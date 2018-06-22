Следом за мечтой. Как швейцарцы добирались на ЧМ в РФ на ретро-тракторе

Три швейцарских болельщика Беат Штудер, Вернер Циммерманн и Йозеф Вюер приехали в Калининград на игру любимой сборной на тракторе. Добирались болельщики две недели из небольшого Швейцарского городка Риги под Люцерном, через Берлин и Эльблонг. Преодолели 1800 км. Скорость их средства передвижения — в районе 30 км/час. Журналист KLG.AIF.RU встретился с Йозефом Вюером, в этой поездке был за старшего — планировал путешествие и организовывал стоянки.

Путешествие экспромтом

Идея отправиться в Россию на тракторе родилась экспромтом: как-то приятели отдыхали за кружкой пенного. Тогда уже проходили квалификационные игры ЧМ по футболу. И один из них сказал: «А давайте поедем на ЧМ!». Другой пошутил: «Ладно, но только на тракторе».

«Дело в том, что у одного из моих друзей, который тогда был с нами в кафе, есть музей тракторов. Сначала это была просто шутка. Но потом мы задумались об этом всерьёз. Хозяину музея тракторов сначала эта идея не нравилась — он боялся «отпускать» свой трактор в такое далёкое путешествие. Ведь это один из экспонатов его музея, он ему очень дорог», — вспоминает Йозеф.

Но путешествие шло без особых проблем и опасностей.

«Как-то завтракали в гостинице в небольшом немецком городке. По телевизору показывали встречу Дональда Трампа Ким Чен Ыном . К нам пришли журналисты брать интервью, и администратор гостиницы выключил телевизор, чтобы не шумел. Сидевшие рядом путешественники из какой-то азиатской страны стали возмущаться: у них в голове не укладывалось, как можно прервать такой важный сюжет, таких важных людей!

Администратор возразил, мол, что «вот эти швейцарцы тоже важные люди». Азиаты посмотрели с уважением, а потом даже попросились сфотографироваться», — расказывает Йозеф.

Вернулись в прошлое

В Польше болельщики чувствовали себя «как в прошлом».

«В хорошем смысле этого слова, — уточняет Йозеф. — Мы будто вернулись в своё детство. В Польше сейчас все так, как лет 40 назад было в Швейцарии: такие же простые домики, ландшафты. Местные жители удивлялись нашему умилению и спрашивали: «Почему вы думаете, что это лучше, чем у вас в Швейцарии?»

Страху натерпелись

На пересечение российско-польской границы у друзей ушёл примерно час: 30 минут провели на польском КПП, 30 — на российском. На польской стороне задержались потому, что все служащие пункта пропуска — пограничники, таможенники — хотели с ними сфотографироваться. А вот на российской стороне их ждал более строгий контроль, проверка документов.

«Но ничего плохого сказать не можем: служащие российского КПП там все очень открытые, добрые люди. Мы просто подумали, что если так будут проверять каждого, очередей не избежать», — говорит швейцарец.

Когда ехали от границы в Калининград — натерпелись страху. Встречные автомобили притормаживали, а попутные пытались обогнать, чтобы снять необычных интуристов на видео. А вот пассажиры трактора очень боялись устроить из-за этого ДТП.

«Почему люди в Польше и даже в России думают, что в Германии и Швейцарии жизнь — просто сахар? Везде свои плюсы и минусы», — удивляется иностранец.

Кстати, свой ярко-красный трактор швейцарцы поставили недалеко от гостиницы, но флаги на всякий случай сняли — побоялись, что сербские фанаты их унесут.

«Я в жизни не думал, что увижу столько журналистов, не ожидал такого внимания в России — столько людей хотят со мной пообщаться. Честно говоря, не понимаю почему. Может, из-за трактора? К нам даже обратился один русский олигарх, который вроде бы хочет купить наш трактор», — удивляется мужчина.

После матча друзья хотят посмотреть город, посетить музеи. А потом поехать на море и поесть рыбы.