Викентий стал одним из победителей олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» и суперпобедителем в номинации «Дальние дали». При этом оценивает свою победу он достаточно скромно, хотя и доволен, поскольку, по его словам, много узнал о Москве, усадьбах, где ему очень понравилось. «Усадьба Остафьево: я раньше никогда не задумывался, что приехавшего в гости Пушкина там спросили: „Куда положить ваш чемодан? — рассказывал мне Кеша, — а поэт махнул рукой: „Оставь его“. Вот так название усадьбы и прижилось“.

Только в „джунгли“

— Кеша, признайся, когда тебя загрузили на всю катушку?

— Меня никто не загружал — я сам начал, потому что мне все интересно, где-то со второго класса.

Кроме музыки, он пошел в секцию спортивных бальных танцев, отправился на компьютерные курсы. Кстати, если вы думаете, что Викентий — гуманитарий, глубоко ошибаетесь. Он уже в третьем классе стал конструировать, а год спустя занял первое место на ярмарке научно-технических инновационных идей и проектов школьников „РИТМ Зеленограда 2015“. Кешина конструкция называлась „Кот-Баюн“. „Это небольшой проект, — улыбнулся Викентий. — У котика есть чип, который, если нажать кнопку, позволяет специальным мурлыканьем человеку спокойно заснуть. — Подожди, у тебя что — бессонница от перенапряжения? — Нет, просто идея в голову пришла, на подсознательном уровне. И сам узнал, как все спаять и сделать“. Сам научился!

И литература, и компьютеры? А Кеша утверждает, что и одна и другая сферы дают возможность полностью раскрыть себя! Выразить то, что тебе не хватает. — Нет смысла идти по той же самой дороге, по которой шли другие люди, — резюмирует парнишка. — Я обязан идти другим путем, не хоженым, если хотите, прорубить новый путь. И я этого не боюсь.

Давайте откровенно: большинство из нас идет по дорогам объезженным, а таких людей, за которыми идут другие, маловато будет. Что, вы хотите сказать, рановато делать подобные выводы в отношении подростка? Часто рановато, а если выводы лежат на поверхности? Да и время сейчас перестало „идти“ — оно несется бешено, угонись, попробуй. Надо сказать, взгляд у Викентия недоверчивый: он идет одновременно по нескольким дорогам и ему почти все советуют не рассеиваться. Не хочет. Получается „не хотеть“.

Причем он еще признается, что подчас обуревает лень, а это время можно было бы потратить на изучение программирования или на сочинение нового рассказа.

»Если друг оказался вдруг…»

Потому что в 13 лет Викентий владеет не одним языком программирования. Например, язык С++ изучают в вузах, Кеша два года назад его выучил и получил диплом. Кроме того, он знает языки Паскаль, php, JavaScript — лишь Паскалю обучают с 9-го класса, остальным языкам тоже в институтах. Стоит, конечно, упомянуть, что Викентий вместе с приятелем Ильей Ананичуком, выступив в финале московского этапа чемпионата профессионального мастерства среди школьников JuniorSkills «Молодые профессионалы Москвы» занял в феврале прошлого года второе место в номинации «Сетевое и системное администрирование». Собственно, Викентий уже выбрал IT-технологии и в качестве будущей профессии. Есть еще, правда, выбор — медицина, связанная с информационными технологиями.

— А скажи: сейчас многие, причем даже самые прославленные ученые, начинают опасаться конкуренции со стороны самообучающегося искусственного интеллекта. Ты как относишься к этому — ведь это твое недалекое будущее?

— Я думаю, такого уровня интеллект нельзя создавать, потому что у человечества должен быть какой-то тормоз и чувство самосохранения. Ни к чему хорошему, в противном случае, это не приведет.

— Подожди, но ведь умнеющие роботы чрезвычайно помогут человеку!

— Да, но должна быть граница. Я считаю, что слишком развитый искусственный интеллект надо будет со временем… уничтожить. Потому что он рано или поздно сумеет обогнать человека. Для чего нам дожидаться этого?

Вы не забыли, что мы разговаривали с 13-летним мальчиком? Который развивается, кажется, со скоростью света. Непременно запомните его имя: очень скоро о нем узнают многие. Проверим?

Владимир Ратманский, фото Анны Алимжановой